Un météore vert bourdonne à Izmir en Turquie, provoquant des rumeurs de débris de fusée et de SATELLITE tombant du ciel (VIDEOS)

Le météore est tombé sur Terre tôt samedi, sa trajectoire capturée sur film par un certain nombre de personnes. Sa descente aurait été suivie d’une forte détonation semblable à une explosion.

Gece saat 01:30 dan saat 02:45 arası izmir ve manisaya météore ateş topu ihbarı geldi. Görüntü yangın harekattan. pic.twitter.com/mzLwuvWd1l – KILIÇ⭐⭐⭐⭐⭐1907 (@jacob__1907) 31 juillet 2021

Des images circulant en ligne montrent que le météore avait une teinte verdâtre qui illuminait le ciel nocturne. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait réellement atteint le sol ou s’il s’était complètement désintégré à mi-descente.

Sa couleur inhabituelle a suscité les rumeurs les plus folles en ligne, certains utilisateurs pensant qu’il s’agissait d’un débris de fusée. D’autres ont suggéré qu’il s’agissait d’un satellite déprécié qui était tombé hors de son orbite.

Le directeur associé de l’Observatoire de l’Université égéenne, le Dr Hasan Ali Dal, a cependant proposé une explication beaucoup plus banale et probable de l’événement. Le scientifique a déclaré aux médias locaux que l’objet faisait partie d’une pluie de météores qui a commencé à « pleuvoir » sur la Terre la semaine dernière et continuera de le faire jusqu’à la fin du mois prochain.

« La pluie de météores des Perséides, qui a commencé le 24 juillet, se poursuivra jusqu’au 24 août. Le nombre [of meteors] augmentera dans les prochains jours », il a déclaré.

La douche, qui se produit chaque année, est associée au nuage de poussière et de particules plus grosses émis par sa comète mère, Swift-Tuttle. Il culmine généralement vers le 11 août, avec environ 50 météores par heure observés à ce moment-là. Cependant, les objets sont rarement assez gros pour atteindre le sol.

La teinte verte du météore d’Izmir a également une explication plus simple. La couleur de sa traînée provient probablement de sa composition chimique, signalant qu’elle contient de grandes quantités de nickel.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !