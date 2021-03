«Un mépris téméraire pour la vie humaine» ou un «accident tragique»? Derek Chauvin est jugé, accusé du meurtre de George Floyd.

Une vidéo de George Floyd prenant son dernier souffle sous le genou du policier de Minneapolis Derek Chauvin est au centre d’un procès pour meurtre pour un homicide dont ont été témoins des dizaines de millions de personnes.

La question au cœur de l’affaire, qui démarre lundi avec la sélection du jury, est de savoir si ce que les gens ont vu sur la vidéo était un meurtre ou une terrible tragédie.

Les procureurs affirment que Floyd, 46 ans, a été tué par le genou de Chauvin, comprimé contre le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie alors qu’il était menotté et épinglé sur le trottoir. On s’attend à ce que la défense soutienne que la mort de Floyd était le résultat de sa lutte avec la police, des drogues dans son système et des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques.

La vidéo filmée par un spectateur est devenue virale, déclenchant des mois de protestations contre le racisme et la brutalité policière.

«La vidéo de Chauvin assassinant George Floyd était assez puissante pour faire ce que les autres vidéos n’ont pas fait, c’est-à-dire se rapprocher d’environ 15 à 20 millions de Blancs, sur 25 millions qui ont défilé à travers le pays», a déclaré Connie Rice , un éminent avocat des droits civiques.

«La vidéo sera tout dans ce procès», a-t-elle déclaré.

Chauvin et Floyd se sont croisés après qu’un employé d’un dépanneur a appelé le 911, alléguant que Floyd avait utilisé un faux billet de 20 $. Alors qu’il gisait par terre sous Chauvin, Floyd a crié: «Je ne peux pas respirer» plus de 20 fois. Il a appelé sa mère, décédée récemment, près d’une douzaine de fois.

Chauvin,44, est accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable, et pourrait également faire face à une accusation de meurtre au troisième degré. Trois autres officiers impliqués dans l’incident, J. Alexander Keung, Thomas Lane et Tou Thao, ont été accusés d’avoir aidé et encouragé ces accusations. Ils ont tous été licenciés l’année dernière.

Deux autopsies ont conclu que la mort de George Floyd était un homicide

Parmi les preuves clés figurent deux autopsies, l’une réalisée par le médecin légiste du comté de Hennepin et l’autre par des médecins légistes indépendants à la demande de la famille de Floyd.

Les deux ont conclu que la mort de Floyd était un homicide.

Le médecin légiste du comté a déclaré que la mort de Floyd était le résultat d’un arrêt cardio-pulmonaire compliqué par «l’application de la loi subdual (maîtrisée), la contention et la compression du cou». Un rapport de toxicologie a montré du fentanyl et de la méthamphétamine dans le système de Floyd.

Le système des médecins légistes des forces armées fédérales, qui a examiné cette autopsie, a déclaré que «le subdual et la contention comportaient des éléments d’asphyxie positionnelle et mécanique».

L’autopsie de la famille a révélé que Floyd était mort d’asphyxie en raison d’une compression du cou et du dos.

Alors que les médecins légistes conviennent que la mort de Floyd était un homicide, le «mécanisme» de la mort est toujours une grande question, a déclaré Mary Moriarty, une ancienne défenseure en chef du comté de Hennepin.

«At-il été asphyxié à cause du genou, à cause de la position? Est-ce que le genou a coupé le sang à son cerveau? »Dit-elle.

Somil Trivedi, avocat senior de l’ACLU, s’attend à une «bataille des experts» autour des autopsies, la défense affirmant probablement que Floyd est mort d’une overdose de drogue, et non du genou de Chauvin sur son cou.

Ted Sampsell-Jones, professeur au Mitchell Hamline College of Law de St. Paul voisin, a déclaré que la défense dirait probablement que Chauvin essayait seulement de maîtriser Floyd et ne savait pas qu’il était en danger.

« Si j’étais l’avocat de la défense », a-t-il dit, « je dirais: ‘C’était un accident vraiment tragique et horrible, mais ce n’était pas le résultat que Chauvin voulait.' »

Derek Chauvin à George Floyd: « Il faut énormément d’oxygène pour dire des choses »

Mais Moriarty pense que la défense aura du mal à prouver qu’une surdose de drogue a causé la mort de Floyd.

«En vertu de la loi, vous prenez votre victime comme vous la trouvez», dit-elle. «Peu importe si George Floyd (aurait pu) décéder plus tard d’une overdose. Ce qui compte, c’est le genou de Chauvin sur lui, et la position de celui-ci, a causé sa mort.

