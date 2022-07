Un mémorial tranquille pour l’ex-président mexicain Luis Echeverria

MEXICO CITY (AP) – Les restes de l’ancien président mexicain Luis Echeverria ont été incinérés dimanche, après un service commémoratif silencieux.

Les personnes en deuil étaient peu nombreuses pour Echeverria, qui a été accusée de certains des pires meurtres politiques du Mexique au XXe siècle.

Juan Velásquez, l’avocat qui a défendu Echeverria, a déclaré qu’un service commémoratif avait eu lieu samedi dans un salon funéraire pour l’ex-président et que sa dépouille avait été incinérée dimanche.

Echeverria est décédé vendredi soir dans l’une de ses maisons à l’âge de 100 ans. L’actuel président Andrés Manuel López Obrador a confirmé le décès samedi. Dans son compte Twitter, López Obrador n’a pas donné de cause de décès pour Echeverria, qui a gouverné de 1970 à 1976.

Des amis et alliés ont suggéré qu’Echeverria devrait être rappelé pour son attention à la politique étrangère et son expansion des programmes nationaux et des entreprises publiques. Echeverria s’est présenté comme un ami des gouvernements de gauche.

“Echeverria a fait beaucoup pour le Mexique”, a déclaré Velásquez. “Par exemple, quand Echeverria est entré en fonction, le Mexique avait des relations diplomatiques avec 50 pays, et quand il est parti, c’était 150.”

Mais les successeurs d’Echeverria ont plus tard dû annuler une grande partie de l’expansion de son gouvernement, car ses ambitieux programmes de dépenses publiques avaient laissé le Mexique profondément endetté.

Mais on se souvient surtout de lui pour ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de Tlatelolco.

Le 2 octobre 1968, quelques semaines avant les Jeux olympiques d’été de Mexico, des tireurs d’élite du gouvernement ont ouvert le feu sur des manifestants étudiants sur la place Tlatelolco, suivis de soldats postés là-bas. Les estimations des morts vont de 25 à plus de 300.

Echeverria avait nié toute participation aux attentats, bien qu’il ait été secrétaire à l’Intérieur – le plus haut poste de la sécurité intérieure – à l’époque.

En juin 1971, pendant le mandat d’Echeverria en tant que président, des étudiants sont partis d’un collège d’enseignants juste à l’ouest du centre-ville pour l’une des premières manifestations à grande échelle depuis le massacre de Tlatelolco.

Ils n’ont pas parcouru plus de quelques pâtés de maisons avant d’être attaqués par des voyous en civil qui étaient en fait des agents du gouvernement qui ont battu ou abattu au moins une douzaine de personnes.

En 2005, un juge a statué qu’Echeverria ne pouvait pas être jugé pour des accusations de génocide découlant des meurtres de 1971, affirmant que même si Echeverria était peut-être responsable d’homicide, le délai de prescription pour ce crime avait expiré en 1985.

En mars 2009, un tribunal fédéral a confirmé la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle Echeverria n’avait pas à faire face à des accusations de génocide pour son implication présumée dans le massacre d’étudiants de 1968 et a ordonné sa libération, bien que les opposants à Echeverria aient noté que l’affaire contre lui n’avait jamais été close.

“Il me semble très prématuré de porter un jugement, et malheureusement la mémoire de Don Luis a été contaminée par ces événements malheureux”, a déclaré Velásquez.

Pendant des décennies après avoir quitté ses fonctions, Echeverria a refusé d’assumer toute responsabilité dans les massacres.

“Il a retardé pendant longtemps l’inévitable processus démocratique qui a commencé en 1968”, a déclaré Félix Hernández Gamundi, un dirigeant du mouvement étudiant de 1968 qui se trouvait sur la place Tlatelolco le jour du massacre. “Le 2 octobre a marqué le début de la fin de l’ancien régime, mais cela a pris de nombreuses années après.”

Ce n’est qu’en 2000 que le Parti révolutionnaire institutionnel d’Echeverria, ou PRI – qui a dirigé le Mexique d’une main de fer pendant sept décennies – a été contraint de reconnaître sa première défaite lors d’une élection présidentielle.

The Associated Press