Alors que la caméra effectue un panoramique sur un paysage vierge de l’Alberta, Jésus est repensé en tant qu’autochtone qui incarne à la fois les esprits masculins et féminins et se bat contre de grands intérêts pétroliers. Une mezzo-soprano noire est filmée dans une ruelle éclaboussée de graffitis à Toronto, exprimant son angoisse face aux récents meurtres de Noirs par la police aux États-Unis. «Pourquoi les nations font-elles si furieusement rage ensemble?» elle chante. Comme j’ai récemment regardé ces scènes dans une version entraînante et résolument canadienne du «Messie» de Haendel gagner en notoriété dans le monde, J’ai été frappé par un point lumineux pendant cette pandémie. Alors que nous, Canadiens, sommes aux prises avec l’isolement et la fatigue de Zoom, notre confinement forcé pousse également les artistes et les musiciens à être plus créatifs. Le film de 80 minutes «Messiah / Complex» – l’idée originale de la compagnie d’opéra indépendante de Toronto À contre-courant, en collaboration avec le Orchestre symphonique de Toronto – réinterprète également le travail de Haendel du point de vue d’un homme gay à Vancouver et d’une femme musulmane portant un foulard à Montréal. La production est diffusée gratuitement sur Youtube jusqu’à la fin du mois.

[Read: A ‘Messiah’ for the Multitudes, Freed From History’s Bonds] La refonte de ce classique des Fêtes survient alors que les artistes et les institutions culturelles de tout le Canada, secoués par la pandémie, ont cherché de nouvelles façons de s’exprimer. Le Cirque du Soleil en difficulté au Québec a produit un émouvant vidéo d’artistes de cirque en détention, y compris un mime essayant désespérément de s’échapper de la maison. Le Ballet national du Canada a a présenté ses danseurs de manière isolée. Un groupe d’artistes hip-hop montréalais a intégré le coronavirus dans son travail, posant la question primordiale: qu’est-ce qui rime avec Purell? Musées à travers le pays ont essayé de faire des expositions prendre vie en ligne, comme cette visite virtuelle des phares de l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cas de «Messiah / Complex», c’est la musique en plein essor qui a finalement capturé mon imagination. La production est également d’actualité, refondant «The Messiah» comme un hymne multiculturel pour l’ère du mouvement Black Lives Matter. L’œuvre met en vedette des chanteurs de couleur de partout au pays et réinterprète le célèbre oratorio en six langues – dont l’arabe, le français, le déné et l’inuttitut. Aussi bonnes que soient ses intentions, jouer avec le «Messie» bien-aimé de Haendel, un rite de vacances relatant la naissance et la résurrection du Christ, peut être périlleux, étant donné sa place en tant que totem de la culture occidentale. Pendant des siècles, l’oratorio, qui a été créé pour la première fois à Dublin en 1742, a été le point culminant de la saison des chœurs et des orchestres à travers le monde, ses «Hallelujahs» exultants une incarnation de Noël lui-même.

Des sommités canadiennes, dont l’écrivaine Margaret Atwood, ont loué «Messie / Complexe», Qui aborde des thèmes enivrants tels que l’islamophobie, le changement climatique et la colonisation. Mais après que mon histoire sur la production ait été publiée dans le Times, le travail a également été critiqué. Ecrire dans La revue nationale, le magazine conservateur américain, Kevin D. Williamson a comparé la production au détournement d ‘«images catholiques médiévales pour un épisode de« RuPaul’s Drag Race ».» La production, écrivait-il, était la «réutilisation idiote de Messiah au service d’une politique identitaire bon marché et illettrée. D’autres l’ont appelé sacrilège. Matthew Loden, directeur général de l’Orchestre symphonique de Toronto, m’a dit que s’attaquer à un «Messie» qui brise les paradigmes avait été particulièrement audacieux à une époque où les gens, dérangés par une pandémie, «regardaient, les yeux embués, vers le passé». Néanmoins, a-t-il dit, la pandémie, alors que obligeant son orchestre aux difficultés financières à annuler sa saison 2020-21, a également été l’occasion d’expérimenter de nouvelles formes artistiques et d’attirer un public mondial plus large et captif, coincé chez lui. Les salles de concert étant fermées, le Toronto Symphony Orchestra a, par exemple, essayé de nouvelles façons de communiquer avec le public, y compris des musiciens donnant des spectacles individuels de 30 minutes par vidéoconférence de Beethoven, de la musique folk ou des chansons populaires comme «Fly Me to the Moon »Aux seniors isolés à domicile ou en maison de retraite. «Messiah / Complex» s’ouvre avec Spencer Britten, un ténor chinois biracial gay, qui porte des talons aiguilles de 15 cm de haut. Il m’a dit qu’il avait conçu son segment comme une affirmation de fierté gay ainsi qu’une exhortation au monde, y compris à ses tantes tantes conservatrices chinoises, de l’accepter tel qu’il est. «C’était mon plus grand fantasme de diva pop en cours de tournage», m’a-t-il dit, exprimant l’espoir que Haendel, qui était habile à comprendre les mœurs sociales de son époque, aurait apprécié une refonte de «The Messiah» pour les temps modernes. «Messiah / Complex» cherche également à renforcer les voix autochtones, parmi lesquelles des chanteurs du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Labrador et de l’Alberta.