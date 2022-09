Mon parcours contre le cancer est officiellement terminé, de la manière la plus positive qui soit. Cela s’est terminé par une salve d’applaudissements à la fois tonitruants et doux-amers.

J’ai reçu un diagnostic de cancer en 2018 aux urgences de Chilliwack. Le gynécologue de garde est venu du neuf de fond et a jeté un coup d’œil rapide avant de m’informer gentiment, clairement, qu’il pouvait voir une tumeur cancéreuse. Et c’était en colère.

Une batterie de tests m’a confirmé et mis en scène avec un cancer du col de l’utérus à un stade avancé, me jetant dans un vortex de choses vraiment terribles et horribles. Les cancers gynécologiques et leur traitement sont terriblement cruels.

Ma bataille contre “The Womb Raider” s’est finalement ralentie jusqu’aux visites requises de six mois avec mon oncologue principal. J’ai traversé les derniers rendez-vous avec brio, nous menant à vendredi.

Mon oncologue a appelé et a dit que nous pouvions mettre fin à notre relation, tant que je lui ai promis que je verrais mon gynécologue régulièrement (tous les six mois) tant que nous vivrons tous les deux. Quelle affaire facile.

Mais c’est là que j’ai commencé à brailler.

Je ne suis pas fan des pleurs en général, et certainement pas au travail. Je m’attendais à un éventuel divorce avec BC Cancer, mais je n’étais pas prêt à avoir des sentiments aussi forts à ce sujet. Ces larmes ne s’arrêteraient pas.

J’étais si indéniablement heureux. Je sautillai dans le bureau, les larmes séchant sur mes joues.

Et puis j’ai tweeté à ce sujet à mon petit nombre d’environ 2 300 comptes. J’ai ajouté une photo que j’avais prise de moi en train de pleurer.

Quelques nouvelles personnelles. je ne suis plus un @BCCancer patient. J’ai été libéré des soins de mon incroyable oncologue aujourd’hui, pour sortir dans le monde et être en bonne santé. J’ai beaucoup pleuré. Un tel soulagement que je ne peux même pas expliquer. #cancer #NED #survivant #endcervicalcance pic.twitter.com/TB3q7I6QDc — Jessica (maintenant à Abbotsford) Peters (@CHWKcommunity) 9 septembre 2022

Alors que je traitais cette joie, je pensais à tout ce que je laissais derrière moi. Cela incluait de ne jamais rencontrer aucune de mes célébrités préférées en tant que patient. J’ai aussi tweeté cela en plaisantant, en taguant le seul et unique Ryan Reynolds.

Pour ceux qui n’apprécient pas la connexion, Deadpool est un personnage de Marvel joué par Reynolds. C’est un mercenaire à la gueule de pot devenu anti-héros amoureux après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale et soumis à son propre «remède» exténuant. C’est violent et drôle, il y a de la bonne musique et étonnamment racontable. Je l’ai regardé plusieurs fois à travers ma propre catastrophe épique du cancer.

Alors, imaginez mon choc quand je me suis réveillé avec un message privé d’une vidéo de l’acteur canadien et juste un acte de classe pure, me félicitant personnellement – moi, Jessica ! – sur le coup de pied de la merde hors du cancer.

J’ai crié. J’ai sauté de joie. Je lui ai répondu. Il m’a répondu. J’étais sur Cloud 9 et mes pensées allaient aux enfants atteints de cancer et à ce qu’ils doivent ressentir lorsque quelqu’un comme Reynolds, ou même un X-Men comme Wolverine, leur rend visite à l’hôpital.

J’ai vérifié mon Twitter à nouveau. Grâce à l’interaction de Reynold avec mon petit tweet, mes larmes de joie d’avoir laissé derrière moi le cancer ont atteint 173 000 personnes. Des inconnus du monde entier m’ont félicité d’avoir vaincu le cancer.

J’ai lu et aimé chaque réponse, et je me suis connecté avec chaque commentateur qui a un cancer ou qui est un survivant. Je suis terrassé que mon bonheur sans vergogne ait été multiplié par mille. J’ai célébré avec un beau dîner au saumon, du champagne et une visite de Deadpool.

Mais rappelez-vous que j’ai dit que cette fin était aussi douce-amère?

Ce même vendredi matin, un garçon qui est devenu spécial pour moi est mort de son cancer. Les larmes que j’ai pleurées cette nuit-là quand j’ai appris la nouvelle étaient du genre colérique qui vous brûle les joues.

Ethan Fleming de Chilliwack espérait passer en 11e année ce mois-ci. Il se battait pour vivre le plus possible malgré le cancer pour la troisième fois de sa vie et sachant que cela le prendrait de toute façon. Comment le cancer peut-il être aussi cruel ?

J’ai parlé à Reynolds d’Ethan, et il a exprimé la même tristesse universelle à propos des cancers infantiles que nous ressentons tous. Et oui il y avait des gros mots.

J’ai vérifié auprès de la mère d’Ethan, pour voir si je pouvais le mentionner dans cette histoire. Elle trouva la force de répondre oui. Ethan a choisi de donner son corps, ravagé par le cancer, à la science. Son histoire est déchirante mais ce n’est pas fini. La recherche est une réussite boule de neige et la survie au cancer dépasse les données les plus récentes, et Ethan en fera partie.

Il y a tellement de familles comme la mienne et les Flamands qui envisagent un jour où le cancer pourra être arrêté plus tôt. La recherche nous y mènera.

Pendant que je fais un nœud sur mon cancer, que je le mets dans une boîte et que je le place sur une étagère très haute, je continuerai à raconter mon histoire et à rappeler aux gens de se faire dépister.

Mais pour l’instant, je vais juste profiter de ce moment.

