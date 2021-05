Un message viral sur Twitter met en évidence les efforts inlassables des agriculteurs sur le terrain

L’agriculture et les activités connexes sont la principale source de revenus pour de nombreuses personnes dans diverses régions du monde. Récemment, un fil Twitter contenant sept vidéos est devenu viral. Le fil montre que les gens du secteur agricole travaillent très dur pour apporter de la nourriture à nos tables. Dans les clips, les agriculteurs peuvent être vus travailler habilement dans les champs. Les vidéos ont laissé les internautes remplis de gratitude et ils louent les agriculteurs et les autres personnes employées dans l’agriculture.

Utilisateur de Twitter, Vala Afshar a partagé des vidéos dans un fil mettant en avant les compétences des travailleurs agricoles. L’utilisateur a également mis en lumière le travail acharné que les agriculteurs consacrent à la culture et à la récolte de divers produits agricoles.

Plus tard, il a ajouté une autre vidéo dans le tweet original disant que même les pires situations comme la fumée épaisse et la brume n’empêchent pas les agriculteurs qui travaillent dur de faire leur travail.

Même l’air de la plus mauvaise qualité, une fumée épaisse et de la brume, en raison des incendies dévastateurs en Californie, n’empêchent pas ces agriculteurs incroyablement travailleurs de ramasser des pois. pic.twitter.com/KraGevUhSh– Vala Afshar (@ValaAfshar) 22 mai 2021

Dans la vidéo, les agriculteurs et autres travailleurs des champs agricoles peuvent être vus en train d’effectuer différents travaux. On peut les voir récolter la nourriture que nous mangeons, ramasser de délicieuses fraises, charger des produits agricoles dans un véhicule, ramasser des pois et des olives. Ils ont été vus en utilisant diverses technologies agricoles modernes dans leur travail. Dans les vidéos, on peut également voir la coordination entre les travailleurs tout en faisant leur travail collectivement. Le fil est maintenant devenu viral. La première vidéo du fil a reçu plus de 4,5 millions de vues tandis que la seconde a recueilli 11,4 millions de vues. Les utilisateurs de la section des commentaires ont également apprécié le rôle des agriculteurs et d’autres dans la fourniture de nourriture. Les utilisateurs leur ont également remercié d’avoir fait le noble travail de mettre de la nourriture dans l’assiette des gens. Beaucoup ont également souligné que les travailleurs agricoles étaient très peu payés et ont été exploités.

Les ouvriers agricoles sont bien trop peu payés – et nous payons trop peu pour la nourriture. – ✡️ pour (@ PFemme2) 22 mai 2021

très, très reconnaissant pour ce fil. comme dit quelque part dans les réponses, le véganisme n’est pas dénué d’exploitation. aimerait voir un autre fil exposant également les conditions des travailleurs dans les fermes industrielles. tant les animaux que les ouvriers sont confrontés à la pure cruauté. https://t.co/whUtGSIYb3 – ~ par (@nubivagantnymph) 23 mai 2021

