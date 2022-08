Un mendiant de Delhi ressemblant à un “modèle” devient viral

En plus d’être une plate-forme, les médias sociaux sont un outil qui aide les gens à découvrir des trésors cachés. Des gens avec des talents uniques, des choses avec des propriétés particulières, et ainsi de suite. Les médias sociaux aident tout le monde et tout à obtenir la vedette qu’ils méritent.

Fidèle à ce fait, un homme, qui serait un mendiant originaire de Delhi, devient viral pour son look prêt pour la caméra. L’homme, qui porte un t-shirt noir et des lunettes de soleil, marche à l’aide de béquilles. Sur la photo, l’homme semble marcher au milieu des voitures arrêtées au signal.

La photo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé Kawaljit Singh Bedi, qui, dans la légende, a écrit : “Delhi Beggars”. Regarde:

Delhi mendiants ‍♂️ pic.twitter.com/p8GfLrj0TI – Kawaljit Singh Bedi (@kawaljit) 10 août 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la photo a amassé plus de 20 000 likes et des centaines de réactions d’internautes. Après que la photo soit devenue virale, beaucoup se sont manifestés pour nier l’affirmation selon laquelle l’homme était un mendiant. C’est à ce moment-là que Bedi a partagé une séquence dashcam qui a prouvé l’affirmation.

Partageant le clip, il a écrit: “Beaucoup de tweets disant qu’il n’est peut-être pas un mendiant. Je viens de réaliser que j’ai des images de la dashcam. Regardez:

Beaucoup de tweets disant qu’il n’est peut-être pas un mendiant… Je viens de réaliser que j’ai des images de la dashcam. https://t.co/mf54uI2GmN pic.twitter.com/iaO2OWaROp – Kawaljit Singh Bedi (@kawaljit) 12 août 2022

Réagissant à la photo, un utilisateur a écrit: “Il ressemble à un combo d’Aditya Roy Kapur et de Farhan Akhtar.”

il ressemble à un combo d’aditya roy kapur et de farhan akhtar https://t.co/OYWrRfBVp9 – wajee (@skylinepat) 13 août 2022

Un autre a confondu l’homme avec Hrithik Rohan.

Est-ce juste moi qui pensais qu’il était Hrithik ? https://t.co/wjIOEqQpBt — Samarth.K (@ Gaara_80) 10 août 2022

“J’aime le nouveau look d’Aditya Roy Kapur”, a déclaré cet utilisateur.

Un autre a comparé le gars au célèbre personnage Pushpa, joué par Allu Arjun. Un utilisateur est devenu international et a écrit: “Bien que ce soit Oscar Isaac au début.”

Un utilisateur établit des parallèles entre le mendiant et le détective Adrian Pimento, le personnage de la série comique Brooklyn Nine Nine.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel cas refait surface sur les réseaux sociaux. Mammikka, originaire de Vennakadu, Kerala, est devenu viral pour sa transformation de salarié en mannequin.

