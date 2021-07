Un météore ‘Rumbling’ illumine le ciel de la Norvège, une partie de celui-ci a peut-être atterri à Oslo

Un « météore inhabituellement gros » a brièvement illuminé le sud de la Norvège dimanche, créant un spectacle son et lumière spectaculaire alors qu’il grondait dans le ciel, et une partie de celui-ci a peut-être touché la Terre, peut-être non loin de la capitale, Oslo, selon les experts. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures ou de dommages. Les rapports d’observations ont commencé à arriver vers 1 heure du matin, le phénomène étant observé aussi loin au nord que Trondheim. Une caméra Web à Holmestrand, au sud d’Oslo, a capturé une boule de feu tombant du ciel et éclatant dans un flash lumineux éclairant une marina.

Dimanche, le réseau norvégien Meteor analysait des séquences vidéo et d’autres données pour tenter de déterminer l’origine et la destination du météore.

Les données préliminaires suggèrent qu’une météorite pourrait avoir frappé la Terre dans une grande zone boisée, appelée Finnemarka, à seulement 60 km (40 miles) à l’ouest de la capitale, Oslo, a indiqué le réseau.

« C’était fou », a déclaré à Reuters Morten Bilet, du réseau, qui a vu et entendu le météore.

Dimanche après-midi, aucun débris n’avait été trouvé et étant donné l’emplacement « exigeant », on pourrait prendre « environ 10 ans » à la recherche d’éventuelles météorites, a déclaré Bilet.

Le météore a voyagé à 15-20 km par seconde et a illuminé le ciel nocturne pendant environ cinq à six secondes, a déclaré Bilet. Le ciel d’été était sombre, les journées commençaient à raccourcir à partir de la fin juin.

Certains témoins oculaires ont également déclaré avoir ressenti un vent plus fort, l’événement provoquant également une onde de pression, a déclaré Bilet.

« Ce que nous avions la nuit dernière, c’était un gros rocher voyageant probablement entre Mars et Jupiter, qui est notre ceinture d’astéroïdes. Et quand cela se produit, cela crée un grondement, une lumière et une grande excitation parmi nous (experts) et peut-être une certaine peur parmi d’autres », a déclaré Bilet.

Il n’y a eu aucun rapport de dommages ou de personnes particulièrement effrayées, a déclaré Bilet, ajoutant que pour les personnes les plus proches, il s’agissait probablement d’un événement « effrayant ».

Un météore qui a explosé au-dessus du centre de la Russie près de la ville de Tcheliabinsk en 2013 a fait pleuvoir des boules de feu sur une vaste zone et a provoqué une onde de choc qui a brisé des fenêtres, endommagé des bâtiments et blessé 1 200 personnes.

