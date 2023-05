Un message vient d’arriver de l’espace extra-atmosphérique (mais pas des extraterrestres). Décodez-le !

Après des décennies de recherche d’intelligence extraterrestre, l’humanité a finalement capté un message de l’espace extra-atmosphérique aujourd’hui. Trois des meilleurs observatoires de radioastronomie de la Terre ont détecté le signal provenant de quelque part près de Mars. Son contenu n’a pas encore été décodé.

D’accord, d’accord, le message ne vient pas vraiment d’extraterrestres. Les humains se sont arrangés pour qu’il soit transmis pour simuler la réception d’un signal d’extraterrestres. Considérez cela comme une répétition générale – une chance pour nous tous de voir comment nous réagirions si des extraterrestres transmettaient vraiment un message à la Terre.

Les différentes nations coopéreraient-elles pour suivre et enregistrer le message ? Les scientifiques et les membres du public allaient-ils s’allier pour le décoder ? Qui déciderait si et comment nous répondons aux extraterrestres ? Prendrions-nous des décisions démocratiquement, ou tomberions-nous dans l’autoritarisme, la méfiance et les théories du complot ?

Cet acte de théâtre mondial est une idée originale de Daniela de Paulis, qui est artiste en résidence au Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), le premier institut de recherche à la recherche de vie intelligente dans l’univers. Dans le cadre d’un projet qu’elle appelle « Un signe dans l’espace », de Paulis a conçu le contenu du message codé avec une équipe de scientifiques.

Elle a ensuite dirigé l’ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne, un vaisseau spatial en orbite autour de Mars, pour transmettre le signal à la Terre. Il a été récupéré aujourd’hui par le réseau de télescopes Allen de SETI en Californie, l’observatoire de Green Bank en Virginie-Occidentale et l’observatoire de la station radioastronomique de Medicina en Italie.

C’est maintenant au public de décoder le message radio. Toute personne travaillant à l’interpréter peut soumettre ses conclusions sur le serveur et le site Web Discord du projet. Si vous avez déjà rêvé d’être Ellie Arroway du film Contact, c’est maintenant votre chance. Ayez-y!

Mais ce faisant, sachez que vous entrez dans un champ de mines de controverse. Des personnalités comme Stephen Hawking et Elon Musk ont ​​averti que si nous communiquions réellement avec des extraterrestres – peu importe qui tend la main en premier – cela pourrait poser un risque énorme pour l’humanité. En fait, si des extraterrestres moins qu’amicaux prennent un jour conscience de nous, cela pourrait constituer une menace existentielle non seulement pour l’espèce humaine, mais pour toutes les espèces sur Terre.

Communiquer avec des extraterrestres est-il une bonne idée ?

Dans le film de 1997 Contact, les radioastronomes écoutent passivement un message venu de l’espace, tournant leurs paraboles vers le ciel comme des oreilles géantes tournées vers le haut. Mais dans le monde réel, les scientifiques ont parfois été beaucoup plus audacieux, criant activement vers les étoiles à la recherche de vie extraterrestre.

En 1974, des astronomes ont envoyé un signal à l’aide du radiotélescope d’Arecibo à Porto Rico. Frank Drake, qui a inventé la célèbre « équation de Drake » pour estimer les chances qu’une vie intelligente existe dans notre galaxie, a élaboré le message avec l’aide de Carl Sagan, l’astronome qui a écrit Contact et popularisé SETI.

Écrit en code binaire – une série de uns et de zéros – le message a été conçu dans l’espoir d’être intelligible pour tous les extraterrestres qui pourraient écouter. Il visait à leur donner des informations de base sur nous, comme la position de la Terre dans notre système solaire, la taille de la population humaine, la forme du corps humain et la structure en double hélice de l’ADN.

Après la transmission du message d’Arecibo, certains scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il avait été diffusé sans consultation ni adhésion internationales. Ils ont fait valoir que les décisions ayant des implications aussi profondes pour les terriens devraient être prises de manière plus démocratique. Même Drake aurait dit qu’il regrettait d’avoir transmis le message.

Depuis, les détracteurs de la transmission sont devenus plus virulents.

