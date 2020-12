De toutes les décharges toxiques du New Jersey, aucune n’était peut-être plus tristement célèbre que PJP Landfill, qui se trouvait au bord de la rivière Hackensack à Jersey City et était polluée par des produits chimiques dangereux. Pendant plus d’une décennie là-bas, des incendies souterrains ont éclaté spontanément, crachant une fumée âcre si épaisse qu’elle pourrait gronder la circulation sur un pont adjacent, le Pulaski Skyway, un lien clé pour les navetteurs en direction et en provenance de New York.

Maintenant, le site, qui a été désigné un Superfund priorité par l’Agence de protection de l’environnement en 1983, est en cours de conversion en un parc public avec l’un des premiers monuments commémoratifs du pays aux victimes de Covid-19.

Dans le cadre d’un relooking de 10 millions de dollars, plus de 500 arbres seront plantés dans un bosquet du nouveau Skyway Park – un pour chaque résident de Jersey City décédé du coronavirus, a annoncé jeudi le maire Steven M. Fulop.

Le nom de chaque personne sera également inscrit sur un mur commémoratif, donnant aux parents des morts un lieu de deuil. De nombreuses familles n’ont pas pu observer les rituels funéraires traditionnels alors que la pandémie ravageait le Nord-Est.