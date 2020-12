Un policier de Columbus, dans l’Ohio, a abattu et tué un suspect noir non armé quelques secondes à peine après l’avoir rencontré lors d’un appel non urgent, selon des images de la caméra corporelle, ce qui a incité le maire de la ville à exiger son licenciement.

Des images de Bodycam publiées par la ville mercredi montrent le flic de Columbus Adam Coy, un vétéran de 19 ans de la force, et un autre officier non identifié alors qu’ils répondaient à un appel tôt mardi, prétendument à propos d’un homme se comportant étrangement dans un quartier résidentiel.

En arrivant sur les lieux, les agents ont trouvé Andre Hill, 47 ans, debout dans un garage. On voit l’homme faire plusieurs pas vers Coy tout en tenant un téléphone portable – mais quelques secondes plus tard, Coy lève son arme et tire sur Hill, qui s’effondre immédiatement au sol, mourant plus tard de ses blessures. Aucune arme n’a été trouvée sur les lieux.

AVERTISSEMENT: VIDÉO GRAPHIQUE

Parce que Coy n’a activé sa caméra corporelle qu’après le tournage, les premiers instants de la rencontre fatale manquent d’audio et ne révèlent pas ce qui a été dit entre les deux hommes. Les caméras de police ont un « regarde en arrière » fonction qui capture la vidéo, mais pas le son, 60 secondes avant que l’appareil ne soit engagé par un agent. La police a également noté qu’il n’y avait pas d’images de dashcam de l’incident car l’appel était «Non urgente».

Andre Hill est vu tenant un téléphone portable quelques secondes avant d’être abattu par un officier de Columbus, le 22 décembre 2020.

Alors que le Bureau des enquêtes criminelles de l’Ohio a ouvert une enquête sur la fusillade et enquêtera sur d’éventuelles violations des droits civils, le maire de Columbus, Andrew Ginther, a condamné les officiers pour un «Un mépris étonnant pour la vie» soulignant le fait qu’aucun sur les lieux n’a tenté de porter secours à Hill alors qu’il succombait à ses blessures.

«C’est simplement une perte inexplicable», a déclaré le maire lors d’une conférence de presse mercredi. «Aucun des agents initialement présents sur les lieux n’a fourni d’assistance médicale, aucune compression sur les plaies pour arrêter le saignement, aucune tentative de RCR, même pas une main sur l’épaule ou un mot encourageant indiquant que les médecins étaient en route.

Trop c’est trop. Cette communauté est épuisée. La communauté afro-américaine est craintive, inquiète et indignée. C’est un mépris étonnant pour la vie.

Le policier impliqué n’a pas allumé son appareil photo porté sur le corps – ce qui est inacceptable. L’officier impliqué a été relevé de ses fonctions, l’obligeant à rendre son insigne et son arme, le privant de ses pouvoirs de police en attendant le résultat des enquêtes pénales et internes. – Maire Andrew Ginther (@MayorGinther) 22 décembre 2020

Selon la politique de la police de Columbus, les agents sont tenus d’offrir «Une aide appropriée et / ou convoquer des services médicaux d’urgence… dès qu’il est raisonnable et sûr de le faire.»

Bien que peu d’autres détails sur la rencontre aient émergé, y compris exactement ce que faisait Hill au moment de la fusillade, Ginther a déclaré qu’il était « Un invité attendu » à la résidence et « Pas un intrus. » Il a également appelé le chef de la police Thomas Quinlan à suspendre Coy, qui a depuis été mis en congé administratif.

Coy, 44 ans, a des antécédents de plaintes concernant une force excessive, selon le Columbus Dispatch, qui avait précédemment signalé que l’officier avait au moins neuf plaintes contre lui depuis 2003. La ville a également été obligée de payer un règlement de 45 000 $ à un suspect de conduite en état d’ébriété. 2012 après que des images de la dashcam aient montré Coy à plusieurs reprises « Frapper la tête du conducteur » sur le capot de sa voiture de police lors de l’arrestation. Un examen interne de la police a jugé ses actions « Excessif pour la situation. »

LIRE LA SUITE: Le maire de Chicago Lightfoot tente de supprimer la vidéo d’un raid policier brutal sur WRONG HOME

Un rapport de police officiel sur la fusillade sur la colline a été publié plus tôt mercredi, mais le document est bref et court sur les détails, disant seulement:

L’agent a déchargé son arme à feu en confrontant M. Hill. M. Hill n’a pas survécu à ses blessures.

Le procureur américain David DeVillers a déclaré que son bureau examinera l’affaire aux côtés du Bureau des enquêtes criminelles de l’État et consultera le bureau du procureur du comté sur la manière de procéder. DeVillers mène également actuellement une enquête sur une autre fusillade mortelle d’un suspect noir à Columbus, celle de Casey Goodson, qui a été tué par l’adjoint d’un shérif du comté de Franklin au début du mois. La mort de Goodson a également déclenché des allégations de violations des droits civils et de force excessive, ainsi que des manifestations de rue animées par des militants locaux.