L’accusation doit montrer que Chauvin «savait mieux», a déclaré Moriarty. L’accusation doit prouver que Chauvin a sciemment commis un crime – une agression contre Floyd – qui a involontairement causé sa mort, ont déclaré des experts.

Un dossier déposé par les procureurs décrit des passants, y compris des enfants, regardant et suppliant Chauvin d’arrêter, mais il «fit rouler son genou d’avant en arrière, le pressant dans le cou de Floyd et maintenant la pression sur la respiration de Floyd» même après qu’il soit devenu mou.

La mort de George Floyd a déclenché un jugement de justice raciale:Un officier impliqué est jugé ce mois-ci. Ce que vous devriez savoir.

L’accusation prévoit d’introduire des vidéos de caméras corporelles des quatre officiers. Un, selon un dossier du tribunal, montre Chauvin rejetant les plaidoyers de Floyd, lui disant: «Vous parlez beaucoup, beaucoup de cris. Il faut énormément d’oxygène pour dire des choses.

Dans un autre cas, Chauvin a ignoré les appels de la foule pour vérifier si Floyd respirait toujours. Au lieu de cela, il a demandé à Lane, qui retenait les jambes de Floyd, si Lane allait «bien».

Une caméra corporelle a capturé les derniers mots de Floyd: «Je ne peux pas respirer.»

« Les caméras comptent »: comment la défense de Derek Chauvin pourrait utiliser la vidéo à son avantage

John Burris, un avocat des droits civiques, représentait Rodney King, un homme noir qui a été battu par des policiers blancs de Los Angeles il y a 30 ans alors qu’un voisin l’enregistrait avec son caméscope Sony. Les quatre officiers ont été acquittés des accusations criminelles; en quelques heures, cinq jours d’émeutes à Los Angeles ont commencé.

Burris a déclaré que l’état mental de Chauvin serait un problème important.

« Que ce soit criminel, c’est vraiment une fonction de l’attitude de Chauvin envers Floyd et de la manière dont il l’a maintenu et avait l’air très désintéressé par la personne », a déclaré Burris. «Cela va vraiment au cœur du genre de crime (parce que) le mépris téméraire pour la vie humaine est une accusation de meurtre au deuxième degré.

Burris a déclaré que la défense dira probablement que la contention genou contre cou de Chauvin, qui était incluse dans le manuel du département de police de Minneapolis, était nécessaire. Bien que le public soit prédisposé à croire la police, a-t-il dit, «les caméras comptent. Ils sont le seul égaliseur.

« La défense doit travailler très dur pour ralentir cette caméra », a-t-il déclaré, « comme ils l’ont fait à Rodney King. »

Cela signifie trouver des moments qui montrent que Floyd fait quelque chose qui oblige les officiers à réagir même pendant qu’il est retenu. La défense peut soutenir que Floyd « ne coopère pas, qu’il est énergique, qu’il est un gros, mauvais mec », a déclaré Burris.

Mais les avocats de Chauvin devront expliquer pourquoi Chauvin a gardé son genou sur le cou de Floyd pendant trois minutes après qu’il soit devenu insensible.

Se souvenir de sa vie:Une immense fresque murale Black Lives Matter a été dédiée à George Floyd devant son lycée

« Une fois que la résistance ou l’agression s’est calmée, vous êtes censé arrêter ce niveau de force », a déclaré Christy Lopez, ancienne sous-chef de la section des litiges spéciaux de la Division des droits civils du ministère de la Justice. « Ce n’est pas ce que nous avons vu se passer ici. . «

Ken Cooper, expert en recours à la force et directeur du THT de New York, qui forme les forces de l’ordre et les civils, a déclaré que les jurés devront examiner la «nécessité» de recourir à la force.

« Neuf minutes, c’est environ 12 vies », a déclaré Cooper. « La question serait de savoir pourquoi. Pourquoi, officier, avez-vous senti que vous deviez avoir le genou sur le cou de cet homme aussi longtemps? … Si ce n’est pas nécessaire, c’était imprudent.

Un témoin, un ancien combattant du MMA, a supplié Derek Chauvin d’arrêter « l’étouffement du sang »

Lopez, qui a dirigé l’équipe qui a enquêté sur le département de police de Ferguson après la mort de Michael Brown, a déclaré que les procureurs s’attendaient non seulement à savoir combien de temps Chauvin avait le genou sur le cou de Floyd, mais que le mouvement était si dangereux.

