Un message dans une bouteille alimente la colère contre les conditions de «prison» du centre de Manston

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le message plaintif d’une jeune fille dans une bouteille jetée par-dessus la clôture d’un centre de traitement des migrants est devenu le dernier événement bouleversant l’opinion publique britannique sur le système de gestion des migrations illégales. L’appel à l’aide mercredi, depuis le centre surpeuplé qu’elle a décrit comme une “prison”, est intervenu après qu’un journal a rapporté qu’un bus rempli de migrants récemment arrivés, portant des couvertures et des tongs, avait tout simplement été jeté la nuit par les autorités d’un Gare de Londres.

Les incidents se sont déroulés dans un contexte où un homme a lancé samedi au moins deux bombes à essence sur les murs d’un autre centre de traitement des migrants près de la ville portuaire de Douvres sur la côte anglaise. L’agresseur a ensuite été retrouvé mort dans un parking voisin. La police antiterroriste chargée de l’affaire a déclaré que l’attaque semblait motivée par “une forme de grief rempli de haine”.

La ligne migratoire s’intensifie entre le Royaume-Uni et la France après les décès dans la Manche

Le gouvernement britannique a du mal à élaborer une stratégie convaincante pour ralentir humainement le flux de migrants illégaux, alors que le nombre de tentatives d’entrée augmente. Des gangs criminels font passer clandestinement des migrants via des conteneurs d’expédition, des trains et des ferries, et dans de dangereux petits radeaux en caoutchouc qui traversent la rude Manche.

Environ 38 000 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent en 2022 traversant le chenal étroit mais périlleux dans des bateaux depuis les plages françaises, le nombre le plus élevé depuis le début de la tenue des registres.

L’année dernière, le total était de 28 526 personnes, alors qu’en 2020, il était de 8 404. En août, en une seule journée, 1 295 personnes ont tenté le voyage dans 27 bateaux.

Le voyage s’est avéré mortel pour certains. Lors d’un seul incident en novembre 2021, au moins 27 migrants sont morts en tentant la traversée. La plupart d’entre eux étaient originaires de la région kurde d’Irak.

L’opinion publique à l’égard de l’immigration a radicalement changé depuis le vote sur le Brexit de 2016, lorsque les politiciens ont promis que le Royaume-Uni serait en mesure de “reprendre le contrôle” de ses frontières et de freiner l’immigration illégale et légale.

Au moment du vote, les Britanniques ont déclaré que l’immigration était le problème le plus important auquel le pays était confronté – aujourd’hui, ils sont plus susceptibles de dire aux sondeurs que l’économie, les soins de santé et l’environnement sont des priorités.

Le gouvernement britannique subit une pression particulière sur les conditions à Manston, une ancienne base de la Royal Air Force dans le sud-est de l’Angleterre qui fonctionne à plus du double de sa capacité et où vit la fille porteuse du message.

Sa lettre a été poussée dans une bouteille et jeté à un photographe travaillant pour Press Association, l’agence de presse britannique, de l’autre côté de la clôture.

Les migrants sont censés être traités dans les 24 heures, mais le message indique qu’il y a plus de 50 familles qui y sont restées plus de 30 jours.

« Nous vivons une vie difficile maintenant… nous nous remplissons comme si nous étions en prison… Certains d’entre nous sont très malades… Nous avons vraiment besoin de votre aide. S’il vous plaît, aidez-nous », a-t-elle écrit dans un anglais approximatif.

Les dirigeants locaux ont déclaré qu’il y avait près de 4 000 migrants au centre au cours du week-end, même si l’installation a été conçue pour 1 600.

Pendant ce temps, le journal The Guardian a rapporté qu’un bus chargé de migrants du même centre avait été déposé à la gare de Victoria pendant la nuit, beaucoup n’ayant nulle part où aller.

Danial Abbas, un bénévole de l’association caritative pour les sans-abri Under One Sky, a déclaré à la BBC que son association caritative se trouvait à la station lorsqu’ils ont vu un groupe de personnes qui semblaient «très affligées, désorientées et perdues… et se tournaient simplement vers n’importe qui et tout le monde sur le rue pour aider.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman, chargée de l’immigration, a visité jeudi les deux centres de Douvres et de Manston, mais les journalistes n’ont pas été invités au voyage.

Après avoir récupéré les vêtements et la nourriture des migrants, son organisation caritative a contacté le personnel du ministère de l’Intérieur qui les a ensuite emmenés en taxi jusqu’à l’hôtel.

Les responsables britanniques du ministère de l’Intérieur ont déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que “le bien-être des personnes dont nous prenons soin est de la plus haute importance et que les personnes ne sont libérées de Manston que lorsque nous avons l’assurance qu’elles ont un logement où aller.

“Nous avons travaillé au rythme pour trouver un logement pour les personnes dès que nous avons été informés, et ils sont maintenant dans un logement et sont pris en charge.”

Actuellement, le gouvernement britannique veut envoyer des réfugiés et des migrants en Afrique, dans une démarche controversée adoptée par de nombreux membres du Parti conservateur mais dénoncée comme cruelle et illégale par les critiques.

En avril, l’ancien Premier ministre, Boris Johnson, a annoncé que son gouvernement avait signé un accord de 160 millions de dollars avec le Rwanda pour accepter les migrants illégaux britanniques.

L’idée est de mettre tous ou la plupart des migrants adultes qui arrivent illégalement sur les côtes britanniques – y compris les demandeurs d’asile – dans des avions pour voler à 4 000 miles vers l’Afrique de l’Est, où ils pourraient vivre et travailler pendant que leurs demandes étaient évaluées ou partir s’ils préféraient revenir. vers leurs pays d’origine. Ils ne viendraient pas en Grande-Bretagne.

Johnson a salué la politique comme un “modèle mondial” et a déclaré que d’autres nations occidentales l’adopteraient. Il a déclaré que l’objectif du gouvernement était de “casser le modèle commercial” des gangs de contrebande, qui peuvent gagner 400 000 dollars pour chaque lancement d’un canot inapte à naviguer. Il a dit qu’il envoyait un message selon lequel les personnes qui traversent illégalement “risquent de se retrouver non pas au Royaume-Uni mais au Rwanda”.

Le nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak, s’est engagé à poursuivre la stratégie rwandaise.