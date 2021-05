Un MESSAGE dans une bouteille apparemment jeté du pont du Titanic quelques heures avant qu’il ne coule au fond de l’océan a laissé les scientifiques perplexes.

La note intrigante est datée du 13 avril 1912 et porte le nom de Mathilde Lefebvre, 12 ans, qui était une passagère de troisième classe sur le navire condamné.

On y lit: « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l’Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours.

«Si quelqu’un la trouve, parlez-en à la famille Lefebvre à Liévin.

Le lendemain, peu avant minuit, le navire «insubmersible» heurterait un iceberg, le faisant tomber, tuant plus de 1 500 personnes à bord.

Mathilde, trois de ses frères et sœurs et leur mère, Marie, n’ont jamais été revus, mais 105 ans plus tard, une note apparemment signée par Mathilde a été retrouvée échouée sur une plage canadienne.

« La bouteille pourrait être le premier artefact du Titanic découvert sur la côte américaine », a déclaré l’historien Maxime Gohier.

Maintenant, les scientifiques sondent le mystérieux document dans le but de prouver s’il s’agit de la réalité ou d’un canular élaboré.

Nicolas Beaudry de l’Université du Québec à Rimouski a dit que cela pouvait être authentique.

Il a dit: «Considérez un certain nombre de possibilités, toutes également intéressantes et toutes« authentiques »à leur manière.

«Le message aurait pu être écrit par Mathilde à bord du Titanic ou il aurait pu être écrit par quelqu’un d’autre en son nom.

« Cela pourrait être un canular écrit peu de temps après la tragédie ou ce pourrait être un canular récent. »

Le Dr Beaudry et ses collègues ont commencé par sonder l’artefact en utilisant des méthodes non intrusives.

Il a déclaré: «Les marques de moule et d’outils sur la bouteille et la composition chimique du verre sont cohérentes avec les technologies utilisées dans la fabrication de ce type de bouteille au début du 20e siècle.

«Le bouchon de liège et un morceau de papier bourré dans l’alésage de la bouteille ont donné des dates au radiocarbone cohérentes avec la date sur la lettre – nous n’avons pas daté la lettre elle-même, car la méthode est destructive.

«Nous n’avons donc pas encore attrapé un farceur en flagrant délit, mais cela n’exclut toujours pas un canular récent.

« Le vieux papier est facile à trouver – en déchirant une page blanche d’un vieux livre, par exemple – alors que les vieilles bouteilles et même les bouchons ne sont pas rares. »

Les scientifiques ont ensuite analysé si la bouteille aurait dérivé vers son lieu de repos éventuel – une plage dans le parc provincial Hopewell Rocks, au Nouveau-Brunswick.

Le Dr Beaudry a déclaré: «Une simulation informatique a montré que l’écrasante majorité des dériveurs lancés dans l’Atlantique Nord le 13 avril 1912 auraient suivi le Gulf Stream jusqu’aux côtes européennes.

«Mais quelques individus auraient pu suivre un chemin différent vers les côtes nord-américaines.

« Ainsi, bien que ce ne soit pas complètement impossible, cela reste très improbable et des recherches supplémentaires chercheront à quantifier la probabilité. »

L’écriture de la lettre ne fait qu’approfondir le mystère.

C’est incompatible avec ce que les écoliers français ont appris à l’époque, mais alors la note aurait pu être écrite pour Mathilde par quelqu’un d’autre.

« Notre équipe va s’agrandir dans un proche avenir pour inclure un expert dans l’examen médico-légal des documents », a déclaré le professeur.

L’équipe devrait également entreprendre d’autres analyses chimiques ainsi qu’une étude géomorphologique de la baie de Fundy, où la lettre a été trouvée.

Lorsque le Titanic a coulé, Mathilde, ses frères et sœurs et leur mère étaient en route pour New York pour retrouver papa Franck et quatre autres frères et sœurs.

Franck, un charbonnier de Liévin dans le Pas-de-Calais, avait quitté la France en 1910 et s’était installé à Mystic, Iowa.

«Que la lettre ait été écrite par Mathilde ou non, qu’il s’agisse d’un canular ancien ou récent, c’est un morceau d’histoire fascinant», a déclaré le Dr Beaudry.

«C’est un rappel émouvant du sort de Mathilde, de sa famille et des millions de migrants qui ont traversé l’Atlantique à l’ère des bateaux à vapeur.

« Et c’est évidemment une preuve intéressante de la fascination que l’une des tragédies les plus mythiques du XXe siècle exerce encore sur nous. »

Après le naufrage, Franck Lefebvre s’est tourné vers le Comité de secours de la Croix-Rouge pour obtenir de l’aide, selon le site Web Encyclopedia Titanica.

C’est alors que les autorités ont découvert qu’il était entré illégalement aux États-Unis en fournissant des «déclarations fausses et trompeuses» aux agents de l’immigration.

Lui et ses enfants survivants ont donc été renvoyés en France en août 1912.

Franck mourut en 1948 à Haillicourt, Pas-de-Calais, à quelques kilomètres seulement de Liévin. Il avait 77 ans.

Son fils aîné, également nommé Franck, est décédé avant lui sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale.

La note de Mathilde a été retrouvée en juin 2017 par Nacera Bellila et El Hadi Cherfouh, de Dieppe, Nouveau-Brunswick, et leurs enfants, Koceila et Dihia.