Les spectateurs criaient qu’il ne répondait pas. Un pompier hors service a proposé de fournir une assistance médicale, exhortant à plusieurs reprises les agents à vérifier le pouls de Floyd et à commencer les compressions thoraciques, selon un dossier du tribunal par les procureurs et la vidéo. Il y avait de nombreuses indications selon lesquelles les officiers comprenaient «à quel point ce recours à la force est dangereux», a déclaré Lopez.

L’accusation prévoit d’appeler ce pompier comme témoin, ainsi que d’autres passants comme un ancien combattant d’arts martiaux mixtes, des ambulanciers paramédicaux et la personne qui a enregistré la vidéo, selon les documents déposés par le tribunal et les experts. Certaines des offres des collègues policiers de Chauvin peuvent témoigner.

Selon les documents du tribunal, le pompier s’est approché de Floyd pour lui offrir de l’aide, mais elle a été avertie par Chauvin, qui tenait un spray chimique à la main. « Elle pense que si elle est intervenue, elle aurait pu sauver M. Floyd », ont écrit les procureurs.

L’avocat de Chauvin a contesté le fait de permettre au pompier de témoigner, affirmant que son témoignage serait «spéculatif» dans un récent dépôt judiciaire.

L’ancien combattant professionnel est entendu sur vidéo s’exclamant que Chauvin avait placé Floyd dans un « étranglement de sang » et le suppliant d’arrêter. L’étouffement de sang que Chauvin a utilisé sur Floyd est soi-disant parce qu’il « coupe la circulation », a écrit l’accusation dans un dossier.

Les jurés entendront également un membre de la famille Floyd, bien que la famille n’ait pas encore décidé lequel, a déclaré Benjamin Crump, l’avocat de la famille Floyd. L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a refusé de dire s’il mettrait Chauvin à la barre.

La police de Minneapolis a autorisé la retenue du cou contre les personnes qui « résistaient activement »

Bien que la retenue du cou soit connue pour être dangereuse, elle a été autorisée par le département de police de Minneapolis.

Les documents du département et les PowerPoints poseront des problèmes de défense, a déclaré Moriarty.

Le manuel sur le recours à la force du ministère indique que «le caractère sacré de la vie et la protection du public» sont les pierres angulaires. Il fallait que les officiers essaient de désamorcer une confrontation avant de recourir à la force. Et il obligeait les agents à se demander si une personne résiste réellement à un agent ou ne peut pas se conformer en raison d’autres facteurs, y compris des conditions médicales, une déficience mentale ou l’influence de drogues ou d’alcool.

«Nous devons agir maintenant»:La Chambre adopte un projet de loi sur la réforme de la police portant le nom de George Floyd

«C’est extrêmement problématique, la durée pendant laquelle aucun des officiers n’a fait quoi que ce soit après qu’il soit devenu insensible», a déclaré Moriarty. «Une fois que vous savez qu’il ne répond plus et n’a pas de pouls, que faites-vous? Pourquoi le maintenez-vous toujours au sol?

Selon la politique du ministère, une «retenue consciente du cou» ne pouvait être utilisée que sur une personne qui «résiste activement». Le ministère a exigé des agents qu’ils placent une personne contenue sur leur côté dès que possible pour faciliter la respiration.

Si quelqu’un est inconscient, le manuel indique que les agents doivent vérifier ses voies respiratoires et sa respiration et commencer la RCR si nécessaire. Rien de tout cela n’a été fait.

«Tous ces officiers ont été formés à ce sujet, et ils avaient donc des connaissances», a déclaré Moriarty.

La mort de Floyd a incité la législature de l’État du Minnesota à adopter une loi interdisant les étranglements et les colliers de serrage près de deux mois plus tard. Mercredi, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi sur la réforme de la police du nom de George Floyd, qui interdirait les étranglements et les restrictions de cou au niveau fédéral, entre autres réformes majeures.

L’ancien avocat de Rodney King, Burris, estime que ce qui est arrivé à Floyd est si scandaleux que l’accusation a de bonnes chances d’être condamné.

« Je peux voir le deuxième degré et je peux voir l’homicide involontaire coupable », a déclaré Burris. Mais « chaque fois que la police est impliquée, je ne suis jamais choqué que ce soit » non coupable « . »

Suivez le correspondant national de USA TODAY, Tami Abdollah, qui couvre le procès Derek Chauvin, sur https://twitter.com/latams