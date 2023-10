Un mémorial rend hommage à la sénatrice pionnière Dianne Feinstein : « Elle était une lionne »

Jeudi, lors d’un mémorial en l’honneur de Dianne Feinstein, Joe Biden a salué la défunte sénatrice comme une amie chère et une femme d’une profonde intégrité qui s’est battue pour protéger ce qui était important pour les États-Unis : la liberté, les libertés civiles, la sécurité et la constitution.

« Elle a toujours été dure, préparée, rigoureuse et compatissante. Elle a toujours servi le peuple californien et notre nation pour les bonnes raisons », a déclaré Biden dans des remarques vidéo enregistrées diffusées au mémorial devant l’hôtel de ville de San Francisco.

Environ 1 500 invités étaient présents au service privé, où deux grands écrans diffusaient des photos de Feinstein au fil des ans. Les invités assis sur des chaises blanches ont étouffé par une journée inhabituellement chaude alors que l’équipe de vol Blue Angels de la marine américaine survolait les lieux, interrompant parfois les haut-parleurs avec le rugissement de leurs avions.

L’escadron de démonstration en vol est présent dans la ville dans le cadre de la Fleet Week, une célébration annuelle de San Francisco lancée par Feinstein en 1981, alors qu’elle était maire.

La vice-présidente Kamala Harris et le leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer étaient parmi ceux qui ont prononcé ce discours, ainsi que la petite-fille de Feinstein, Eileen Mariano.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un ancien maire de San Francisco et l’ancien gouverneur Jerry Brown étaient présents.

Cette cérémonie marque la fin de deux jours d’événements dans la ville qui ont lancé la carrière politique de Feinstein.

Le maire de San Francisco, London Breed, s’exprime lors du mémorial devant l’hôtel de ville de San Francisco, en Californie, le 5 octobre. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Mercredi, des centaines de personnes en deuil ont afflué à l’hôtel de ville pour lui rendre hommage, honorant Feinstein comme étant intrépide, intelligent et le ciment qui a maintenu la ville unie après deux assassinats politiques choquants.

Beaucoup ont déclaré qu’ils ne l’avaient jamais rencontrée, mais voulaient rendre hommage à une fonctionnaire infatigable qui s’est battue pour uniformiser les règles du jeu pour les femmes, les membres de la communauté LGBTQ+ et les minorités raciales.

Feinstein est décédée tôt vendredi à son domicile de Washington DC de causes naturelles, a déclaré Adam Russell, porte-parole de son bureau. Elle avait 90 ans.

Feinstein a été l’une des deux premières femmes sénateurs américaines de Californie, un poste qu’elle a obtenu pour la première fois aux côtés de Barbara Boxer en 1992, surnommée « l’Année de la femme ».

Feinstein a passé une grande partie de sa carrière au Sénat mais sera connue pour toujours comme maire de San Francisco, un rôle dont elle a hérité dans la tragédie. Elle était présidente du conseil de surveillance en novembre 1978 lorsqu’un ancien superviseur a assassiné le maire George Moscone et le superviseur Harvey Milk, le premier superviseur ouvertement gay de la ville, à l’hôtel de ville.

Feinstein, qui a retrouvé le corps de Milk, est devenu maire par intérim et a remporté les élections à deux reprises jusqu’en 1988.

Georgia Otterson, 76 ans, administratrice des soins de santé, a déclaré que Feinstein n’était pas aussi libérale politiquement qu’elle l’aurait souhaité, mais que le défunt maire a gagné son respect par la façon dont elle a gardé la ville au cœur brisé.

« Nous pleurions tous ensemble, tenant des bougies. Si ma mémoire est bonne, Joan Baez a chanté », a déclaré Otterson à propos d’une marche impromptue ce soir-là depuis le quartier historiquement gay de Castro jusqu’à l’hôtel de ville. « Et elle nous a retenus. »

En tant que démocrate centriste, Feinstein a été critiquée par les gens de gauche, notamment pour son soutien à la peine de mort et, dans ses dernières années, pour sa collaboration avec les républicains. Mais la femme blanche et hétérosexuelle a largement gagné la gratitude d’une ville qui célèbre sa diversité raciale et sexuelle.

Elle a dirigé San Francisco à travers la crise du VIH et de l’Aide, attirant l’attention sur une épidémie ignorée par le président Ronald Reagan. Elle a également obtenu un financement fédéral et privé pour sauver les téléphériques emblématiques de la ville de la mort par détérioration.

Feinstein a dirigé la ville en accueillant la convention nationale démocrate en 1984. Une autre tradition de San Francisco – la « Fleet Week » – a été lancée par Feinstein en 1981, et la célébration annuelle de cette année des spectacles aériens, des navires de guerre et des musiques militaires est dédiée à son.

Après avoir été exposé à l’hôtel de ville, le corps du défunt sénateur est transporté vers un corbillard le 4 octobre. Photographie : Reuters

Même si la carrière de Feinstein l’a conduite à Washington, elle est restée profondément impliquée dans les affaires de San Francisco, la ville où elle est née et a grandi. Elle appelait souvent ses successeurs – y compris Newsom – pour se plaindre des nids-de-poule ou des déchets et pour leur offrir conseils et encouragements.

Breed se souvient avoir admiré Feinstein lorsqu’elle était une enfant noire grandissant dans un logement social et jouant du cor français dans un groupe de collège qui se produisait régulièrement lors d’événements à la mairie.

« Elle était si fière de nous et elle l’a dit, et elle a pris le temps de nous parler, de nous exprimer à quel point nous étions incroyables et de nous rappeler que nous étions son groupe », a déclaré Breed lors d’une conférence de presse le lendemain de la mort de Feinstein.

Les personnes en deuil ont exprimé mercredi leur fierté envers Feinstein.

« Elle a continué à avancer. J’étais fière d’elle, très fière d’elle », a déclaré Dorothy Hudson, 81 ans, une employée à la retraite du gouvernement fédéral. « Elle était très gentille, très intelligente. Elle a ouvert les portes pour faire savoir aux gens : « vous pouvez le faire ».

Cari Donovan, originaire de San Francisco, a déposé un bouquet de lys et de marguerites rouges et roses sur le sol devant le cercueil. Elle s’attarda, pleurant doucement sur une femme qu’elle n’avait jamais connue, mais qui était si importante dans sa vie.

« Elle a défendu et combattu pour les droits de tant de personnes », a déclaré Donovan. « Je suis si reconnaissant. Et je voulais vraiment que sa famille sache à quel point elle comptait pour moi.

L’assistante sociale a déclaré avoir parlé à sa fille de 28 ans des combats menés par Feinstein pour que les jeunes générations de femmes puissent rêver plus grand. « C’était une lionne. »