Une douce réunion de souvenirs a eu lieu lorsqu’un homme de 91 ans a retrouvé le portefeuille qu’il avait perdu en Antarctique il y a 53 ans. En 1967, le météorologue de l’US Navy Paul Grisham avait été expédié en Antarctique pendant 13 mois dans le cadre de l’opération Deep Freeze. Il a travaillé comme prévisionniste météorologique pour une station scientifique et un aéroport sur l’île de Ross. Mais après être rentré chez lui en Californie, il s’est rendu compte qu’il avait égaré son portefeuille.

Cependant, samedi, son portefeuille perdu et oublié depuis longtemps lui a été rendu grâce à deux résidents du New Hampshire – Stephan Decato et sa fille Sarah Lindbergh et Bruce McKee de la fondation à but non lucratif Indiana Spirit of ’45. Le portefeuille retrouvé derrière un casier lors de la démolition d’un bâtiment à la gare McMurdo en 2014, la ville la plus au sud de la Terre, était toujours intact et contenait la carte d’identité de Grisham, le permis de conduire, une carte perforée de ration de bière, une carte de référence de poche pour les instructions sur quoi à faire lors d’une attaque atomique, biologique et chimique, un relevé de retenue d’impôt et des reçus de mandats envoyés à sa femme, Le gardien rapports.

Parler à Union-Tribune de San Diego, Grisham a déclaré qu’il était époustouflé car il y avait une longue série de personnes impliquées qui l’ont retrouvé.

Bruce McKee avait contacté la Naval Weather Service Association pour localiser Grisham. C’est le troisième objet de la marine perdu que l’équipe a rendu à ses propriétaires, rapporte le San Diego Tribune. L’année dernière, Decato a trouvé le propriétaire d’un bracelet d’identification de la marine perdu qui était en vente dans un magasin. Il a décidé d’acheter le bracelet et, avec l’aide de sa fille, de trouver le propriétaire via Facebook.

McKee a déclaré que quelque chose en tant que vieux portefeuille peut signifier tellement pour quelqu’un avec les souvenirs que cet article contient et a ajouté qu’en tant que vétéran lui-même, il adorait aider les gens qui ont servi dans l’armée.

Grisham a déclaré à The Tribune qu’il ne se souvenait même pas d’avoir perdu son portefeuille sur le continent qu’il appelle maintenant « The Ice », mais qu’il est reconnaissant des efforts des personnes impliquées.