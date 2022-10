Un merci à la communauté – Shaw Local

Le McHenry Lions Club tient à remercier la communauté pour le généreux soutien de notre collecte de fonds Golf Scramble du 9 septembre, qui s’est tenue au Boone Creek Golf Club. C’était notre première sortie et nous avons été submergés par le merveilleux soutien des communautés d’affaires McHenry et Wonder Lake.

Les dollars recueillis grâce à cet événement réussi serviront à financer notre action philanthropique du McHenry Lions Club pour l’année à venir. Certains de nos bénéficiaires comprendront des enfants et des adultes de McHenry et de Wonder Lake qui ont besoin de lunettes ou d’appareils auditifs et de bourses d’études pour participer au Camp Lions, qui est un camp conçu pour les enfants malvoyants, ainsi que Lions of Illinois Foundation Low Vision Screening. Cliniques. De plus, nous attribuerons des bourses aux personnes âgées du lycée McHenry qui envisagent de fréquenter le McHenry County College et fournirons des fonds pour les garde-manger de la région. Notre club soutiendra également Lions Club Leader Dogs for the Blind et Vision Research.

Les 1,4 million de membres qui servent plus de 45 000 clubs dans plus de 200 pays font du Lions Club International la plus grande organisation de clubs service au monde. Pour plus d’informations, consultez-nous sur Facebook ou sur notre site Web. Contactez notre président Gary Peterson au 312-523-8476 ou envoyez un courriel à mchenrylionsclub@gmail.com.

Gène Smith

Président de l’événement, McHenry Lions Club