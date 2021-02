Un météorologue à la télévision partage le message de sa grand-mère qui le regarde en direct tous les soirs et aime son sourire

Il y a peu de choses dans ce monde aussi pures que l’amour des grands-parents pour leur petit-enfant. Dans certaines cultures, comme la nôtre, les grands-parents occupent souvent une place centrale dans les années de croissance d’un enfant. La culture mexicaine est également assez similaire à la nôtre, surtout en ce qui concerne les structures familiales. Peu importe votre âge, vous serez toujours un petit bébé pour vos grands-parents. Un tel amour a récemment été partagé sur Twitter par la personnalité de la télévision, Albert Ramon.

Ramon, qui travaille pour News Nation Now en tant que météorologue en chef, a partagé une capture d’écran d’une série de textes envoyés par sa grand-mère. Dans celui-ci, la grand-mère a partagé une coupure de son bulletin de nouvelles météorologiques en souriant. «Salut Mijo! Comme ce sourire! Reste au chaud bébé », suivi d’émojis mains jointes. Ramon, qui est d’origine latine, est toujours appelé mijo par sa grand-mère. C’est une contraction attachante de deux mots mi (mon) + hijo (fils / garçon). Beaucoup de gens ont répondu que c’était une façon adorable de s’adresser à son petit-fils adulte.

«Grand-mère m’envoie un texto tous les soirs. Elle enregistre toutes ses telenovelas et me regarde en direct … c’est l’amour juste là », a-t-il écrit en légende. Une autre chose commune entre les Mexicains et les Indiens est qu’ils sont tous deux profondément impliqués dans leurs histoires de telenovela (journal quotidien). Mais l’amour de la grand-mère est si grand qu’elle enregistre son feuilleton quotidien pour les regarder plus tard alors qu’ils se heurtent à son reportage en direct. Ramon a couvert activement la crise glaciale du Texas tous les soirs et elle lui envoie également des SMS tous les soirs.

Dans un autre Tweet, Ramon a précisé que son autre grand-mère (maternelle ou paternelle; sans préciser) regarde également son rapport en direct tous les jours. Cependant, elle est plutôt ancienne en matière de technologie et utilise toujours un vieux Nokia.

Je devrais mentionner mes autres montres g’ma tous les soirs aussi, mais son téléphone est un Nokia de la fin du XXe siècle et elle ne s’intéresse pas à ces téléphones pour les yeux fantaisistes. 20 février 2021

De nombreux hispanophones ont jailli de l’utilisation du mijo.

Omg elle dit «mijo» * pleure en espagnol * – Joseph E. Trujillo Falcón (@LatinWx) 20 février 2021

Tranlation: mijo comme c’est mignon!