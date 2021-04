Le président de premier rang Bob Arum, co-promoteur du champion WBC Fury, a confirmé que le combat aura lieu le 24 juillet, le 31 juillet ou le 7 août dans le cadre d’un accord en cours de finalisation avec l’emplacement probable d’un nouveau stade couvert. à Djeddah.

Arum a déclaré que les deux parties étaient d’accord sur l’accord, qui pourrait voir le multiple champion Joshua revenir dans la ville portuaire, où les températures devraient atteindre 100 degrés, pour la première fois depuis qu’il a retrouvé ses titres en vengeant sa défaite. à Andy Ruiz Jr dans un stade extérieur spécialement construit en décembre 2019.

Bob Arum a maintenant confirmé que l’Arabie saoudite était l’hôte convenu d’Anthony Joshua contre Tyson Fury. Il a ajouté que ce serait probablement à Jeddah (Eddie Hearn a déclaré 20 000 fans dans une arène couverte). Les Saoudiens ont le choix entre trois dates – 24 juillet, 31 juillet, 7 août. [@BoxingScene] – Michael Benson (@MichaelBensonn) 20 avril 2021

Alors, est-ce que le folk « ESL est gourmand » va-t-il aller de l’avant et expliquer en quoi c’est différent? – Boxe asiatique (@asianboxing) 20 avril 2021

« Cela devra être dans les 10 prochains jours, peut-être deux semaines », Arum a déclaré à Boxing Scene, ajoutant que son équipe était « balisage » contrats pour une épreuve de force qui devrait avoir lieu à l’intérieur en raison de la chaleur étouffante de l’été dans la région.

« C’est un accord économique énorme. C’est un grand pas en avant. Nous ne faisons que la paperasse maintenant avec les Saoudiens. »

Comment à moitié assed. Pourquoi n’ont-ils pas attendu de pouvoir récupérer des foules pleines? Déjà en bas de quelques crans d’être le plus grand combat de tous les temps. – Andrew Pradameki (@AndrewPradameki) 20 avril 2021

L’atmosphère va être si mauvaise … Je ne pense pas que les gens s’en rendent compte. Cela ne ressemblera pas à l’un des plus grands combats de tous les temps – #ExposeCNN (@_CNNisFakeNews) 20 avril 2021

L’homme d’affaires de 89 ans a révélé que le lieu précis du combat serait identifié par l’Arabie saoudite, qui a également accueilli un événement entièrement britannique à Jeddah en septembre 2018, lorsque Callum Smith a éliminé George Groves pour remporter le titre des super-moyens WBA. à la Cité des sports du roi Abdallah.

Le combat sera diffusé sur ESPN aux États-Unis et Sky Sports et BT Sport au Royaume-Uni, bien que les prix à la carte – qui seront inévitablement élevés pour l’un des combats poids lourds les plus attendus de tous les temps – ne sont pas encore être d’accord.

Il n’y aurait pas assez de fans à Wembley pour être compétitif avec les frais de site proposés par les Saoudiens. Ce n’est pas un cas de 20 000 fans à Wembly contre 20 000 à Saudi. Il est de 20000 à Wembley contre 20000 à l’Arabie saoudite avec des dizaines de millions de jetons aussi. – Alf-2408 (@ Alf_2408) 20 avril 2021

Ce sont les plus grands combats de leur carrière, car ils gagneront le plus d’argent possible dans chaque combat qu’ils ont.C’est un sport dangereux et ils devraient obtenir le plus d’argent possible, pourquoi devraient-ils prendre une réduction de salaire quand il n’y a pas de fans au Royaume-Uni de toute façon juste idiot – Itheworst (@itheworst) 20 avril 2021

Les revenus seront répartis également entre les premiers combattants pour leur première rencontre, suivi d’un match revanche probable dans lequel le vainqueur initial recevra 60 pour cent.

Arum a reconnu que le Royaume-Uni est le « grand marché » pour le blockbuster de l’unification – et les fans sur les médias sociaux semblaient largement consternés par la ferraille qui se déroulait loin de la patrie des combattants.

La cupidité a dicté cela … des méga millionnaires se battant pour plus de méga millions 🤷‍♂️ … ça a été au Royaume-Uni, mais ils n’ont peut-être eu que 50 millions chacun au lieu de 100 millions chacun (hypothétique) l’atmosphère dans un vide Wembley serait meilleur que l’Arabie saoudite 🙈 – robertk (@ robertk82913999) 20 avril 2021

La boxe a toujours été vendue au plus offrant, sans l’argent, vous n’avez pas de thriller à Manille, pas de grondement dans la jungle, pas de mexicains qui se battent pour les titres mondiaux à Vegas. Il n’y a toujours pas de garantie qu’un combat puisse avoir lieu à Wembley non plus, pas de revenus, pas de combat aussi simple que – Jonny Young (@ jonny8686) 20 avril 2021

«Blague absolue» bouillonnait un, insistant sur le fait que le combat devrait « n’a lieu qu’au Royaume-Uni. »

« Un mépris total pour les fans. Ce sont des combattants britanniques, qui se battent sans doute dans le plus grand combat de boxe d’unification de tous les temps. Ce n’est pas différent de la [new] Super League européenne [in football] – les hommes riches remplissent leurs poches autant qu’ils le peuvent. «

On s’attend à ce que 20 000 fans soient autorisés à y assister, bien que le coût et la logistique pour les fans d’Europe et des États-Unis pour se rendre en Arabie saoudite aient laissé beaucoup frustrés.

Des combats ont lieu partout dans le monde, à Vegas, à New York, à Wembley. Cela n’a absolument aucune corrélation avec l’ESL – Jonny Young (@ jonny8686) 20 avril 2021

Oui. 1ère fois, 2 Britanniques se battent pour le titre incontesté des poids lourds et ils ont décidé de se battre dans le désert lorsque le stade de Wembley a été offert. La cupidité pure et simple … – kevin lee armstrong (@ kevvie70) 20 avril 2021

« L’atmosphère va être si mauvaise, » a averti un. « Je ne pense pas que les gens s’en rendent compte. Cela ne ressemblera pas à l’un des plus grands combats de tous les temps. »

D’autres ont fait valoir que la lutte aurait pu avoir une capacité similaire partout où elle se déroulait en raison des restrictions liées à la pandémie.

« Les combats ont lieu partout dans le monde – Las Vegas, New York, Wembley, » dit un. « La boxe a toujours été vendue au plus offrant. Sans l’argent, vous n’avez pas de » Thriller à Manille « , pas de » Rumble in the Jungle « , pas de Mexicains qui se battent pour les titres mondiaux à Vegas. »