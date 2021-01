Un avocat britannique poursuivant une affaire contre des militants pro-démocratie de Hong Kong en vertu de la fameuse loi sur la sécurité nationale du territoire chinois a été qualifié de «mercenaire» par le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Interrogé sur la décision de l’avocat David Perry QC d’agir au nom des autorités contre neuf militants condamnés à des peines de sept ans de prison pour rassemblement illégal, M. Raab a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre comment quiconque pouvait «en bonne conscience» s’attaquer à une telle affaire.

M. Raab a également déclaré qu’il était «honteux» pour l’ambassade de Chine aux États-Unis de dire que les activités du gouvernement de Pékin dans la province du Xinjiang «éradiquaient l’extrémisme» et veillaient à ce que les femmes ouïghoures ne soient plus traitées comme des «machines à fabriquer des bébés».

Il a lancé un défi à Pékin pour permettre au Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de visiter le réseau de camps de «rééducation» du Xinjiang dans lequel jusqu’à 1 million de membres de la minorité musulmane ouïghoure de Chine ont été détenus dans ce qu’Amnesty International considère comme une tentative de faire respecter la loyauté au régime du Parti communiste.

M. Perry a jusqu’à présent refusé de commenter les raisons pour lesquelles il a pris le cas du rassemblement illégal, bien que ses défenseurs affirment qu’il agit selon le principe du «rang de taxi» l’obligeant en tant que membre à temps partiel du barreau de Hong Kong à prendre les affaires au fur et à mesure. vers le haut.

Mais M. Raab – lui-même avocat international qui a mené des affaires de droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères avant d’entrer au parlement – a déclaré à Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche: «Je ne comprends pas comment quiconque en bonne conscience, membre de la profession juridique de premier plan dans le monde que nous avons, prendrait un cas où ils devront appliquer la législation sur la sécurité nationale à la demande des autorités de Pékin, ce qui est directement violer, porter atteinte à la liberté du peuple de Hong Kong, et je comprends, dans le cas de M. Perry, en relation avec les militants pro-démocratie.

Il a ajouté: «Du point de vue de Pékin, ce serait un sérieux coup d’État en relations publiques.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’en vertu du code-barres d’éthique, une affaire comme celle-ci pourrait être combattue et, franchement, je pense que les gens qui regardent cela considéreraient comme assez mercenaire de prendre ce genre de cas. »

Ridge a demandé à M. Raab de commenter un tweet de l’ambassade de Chine à Washington – supprimé après avoir provoqué une indignation généralisée – qui disait que «dans le processus d’éradication de l’extrémisme, l’esprit des femmes ouïghoures du Xinjiang s’est émancipé et l’égalité des sexes et la santé reproductive ont été promues, ce qui en fait plus des machines à fabriquer des bébés ».

La Chine a nié les allégations selon lesquelles des femmes de la province de l’extrême ouest auraient été soumises à un avortement forcé et à un contrôle des naissances.

M. Raab a déclaré: «C’est absolument honteux. C’est épouvantable et choquant dans le monde moderne, chez un membre éminent de la communauté internationale, et non, ce n’est pas suffisant.

«Ce que la Chine dit, c’est que ce sont tous des mensonges concoctés par l’Occident, et la Grande-Bretagne en est un membre de premier plan.

«Ce que nous disons, c’est que si vous contestez les allégations et les allégations et les rapports, il y a un moyen simple de clarifier cela: permettre au commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de visiter et d’accéder et de voir ces sites.

«Nous faisons pression pour qu’une tierce partie faisant autorité, comme le Haut Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, effectue cette visite.»

Interrogé sur la question de savoir si le traitement réservé aux Ouïghours équivalait à un génocide, M. Raab a déclaré: «Je pense que c’est à un tribunal de décider si la définition très complexe du génocide est respectée.

«Mais ce qui est clair, franchement, quelle que soit l’étiquette juridique que vous y mettez, c’est qu’il existe des rapports tiers convaincants et convaincants faisant autorité faisant état de violations graves des droits de l’homme à une échelle industrielle effroyable.

M. Raab a déclaré que le gouvernement avait récemment annoncé que des mesures permettraient de s’assurer que «nous n’avons aucune entreprise britannique qui soit approvisionnant ou profitant des camps d’internement».

Il a ajouté: «Je pense que c’est un ensemble de circonstances choquantes, vraiment choquantes, au Xinjiang, contre les musulmans ouïghours.