Un menu de dîner, une montre de poche et d’autres objets du Titanic mis aux enchères

Les aiguilles de la montre de poche ont désormais disparu, mais un filigrane les remplace : des traces longtemps séchées des eaux glacées de l’Atlantique qui ont englouti le Titanic il y a plus d’un siècle. La tache sur le cadran de la montre indique que les aiguilles étaient probablement pointées vers 2 h 25 du matin lorsque la montre s’est arrêtée – environ cinq minutes après que le navire a commencé à couler, et probablement au moment où la montre et son propriétaire ont heurté l’eau.

Il fait partie d’un groupe d’objets du Titanic mis aux enchères samedi, authentifiés et vendus par le commissaire-priseur britannique Henry Aldridge & Son, Ltd. Un menu inédit de l’avant-dernier dîner à bord et une couverture sont également en vente. qui a probablement été utilisé lors du sauvetage.

La montre de poche appartenait au passager de deuxième classe Sinai Kantor, un homme de 34 ans décédé lors du naufrage du navire et qui a été retrouvé avec son corps. La montre affiche des chiffres hébreux ; en relief sur le dos se trouve une représentation de Moïse tenant les dix commandements.

“C’est littéralement figé dans le temps à ce moment-là, il y a 111 ans, lorsque le Titanic a coulé sous les vagues et que M. Kantor est entré dans l’eau”, a déclaré Andrew A. Aldridge, directeur général de la maison de ventes aux enchères, au Washington Post.

En tant que morceaux d’une histoire plus large, d’histoires individuelles et d’un mystère persistant, les objets du Titanic suscitent régulièrement la fascination du public et des prix élevés aux enchères. Bien que certains artefacts aient été récupérés lors du naufrage au fond de l’océan, beaucoup ont survécu au naufrage et ont depuis été transmis sur terre.

« Avec les souvenirs du Titanic, tout dépend de la provenance, de la trame de fond, de l’histoire. Je veux savoir où il se trouve », a déclaré Aldridge. “Tout est question d’histoires.”

Le Titanic, présenté comme un navire insubmersible, a coulé dans l’Atlantique le 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg dans la nuit. La catastrophe a captivé l’imagination humaine pendant plus d’un siècle. Cet été, cinq personnes en mission touristique pour voir l’épave du navire ont été tuées dans l’implosion de leur navire, une tragédie qui a également retenu l’attention du monde entier.

Aldridge & Son se spécialise dans les souvenirs du célèbre paquebot et organise des ventes du Titanic deux fois par an. Parfois, une pièce est mise aux enchères et trouve un écho particulier auprès du public, a déclaré Aldridge – comme le menu et la montre, ce qui l’a amené à s’adresser aux journalistes de tout l’hémisphère jeudi. La montre a déjà été vendu aux enchères en 2018.

La vente aux enchères sera avoir lieu samedi en personne et en ligne. Le commissaire-priseur estime que la couverture coûtera jusqu’à 122 000 $ ; la montre 98 000 $ et le menu 85 000 $.

Un siècle plus tard, le Titanic fascine toujours. Voici pourquoi.

D’autres objets comprennent un affiche annonçant le voyage de retour du Titanic depuis New York, qui n’a jamais eu lieu – un élément rare car la White Star Line en a détruit autant qu’elle pouvait après le naufrage du navire, a déclaré Aldridge – et des documents comprenant un plan montrant les logements de première classe du navire, un timbre estampillé glisser d’un commis des postes et d’un message promotionnel brochure.

“C’est merveilleux que l’histoire soit encore racontée, que le navire partage encore des parties de sa vie et de son histoire avec le monde”, a déclaré Michael Findlay, ancien président de la Titanic International Society. “Nous apprenons tellement d’un seul morceau.”

L’une des préférées d’Aldridge est la couverture, qui présente un tissu à motif tartan avec le logo de White Star Line, la compagnie maritime propriétaire du Titanic, brodé dans un coin. Il a été acquis par Frederick Toppin, un directeur de la White Star, lorsqu’il a rencontré des survivants débarquant du navire de sauvetage Carpathia à New York, selon le commissaire-priseur.

