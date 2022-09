Un merveilleux ambassadeur du beau jeu s’estompe

La reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral. Sa disparition a mis fin à un règne de 70 ans, au cours duquel la reine a touché plusieurs éléments de la culture britannique, y compris le sport du football.

La reine Elizabeth II était présente à certains des moments les plus importants de l’histoire du football britannique. De la présentation de la première Coupe du monde d’Angleterre à Sir Bobby Moore en 1966 à l’honneur de plusieurs générations des personnalités les plus importantes du jeu à son apparition annuelle à la finale de la FA Cup, le football a été un fil conducteur tout au long de sa période de règne.

Treize ans après son couronnement, la reine Elizabeth II a eu la joie de remettre le trophée Jules Rimet à l’équipe d’Angleterre vainqueur de la Coupe du monde en 1966. Elle a remis le prestigieux trophée au capitaine anglais Moore après avoir battu l’Allemagne de l’Ouest en finale pour remporter la Coupe du monde. .

“Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi international de football”, a écrit la reine avant la finale. du Championnat d’Europe en 2020.

Il a été constaté à maintes reprises que la reine Elizabeth II a apprécié son temps à regarder des matchs de football. Bien qu’elle n’ait jamais révélé publiquement quelle équipe de football elle soutenait, des rumeurs ont circulé dans le passé selon lesquelles elle avait un coin doux pour West Ham United.

Selon The Mirror, la monarque aurait révélé son affection cachée pour les Hammers lorsqu’un membre de son personnel l’a informée qu’il était un fan de Millwall. Le club des Emirats, Arsenal, aurait également été l’un des clubs de football préférés de Queen en Premier League anglaise.

L’une des tâches culturelles les plus importantes de la reine Elizabeth II était de reconnaître et de récompenser les personnes qui avaient excellé pour la Grande-Bretagne dans leurs domaines respectifs. Au cours de son règne de 70 ans, la reine a accordé de nombreuses sommités du football pour leur excellence sur le terrain de football lors des honneurs du Nouvel An ou des honneurs de l’anniversaire de la reine.

Sir Stanley Matthews a été le premier footballeur à recevoir le titre de chevalier, et il a été suivi par d’importantes personnalités du football telles que Alf Ramsey, Sir Alex Ferguson et Bobby Robson. Plusieurs autres footballeurs, dont Roy Hodgson, David Beckham et, plus récemment, Gareth Bale, ont été récompensés par la reine Elizabeth II.

La reine Elizabeth II était censée lancer l’arène de football d’Arsenal, l’Emirates Stadium, en 2007, mais un mal de dos l’en a empêchée. Le monarque a accueilli l’équipe première au palais de Buckingham pour faire amende honorable. L’entourage d’Arsène Wenger a eu droit à une visite des appartements d’État avant de rester pour le thé de l’après-midi.

Au début de son règne, la monarque a souvent été vue à la finale de la Football Association Challenge Cup. La reine Elizabeth II a remis le prestigieux trophée de la FA Cup au capitaine triomphant dans l’emblématique stade de Wembley. Bien qu’elle ait assisté à l’événement moins régulièrement dans les dernières années de son règne, de nombreux joueurs se souviennent avoir rencontré la reine Elizabeth II comme l’un des plus grands moments de leur carrière.

La reine avait une relation intime avec l’équipe de football féminine d’Angleterre. Lorsque les Lionnes ont triomphé à l’Euro 2022, mettant fin à près de 60 ans d’angoisse, la reine Elizabeth II a adressé un hommage sincère à toute l’équipe.

“Mes plus chaleureuses félicitations, et celles de ma famille, vont à vous tous pour votre victoire aux Championnats d’Europe de football féminin”, a-t-elle écrit.

« Il s’agit d’une réalisation importante pour toute l’équipe, y compris votre personnel de soutien. Les championnats et votre performance dans ceux-ci ont à juste titre été salués. Cependant, votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si mérité. Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d’inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui et pour les générations futures. J’espère que vous serez aussi fier de l’impact que vous avez eu sur votre sport que vous l’êtes du résultat d’aujourd’hui. La reine Elizabeth II a ajouté.

