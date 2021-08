C’est le moment où un étrange météore vert est tombé sur Terre, suscitant la spéculation d’un satellite ou d’un OVNI en train de s’écraser.

La vidéo montre l’objet filant au-dessus de la ville d’Izimir, en Turquie, avant de disparaître derrière le paysage avec un éclat lumineux.

La vidéo a capturé le moment où le météore vert est tombé sur Izimir, en Turquie.

Un autre angle montre l’éruption du météore dans un blanc verdâtre brillant avant de tomber vers la Terre

D’autres clips montrent une énorme lueur verte incandescente avant que le météore ne semble s’écraser sur Terre vers 2 heures du matin samedi.

Des images ont été partagées sur les réseaux sociaux de l’incroyable chute de météores – ce qui laisse supposer qu’il pourrait s’agir d’un morceau de débris spatiaux, d’un satellite en chute libre ou même d’un OVNI qui s’écrase.

Des témoins ont rapporté avoir entendu une forte explosion lorsqu’elle s’est écrasée vers la Terre – peut-être lorsqu’elle s’est écrasée ou s’est brisée dans l’atmosphère.

« Des ovnis ont été vus dans le ciel », a écrit un média social, suivi du hashtag #PrayforTurkey.

Un autre a ajouté : « Un objet étrange et brillant que l’on croit être un débris de fusée s’est écrasé en Turquie. Satellite ? »

Et malgré les suggestions plus folles de visiteurs d’un autre monde ou d’un vaisseau spatial qui s’écrase, le Dr Hasan Ali Dal a offert une explication plus banale pour les scènes incroyables.

Il doit être considéré comme une version plus spécifique du phénomène connu sous le nom d’étoile filante Dr Hasan Ali Dal

Le professeur d’astrophysique a expliqué sur Twitter que l’événement est connu sous le nom de « boule de feu » et se produit lorsque le météore commence à brûler dans l’atmosphère.

« Il brûle généralement dans la haute atmosphère », a-t-il déclaré.

« Cela doit être considéré comme une version plus spécifique du phénomène connu sous le nom d’étoile filante parmi les gens et qu’il a souvent connu pendant les périodes de pluies de météorites. »

La Terre connaît actuellement la pluie de météores des Perséides qui se produit chaque année en juillet et août.

Cela se produit lorsque la Terre croise des débris laissés par la comète Swift-Tuttle – les météores voyageant à environ 133 200 mph.

Ils brûlent dans notre atmosphère et presque aucun d’entre eux ne touche le sol – et à leur apogée, environ 50 météores par heure peuvent être observés.

Et la teinte verte du météore Izimir est probablement due à sa composition, contenant probablement de grandes quantités de nickel.

Cela survient alors que la Turquie connaît actuellement d’horribles incendies de forêt qui brûlent à travers le pays – tuant jusqu’à présent six personnes.

La semaine dernière, des touristes amateurs de selfies ont frappé la plage malgré les scènes apocalyptiques alors que la nation méditerranéenne est ravagée par les enfers.