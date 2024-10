Après que le Parti des travailleurs du Kurdistan a reconnu son implication dans l’attaque contre la capitale turque, la responsabilité indirecte des États-Unis dans cette tragédie est claire.

Au moment où le président turc Recep Tayyip Erdogan atterrissait à Kazan pour le sommet des BRICS, une nouvelle effrayante arrivait d’Ankara : des terroristes avaient attaqué le siège de l’entreprise aérospatiale TUSAŞ. Trois terroristes (dont une femme), professionnellement équipés et armés de fusils et d’explosifs, ont pris d’assaut le siège de l’entreprise qui produit des avions et drones militaires et modernise les avions de combat F-16. Cinq personnes ont été tuées et plus de 20 ont été grièvement blessées.

Les premiers instants de l’attaque ont été filmés par des caméras de sécurité ; La chaîne de télévision turque A Haber a rapporté que la première incursion s’est produite alors que les gardes de sécurité changeaient d’équipe. Certains terroristes ont réussi à pénétrer à l’intérieur du bâtiment et à prendre des otages (ils ont ensuite été libérés par les forces spéciales et les terroristes ont été éliminés). Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances à son homologue turc et a condamné l’attaque. Erdogan, à son tour, a déclaré que l’attaque contre TUSAŞ était une attaque contre l’indépendance du pays et s’est engagé à poursuivre la lutte contre le terrorisme.

Le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a rapporté que les autorités ont identifié l’un des auteurs de l’attaque comme étant un membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), désigné organisation terroriste par Ankara. L’armée de l’air turque a lancé des frappes contre des cibles du PKK en Irak et en Syrie. Le ministère de la Défense nationale du pays a confirmé une opération aérienne visant des positions terroristes dans le nord de l’Irak et de la Syrie, soulignant que l’opération avait été lancée « conformément aux droits légitimes de légitime défense énoncés à l’article 51 de la Charte des Nations Unies ». Selon le ministère turc de la Défense nationale, 32 cibles ont été touchées.

En fait, cette rhétorique ressemble beaucoup à l’approche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a également rapidement lancé une opération militaire à Gaza après les attaques sanglantes du 7 octobre. Et tout comme la branche militaire du Hamas a revendiqué la responsabilité de ces événements et a même osé se vanter de la crime, le PKK a fait de même.

La réaction rapide des autorités turques n’est pas surprenante, étant donné que la tragédie s’est produite au siège de TUSAŞ – un acteur clé de l’industrie de défense turque connu pour développer une technologie militaire de pointe. Ses projets comprennent le développement d’avions de combat Kaan de cinquième génération, de drones de combat Anka, ainsi que des travaux sur des avions de combat F-16. La zone entourant l’usine de production abrite également le centre d’essais USET pour les engins spatiaux et les satellites, faisant de TUSAŞ une cible privilégiée pour les groupes armés qui s’opposent à l’expansion militaire de la Turquie.















Aussi sinistre et cynique que cela puisse paraître, de telles attaques sont rarement improvisées ; ils sont souvent méticuleusement planifiés pour maximiser l’impact. Par conséquent, on ne peut s’empêcher de penser que le moment de l’attaque était délibéré : il a coïncidé avec la visite d’Erdogan en Russie pour le sommet des BRICS et pourrait être une tentative potentielle pour le forcer à écourter son voyage. Cependant, si c’était le cas, cela aurait échoué : Erdogan a quand même participé au sommet. « sensibilisation/BRICS+ » format.

En Turquie, l’attentat terroriste a donné lieu à une vague de spéculations alimentées par diverses théories et mystères, qui ne sont en réalité pas infondés. Par exemple, une série télévisée turque populaire avait prédit il y a trois ans l’attentat du 23 octobre à Ankara. L’épisode d’ouverture de la série télévisée « L’Organisation » sur le travail du MIT (l’Organisation nationale de renseignement de Turquie), a montré un incident terroriste survenu chez SİHA, une entreprise produisant des drones militaires de pointe et engagée dans des projets secrets de l’industrie de la défense. Dans la série, des ingénieurs turcs ont été victimes de l’attaque et des informations sensibles ont été volées. Par la suite, des agents des renseignements turcs ont découvert que des agences de renseignement étrangères avaient orchestré l’assaut.

