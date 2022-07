Un mémorial tranquille pour l’ex-président mexicain Luis Echeverria

Juan Velásquez, l’avocat qui a défendu Echeverria, a déclaré qu’un service commémoratif avait eu lieu samedi dans un salon funéraire pour l’ex-président et que sa dépouille avait été incinérée dimanche.

Echeverria est décédé vendredi soir dans l’une de ses maisons à l’âge de 100 ans. L’actuel président Andrés Manuel López Obrador a confirmé le décès samedi. Dans son compte Twitter, López Obrador n’a pas donné de cause de décès pour Echeverria, qui a gouverné de 1970 à 1976.

Des amis et alliés ont suggéré qu’Echeverria devrait être rappelé pour son attention à la politique étrangère et son expansion des programmes nationaux et des entreprises publiques. Echeverria s’est présenté comme un ami des gouvernements de gauche.