“Vous avez quelque chose qui est en fait assez fragile, mais qui a survécu à ce terrible désastre”, a déclaré Aldridge. « Le fait que la couverture ait été saisie pendant le naufrage pour garder quelqu’un au chaud. … La couverture a peut-être sauvé une vie.

La montre de poche qui appartenait à Kantor était l’un des nombreux objets qu’il transportait à sa mort, avec son passeport, un cahier, des portefeuilles, un télescope et un tire-bouchon. Sa femme, Miriam, a survécu dans un canot de sauvetage.

Le couple s’était récemment marié et venait de Russie pour commencer une nouvelle vie à New York, a déclaré Findlay. Kantor prévoyait de vendre des fourrures en tant que marchand pendant que les deux étudiaient la dentisterie et la médecine, selon le commissaire-priseur.

« La nuit du désastre, comme tant de couples, ils ont été contraints de se séparer en raison de la règle « femmes et enfants uniquement » », a déclaré Findlay. “M. Kantor a dû rester sur place.»

Selon le commissaire-priseur, la montre et ses autres biens furent restitués à la veuve de Kantor en mai 1912 par la White Star Line.

Un certain nombre de garde-temps ont survécu au naufrage de 1912, et la plupart d’entre eux sont arrêtés entre 14h20 et 14h30, a déclaré Findlay.

“Tout dépend du moment où l’individu est entré dans l’eau”, a-t-il déclaré. “C’est obsédant.”

Le menu du dîner, taché d’eau et partiellement décoloré, raconte une histoire plus opaque : son itinéraire du bateau au rivage est inconnu, mais il a débarqué en Nouvelle-Écosse. Il tomba finalement entre les mains d’un collectionneur, Len Stephenson, et resta inconnu du monde jusqu’après sa mort.

Le menu, pour le dîner en première classe du soir du 11 avril, quatre jours avant le naufrage du navire, a été découvert par la famille de Stephenson dans un album photo des années 1960. Ils l’ont envoyé pour authentification à Aldridge, qui a été ravi lorsqu’il a ouvert le colis pour découvrir que le menu était original.

“Découvrir un menu unique, complètement inconnu auparavant, est un plaisir incroyable”, a déclaré Aldridge.

Les menus fascinent particulièrement certains car ils offrent « un lien tangible » avec l’événement et un plan pour le recréer. C’est exactement ce que les clients qui ont acheté d’autres menus du Titanic ont fait, a déclaré Aldridge, en organisant des fêtes et en recréant un dîner entier exactement comme écrit.

Bien que d’autres menus aient été sauvegardés à bord du navire, celui-ci est le seul connu à dater du 11 avril, selon le commissaire-priseur. Le navire avait quitté l’Irlande et s’était dirigé vers l’Atlantique ce jour-là, ce qui signifie que le dîner extravagant a eu lieu lors de la première nuit en mer du navire après son dernier arrêt avant New York.

Le dîner de première classe, servi aux passagers les plus riches du navire, comprenait du saumon à la sauce hollandaise et du poisson blanc ; « tournados de bœuf à la Victoria » et « pigeonneau à la Godard » ; petits pois, panais, riz, pommes de terre. Les entrées étaient de l’agneau de printemps à la sauce à la menthe, du poulet rôti à la sauce au pain et du surlonge de bœuf à la crème de raifort. Le canard colvert sauce au porto et la salade étaient proposés avant les desserts : « Victoria pudding, bordaloue d’abricots, petits mocka », suivis de la glace.

“Cela nous donne un aperçu du niveau d’opulence”, a déclaré Aldridge. “C’était une affaire très, très luxueuse.”

La manière dont le menu du dîner est parvenu à atterrir restera un mystère : quelqu’un a-t-il mis le menu dans sa poche ? Était-ce avec quelqu’un qui est mort, maintenu à flot par un gilet de sauvetage ? Combien de temps est-il resté dans l’eau ?