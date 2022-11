Un météore d’une luminosité obsédante en Norvège déclenche des appels téléphoniques à la police et des vidéos apparaissent en ligne

Un météore inhabituel s’est enflammé dans le ciel nocturne du sud de la Norvège juste après 19 heures samedi. En raison de sa luminosité intense, le météore est parfois appelé Bolide. Les éclairs de différentes couleurs étaient si intenses à travers le ciel que de nombreux habitants ont appelé le service de police, a rapporté The Local. Ces éclairs étaient dus à la combustion du météore. S’adressant à la Norwegian Broadcasting Corporation, le météorologue de service, Siri Wiberg, a mentionné qu’il existe une pluie de météores appelée les Léonides. Les gens peuvent voir beaucoup d’étoiles filantes dans le ciel qui brûlent rapidement. Les observateurs pourraient voir une ligne dans le ciel pendant une seconde. Clairement celui-ci a duré beaucoup plus longtemps. Cependant, Wiberg a mentionné que cela se produit en fait quelques fois par an.

Le Norsk Meteornettverk a rapporté que « ce bolide est allé à l’ouest de Florø et a complètement brûlé dans l’atmosphère à 65 km au-dessus du niveau de la mer. Plusieurs ont associé ce bolide à la pluie de météores Leonid qui est active ces jours-ci, mais ce bolide appartient à un autre essaim qui est également actif en même temps : les Taurides du nord.

Il a également ajouté que si les Taurides ne produisent pas autant de météores que la pluie de météores des Léonides, elles produisent parfois des météores très puissants, comme celui observé samedi.

Selon la NASA, les gens sont susceptibles de voir les Taurides plus actifs que d’habitude. Leur site officiel expliquait que chaque année de septembre à novembre, la Terre traverse un flot de débris laissé par la comète Encke. Cela frappe l’atmosphère terrestre à 65 000 milles à l’heure et brûle, nous pouvons donc voir la pluie de météores taurides.

Les météores taurides sont repérés chaque fois que la constellation du Taureau est au-dessus de l’horizon de septembre à novembre. Pour ceux qui cherchent à bien voir les météores, le meilleur moment est après minuit. C’est lorsque la constellation du Taureau est haute dans le ciel sombre et clair. C’est aussi le moment où il n’y a pas de clair de lune pour rendre les météores plus faibles.