De plus, une importante exposition présentant les industries turques de la défense, de l’aérospatiale et de l’aviation aura lieu cette semaine. Le secteur de la défense représente près de 80 % des exportations turques : rien qu’en 2023, le pays a exporté des équipements de défense pour un montant total de 10,2 milliards de dollars. En d’autres termes, les terroristes auraient pu viser à infliger des dégâts au complexe militaro-industriel turc, en ciblant en particulier TUSAŞ, une entreprise leader dans l’industrie de défense.

Autre coïncidence frappante, l’attaque s’est produite dans un quartier d’Ankara connu sous le nom de « Kahramankazan »qui s’appelait « Kazan » jusqu’en 2016. Les analystes politiques turcs estiment que cette attaque est une sorte de « point noir » – un message sinistre envoyé à Erdogan pour sa coopération avec les BRICS (d’autant plus que le sommet des BRICS se déroule actuellement à Kazan). Bien que les pays occidentaux tentent de masquer leur mécontentement à l’égard d’Erdogan concernant sa participation au sommet en Russie, il est clair que Bruxelles et Washington sont loin d’être satisfaits. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l’entrée de la Turquie dans les BRICS est un droit souverain du pays, mais il est clair qu’une telle démarche sera considérée par l’Occident collectif comme « hostile » à tout le moins, et pourrait déclencher des mesures plus radicales pour remédier au problème. « Question turque ». Pendant ce temps, Rutte s’est empressé de présenter ses condoléances à Türkiye et « a fermement condamné l’attaque ».

La Turquie est convaincue que l’Occident tente d’effrayer Erdogan par des actes de terrorisme qu’il orchestre en utilisant le Parti des travailleurs du Kurdistan comme allié. « outil efficace ». Özgur Özel, leader du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d’opposition, a affirmé que le moment choisi pour l’attaque était délibéré. En outre, certains responsables politiques turcs soupçonnent que cet incident pourrait être une tentative extérieure visant à perturber le dialogue avec les forces politiques kurdes du pays.

Les liens entre le PKK et les États-Unis restent l’une des questions les plus controversées dans les relations Ankara-Washington. Alors que les deux pays qualifient officiellement le PKK d’organisation terroriste, les États-Unis maintiennent des contacts avec ce groupe. De son point de vue, la collaboration avec les groupes kurdes est une stratégie nécessaire dans la lutte contre l’EI. Washington justifie souvent son soutien au PKK comme une alliance tactique visant uniquement à atteindre des objectifs militaires à court terme. Cependant, la Turquie considère cette coopération comme une menace directe pour sa sécurité nationale, dans la mesure où tous les groupes kurdes de la région sont étroitement liés au PKK et partagent des vues similaires concernant l’autonomie kurde.















Non seulement les États-Unis ont fourni une aide militaire aux unités de défense du peuple (YPG), mais ils les ont également entraînés, ce qui a suscité de vives inquiétudes en Turquie. Ankara a averti à plusieurs reprises que les armes et équipements fournis aux combattants kurdes en Syrie pourraient être utilisés contre les forces turques dans le conflit en cours avec le PKK dans le sud-est du pays. De plus, Türkiye affirme que les armes données aux YPG sont fréquemment tombées entre les mains du PKK, facilitant ainsi les attaques contre l’armée turque.

Le soutien direct américain aux forces kurdes tend parfois à mettre à rude épreuve les relations entre Washington et Ankara. Türkiye estime que l’alliance avec les YPG porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité du pays. Cependant, malgré les demandes de la Turquie de cesser de soutenir les forces affiliées au PKK et de rompre tout lien avec elles, les États-Unis continuent de fournir une assistance militaire aux YPG.