À la fin des années 1980, les scientifiques de SETI ont rédigé un protocole de post-détection, qui énumérait les meilleures pratiques pour savoir quoi faire si et quand nous trouvons des extraterrestres. L’un de ses principes se lit comme suit : « Aucune réponse à un signal ou à une autre preuve d’intelligence extraterrestre ne doit être envoyée tant que des consultations internationales appropriées n’ont pas eu lieu. » Ce protocole a été déposé sous forme de dossier à l’ONU et il a été approuvé par l’Académie internationale d’astronautique et l’Institut international de droit spatial. Mais il n’a pas de force réglementaire contraignante.

En 2010, le physicien Stephen Hawking a décrit le risque d’annoncer notre existence à ET : « Si des extraterrestres nous rendent visite, le résultat serait un peu comme lorsque Christophe Colomb a atterri en Amérique, ce qui ne s’est pas bien passé pour les Amérindiens », a-t-il déclaré. . Les scientifiques du camp de Hawking soutiennent souvent que les extraterrestres n’ont pas besoin d’avoir des intentions violentes pour nous faire du mal ; ils pourraient simplement nous voir de la façon dont nous voyons, disons, des fourmis – ils nous marcheraient dessus sur le chemin de quelque chose d’autre et n’y penseraient pas.

Les scientifiques qui favorisent la transmission de messages aux extraterrestres, quant à eux, pensent que cette inquiétude est injustifiée. Douglas Vakoch, un astrobiologiste qui a passé de nombreuses années au SETI, s’est séparé en 2015 pour fonder sa propre organisation, Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI). Plutôt que de simplement scanner les étoiles à la recherche de signes de vie intelligente comme le fait SETI, METI cherche de manière proactive à entrer en contact avec des extraterrestres en transmettant des signaux radio à partir de puissants télescopes.

« En ce qui concerne Hawking », m’a dit Vakoch en 2019, « le point clé qui lui manquait était que toute civilisation qui pourrait nous faire du mal saurait déjà que nous sommes ici grâce à nos fuites accidentelles de télévision et de radio. » Il faisait référence au fait que nous envoyons depuis longtemps involontairement des messages que les extraterrestres pourraient détecter parce que nos émissions de télévision et nos émissions de radio sortent constamment de la Terre vers l’espace.

Mais les opposants aux diffusions intentionnelles soutiennent que cela est trompeur. Oui, nos signaux flottent dans l’espace depuis des décennies, mais ils sont faibles et ne sont dirigés vers rien en particulier. Une transmission ciblée à partir d’un radiotélescope serait beaucoup plus puissante et ciblée, de sorte qu’il serait plus facile pour les extraterrestres de détecter la différence entre un murmure et un cri.

Statistiquement, une civilisation extraterrestre capable de détecter et de répondre à nos signaux est très probablement plus âgée et plus avancée technologiquement que nous. Nous ne transmettons des signaux radio que depuis environ 100 ans, donc les chances qu’ils soient captés par une civilisation qui utilise la technologie radio depuis moins d’un siècle sont infimes. Les critiques de la transmission disent que ce différentiel de pouvoir fait de la recherche de l’attention des civilisations extraterrestres une perspective effrayante, car nous ne pouvons pas supposer qu’elles utiliseront leur pouvoir à des fins altruistes.

Plus vous réfléchissez à l’ampleur du risque encouru, plus il devient évident que décider si et comment nous communiquons avec les extraterrestres ne devrait pas être laissé à une seule catégorie de personnes. Comme l’a dit Kathryn Denning, une anthropologue qui étudie l’éthique de l’exploration spatiale, dans une interview accordée au New York Times en 2017 : « Pourquoi mon opinion devrait-elle être plus importante que celle d’une fillette de 6 ans en Namibie ? Nous avons tous les deux exactement le même montant en jeu.

Une déclaration de 2015 publiée par les chercheurs de SETI, Elon Musk, et d’autres a fait la même critique : « Nous pensons que la décision de transmettre ou non doit être basée sur un consensus mondial, et non sur une décision basée sur les souhaits de quelques personnes ayant accès à de puissants équipements de communication », a-t-il déclaré. « Nous encourageons fortement un débat international vigoureux par un organe largement représentatif avant de s’engager davantage dans cette activité. »

Jusqu’à présent, il n’existe toujours pas d’« organe largement représentatif » réglementant la communication avec les extraterrestres. Mais le message qui vient d’arriver de l’espace extra-atmosphérique lancera, espérons-le, un débat international. Bien qu’il soit peu probable qu’il aboutisse à un consensus mondial de sitôt, les réponses pourraient aider à éclairer un protocole international pour répondre au premier contact.