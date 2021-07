Un message de voyage dans le temps caché sous le papier peint laisse la famille stupéfaite après avoir trouvé une note 45 ans plus tard

UNE FAMILLE a été stupéfaite après avoir trouvé un poème de 45 ans caché derrière le papier peint.

Ils ont réussi à retrouver l’écrivain mystère vivant maintenant à 300 miles de là.

L’adolescente Eileen a laissé une note derrière le papier peint Crédit : MEN Media

Eileen, 32 ans avec ses parents et sa petite fille devant leur ancienne maison sur Holly Bank Road Crédit : MEN Media

Les Murphy étaient en train de redécorer leur nouvelle maison lorsqu’ils ont décollé leur papier peint pour découvrir un mystérieux poème sur le « voyage dans le temps ».

Lorsque la famille d’Accrington, dans le Lancashire, a retiré le papier peint daté de la chambre de leur fille, ils ont été surpris de trouver un message écrit sur le mur datant de 1975.

Il disait: « Je vous souhaite une bonne journée 1975 Eileen Walmsley », rapporte Lancashire Live.

Nouveau dans la région, papa Karl était déterminé à retrouver l’auteur mystérieux.

Karl a décidé de prendre une photo du message et de publier la photo sur Facebook dans le but de retrouver Eileen.

Ne s’attendant pas à grand-chose, Karl a été choqué lorsqu’il a été contacté par un ami de la famille qui avait reconnu le nom Walmsley.

Karl a déclaré: « Je pensais le mettre sur le chat et voir si quelqu’un la connaissait. Une autre dame est revenue vers moi et m’a dit ‘Je connais Eileen, je pense qu’elle a déménagé, je vais essayer de la contacter . »

Peu de temps après, Eileen elle-même, maintenant nommée Eileen Palmer, a contacté Karl pour lui faire part de sa surprise que sa famille ait découvert son message qu’elle avait écrit alors qu’elle était une jeune adolescente.

Aujourd’hui âgée de 62 ans, les souvenirs de l’enfance d’Eileen ont été ravivés, la ramenant à l’époque où elle a écrit le message dans les années 70.

« J’étais très heureuse qu’ils l’aient découvert », a déclaré Eileen.

: Eileen Palmer adolescente à l’école à 12 ou 13 ans. Crédit : MEN Media

Elle a poursuivi: « J’avais environ 14 ou 15 ans – je me souviens vaguement de l’avoir écrit. Je savais que la chambre allait être décorée et j’ai pensé, soit tu fais quelque chose, soit tu ne le fais pas.

« Je pensais au temps et au voyage dans le temps et à la façon dont nous sommes tous connectés et j’ai pensé, vous savez que je vais écrire un poème. »

Eileen avait emménagé dans la maison, âgée de quatre ans, avec son frère et sa sœur et ses parents qui travaillaient à l’école locale.

La pièce où Karl a découvert le message était la même chambre où dormaient Eileen et sa sœur.

Eileen a déclaré: « Je suis contente de l’avoir fait – c’était notre chambre et nous partagions la chambre, donc c’était en quelque sorte magique de cette façon. »

Quand elle a eu 18 ans, elle a déménagé à Brighton pour l’université et depuis lors, elle n’est jamais revenue dans sa maison d’enfance à Accrington pour lui rendre visite de temps en temps.

Les parents d’Eileen, Dorothy et Francis Walmsley, ont vécu à Accrington pendant plus de 60 ans, mais après avoir perdu son père en 2017 et sa mère en 2018, il est devenu plus difficile pour Eileen de se rendre chez elle sans se sentir contrariée.

Depuis qu’elle a vu la publication, Eileen dit que cela lui a rappelé de bons souvenirs et que c’était fantastique de voir les rénovations de la maison que Karl et sa famille ont effectuées.

« Pour moi, c’était très triste quand mes parents sont morts, nous avons grandi dans cette maison et avions tellement de souvenirs.

« Cela m’a rappelé mon humeur à l’époque et ce genre d’image romantique que j’avais de la vie et comment la vie change et comment les nouvelles générations se présentent.

« Je me suis souvenu de qui j’étais à l’époque. Cette maison est une partie fondamentale de ma vie et je suis vraiment heureux qu’ils l’aient vue et heureux qu’elle m’ait rappelé autant de souvenirs. »

« Karl en a fait un travail incroyablement beau », a-t-elle déclaré.