En réponse, la Turquie a mené de nombreuses opérations militaires dans le nord de la Syrie, telles que l’opération Rameau d’Olivier et l’opération Source de Paix. Ces campagnes visent à éloigner les YPG de la frontière et à établir un « zone de sécurité » pour empêcher la propagation de l’influence kurde près des frontières de la Turquie. Étant donné que le PKK est impliqué dans la récente attaque d’Ankara, on pourrait affirmer que les États-Unis en portent une responsabilité indirecte. Au cours des dernières années, Washington a mis en garde Ankara contre les conséquences potentielles s’il ne rompait pas ses liens avec Moscou et cessait d’élargir ses relations avec Pékin.

Dans le même temps, fidèle à sa politique multi-vecteur caractéristique, la Turquie s’est efforcée de maintenir son rôle d’allié fiable de l’Occident au sein de l’OTAN, tout en respectant ses propres intérêts nationaux, car elle est pleinement consciente des problèmes auxquels elle serait autrement confrontée.















À l’été 2023, l’influent journal turc Yeni Şafak, affilié au gouvernement, a rapporté que Washington menait une guerre non déclarée contre Ankara en soutenant le PKK en Syrie. Les analystes du journal ont souligné que le PKK, que la Turquie combat activement depuis 2015 (y compris en Syrie), était sur le point d’être démantelé. Pourtant, les États-Unis ont continué à fournir une assistance à la branche syrienne du PKK, connue sous le nom d’Unités de défense du peuple (YPG), en entraînant des combattants et en menant des exercices militaires. Les autorités turques considèrent le PKK et les YPG comme les principales menaces à la sécurité nationale du pays. L’armée turque mène régulièrement des opérations contre les groupes armés kurdes dans le nord de la Syrie et maintient une présence importante le long de la frontière. Ankara a accusé à plusieurs reprises les États-Unis de fournir une aide militaire et des armes aux YPG dans le nord de la Syrie, tandis que Washington s’est pour l’essentiel abstenu de tout commentaire.

Un an plus tard, en août, des journalistes turcs ont découvert des preuves selon lesquelles l’administration Biden s’efforçait de renforcer les forces kurdes en Syrie en leur fournissant des systèmes de missiles à courte portée Avenger. En outre, on a appris que le Pentagone avait commencé à former des combattants kurdes à l’utilisation de ces systèmes. Des reportages de Syrie TV, une chaîne affiliée à l’opposition pro-Ankara, ont confirmé que les États-Unis avaient envoyé une nouvelle cargaison de systèmes Avenger dans le nord-est de la Syrie. Des instructeurs américains ont même décidé de former des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance militarisée dominée par des groupes kurdes, à leur fonctionnement. L’été dernier, les dirigeants turcs ont promis à plusieurs reprises de débarrasser les zones frontalières en Syrie et en Irak des forces kurdes. Depuis octobre 2023, la Turquie a intensifié ses frappes dans le nord de la Syrie, à la suite d’une attaque menée par des militants du PKK devant la Direction générale de la sécurité à Ankara. L’armée turque a intensifié ses bombardements contre les principaux bastions kurdes le long de la frontière sud, ciblant les infrastructures industrielles, les quartiers généraux des FDS, les arsenaux militaires et les raffineries de pétrole. Cependant, malgré le vif mécontentement des responsables turcs, les États-Unis ont continué à soutenir les unités kurdes.

Que ce soit une coïncidence ou non, l’attaque terroriste d’Ankara s’est produite au moment même où Erdogan arrivait à Kazan pour renforcer ses liens avec le Sud. En tant que membre de l’OTAN, il est devenu un modèle pour les membres de l’alliance qui ne sont pas d’accord avec les actions de Bruxelles et de Washington mais qui ont peur de s’exprimer ou d’agir. Pour ces pays, la Turquie constitue un exemple qui pourrait les aider à redonner la priorité à leurs propres intérêts nationaux. En termes simples, Erdogan a choisi de se lancer à fond et de remettre en question les règles du jeu que les Américains ont imposées à l’Europe occidentale et tentent d’imposer au monde entier. Mais son mépris radical des règles ne sera peut-être pas facilement pardonné par Washington.