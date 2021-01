Un message fait tourner les têtes et montre de nouveaux niveaux de folie réveillée alors qu’une femme affirme que sa sœur veut nommer son fils Adolph pour qu’il ne prive pas les opportunités des «communautés marginalisées».

« Ma sœur essaie de nommer son fils Adolph, » un utilisateur a écrit sur Reddit, expliquant ensuite que sa sœur est enceinte de sept mois et veut nommer son fils après Adolf Hitler alors «Il peut vivre ce que vivent d’autres enfants issus de milieux moins privilégiés.»

L’utilisateur a expliqué que sa sœur n’était pas nazie, puis a publié un message d’elle qui plongeait plus profondément dans le raisonnement derrière le « problématique » Nom.

«Les parents blancs ne peuvent pas rester les bras croisés et permettre à leurs enfants de prendre de la place et de saisir les opportunités de ceux qui le méritent davantage» le message lu.

Le nom Adolph, selon le message, donnerait aux employeurs « pause » avant d’embaucher son fils et peut-être les aider à regarder quelqu’un d’un «Communauté marginalisée».

«BIPOX [black indigenous people of color] lutter avec le jugement sur leurs noms et donner à mon fils blanc cis (pour autant que je sache) un nom «facile» comme Peter ne fait que perpétuer l’oppression dont il bénéficie, » il continue. «Vous ne pouvez pas vraiment être antiraciste à moins d’être prêt à mettre les autres devant vous ET vos enfants. Adolph sera un homme meilleur pour cela.

Nommer mon bébé Adolph parce que j’ai atteint le summum de l’éveil pic.twitter.com/zgdMEb7GAc – Amateur de pigeons (@isabelzawtun) 30 décembre 2020

Le message a été supprimé d’au moins un forum de la communauté Reddit, les modérateurs affirmant qu’il avait cassé leur « Pas de pêche à la traîne » règle.

Que l’arrière-plan de la publication soit vrai, il s’est répandu comme une traînée de poudre sur les médias sociaux, des critiques encore plus libéraux trouvant un problème avec le nouveau niveau de wokedom déclenché par le guerrier de la justice sociale Adolph.

« Je n’ai jamais vu une personne non blanche demander de la merde comme celle-ci, » un utilisateur tweeté en réaction. «Je dirais que les libéraux blancs sont parfois encore plus racistes que la personne moyenne quand ils bâtardisent des mouvements faisant des taureaux performatifs moralisateurs ** t.

« [That feeling when] vous détestez tellement votre enfant que vous lui donnez le nom «Adolph» pour qu’il puisse éprouver la haine que «BIPOX» a éprouvée », auteure Allie Beth Stuckey ajoutée.

Je suis désolé, quoi? https://t.co/OZQR1nv4rC – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 31 décembre 2020

Abus d’enfants au nom d’être réveillé J’espère que c’est un article de troll https://t.co/nlcCinjOoQ – Petite Nicoco (@PetiteNicoco) 31 décembre 2020

D’autres critiques ont souligné la différence dans l’orthographe du nom Adolph par rapport à Adolf Hitler, tandis que d’autres se sont grattés la tête quant aux raisons pour lesquelles le nom du tristement célèbre dictateur était à la mode le dernier jour de 2020.

Qu’est-ce qui est pire, nommer votre enfant Adolf ou épeler Adolph? 🤔 – Je suis les forges (@forss_i) 31 décembre 2020

Le problème avec la maman d’Adolph est qu’elle n’en sait pas assez pour nommer son enfant Adolf. – Benjamin Dreyer (@BCDreyer) 31 décembre 2020

pas même 2 gorgées dans mon café et je vois Adolph tendance pic.twitter.com/Aon76NRbIe – La frange de Chuck Todd (@Drea_got_rage) 31 décembre 2020

moi: pourquoi Adolph est-il à la mode ?? * voit pourquoi c’est tendance * pic.twitter.com/f1R0PVwxF6 – 👁👄👁 (@ChokinPineapple) 31 décembre 2020

