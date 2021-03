KABOUL, Afghanistan (AP) – Une note du ministère afghan de l’Éducation interdisant aux filles de 12 ans et plus de chanter à l’école a fait sensation sur les réseaux sociaux, incitant les autorités à dire qu’il s’agissait d’une erreur et que ses auteurs avaient mal compris le objectif.

Pourtant, #IAmMySong gagne du terrain sur Twitter, avec certaines filles afghanes chantant leurs chansons préférées pour la caméra et des appels à des pétitions pour s’opposer à la directive.

La controverse survient alors que les militants des droits des femmes et les groupes de la société civile se battent pour faire en sorte que les fragiles acquis en matière de droits humains réalisés au cours des 20 dernières années en Afghanistan – depuis l’invasion menée par les États-Unis a renversé le régime taliban – occupent une place centrale dans les pourparlers de paix en cours avec le insurgés. Il montre également comment les droits des filles et des femmes sont menacés par les conservateurs des deux côtés du conflit prolongé.

«Il s’agit de la talibanisation de l’intérieur de la république», a déclaré vendredi Sima Samar, une militante afghane des droits humains depuis près de 40 ans. Lorsqu’ils dirigeaient le pays, les talibans – connus pour leur répression contre les femmes – ont refusé aux filles le droit à l’éducation. La musique, à l’exception des chants religieux, était également interdite, tout comme la télévision.

La note, qui a été envoyée à tous les districts scolaires de Kaboul, a été annulée, a déclaré la porte-parole du ministère Najiba Arian, insistant sur le fait que ses auteurs avaient mal compris le but. Un nouveau mémo a ensuite été envoyé, disant que les groupes de musique pour les filles et les garçons du secondaire sont interdits.

L’objectif n’était pas d’interdire aux filles de chanter mais d’empêcher les garçons et les filles de participer à des événements publics susceptibles de propager le coronavirus, a-t-elle déclaré. L’Afghanistan a enregistré plus de 55 000 cas de virus et 2 451 décès, mais les tests sont insuffisants et les chiffres réels seraient bien plus élevés.

La campagne hashtag a été lancée par Ahmad Sarmast, le fondateur de l’Institut afghan de la musique. Il a enregistré plus de 600 000 clics, selon Haroon Baluch de BytesforAll, une organisation de défense des droits basée au Pakistan qui surveille le trafic Internet. Il a également déclaré que la tendance se renforçait.

L’histoire continue

Sarmast a déclaré qu’il avait lancé le #IAmMySong pour «faire savoir aux autorités que le peuple afghan s’opposait à cette décision et qu’il défendrait les droits des enfants, garçons ou filles.

La note de service, dont une copie a été vue par l’Associated Press, ne mentionne ni la pandémie ni aucun problème de santé. Il indique plutôt clairement que les filles de plus de 12 ans ne peuvent se produire dans aucun événement public et que chanter lors de tels événements est strictement interdit. Il ajoute que seules les enseignantes peuvent enseigner la musique aux filles de plus de 12 ans.

«Le département de l’éducation de la ville de Kaboul, tous les pouvoirs publics, le secteur privé et les centres d’alphabétisation sont vivement déconseillés aux étudiantes. . . plus de 12 ans participent et chantent à tout type d’événements ou de programmes généraux », a-t-il dit, à l’exception des rassemblements exclusivement féminins.

Samar, qui a lancé la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan en 2002 et en a été le chef jusqu’en 2019, a déclaré que la directive violait les droits humains fondamentaux. Elle viole également la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, dont l’Afghanistan est signataire, a-t-elle ajouté.

Le mémo viole à la fois le droit national et international, a déclaré Sarmast. Selon un tweet, 100 000 signatures ont été recueillies dans plusieurs provinces afghanes pour protester contre la directive.

Après le fiasco du premier mémo, un deuxième est sorti. Il a interdit aux garçons et aux filles de plus de 12 ans de chanter ou de se produire en public – une directive encore plus choquante car elle retire «le droit de choix et la liberté d’expression à tous les élèves des écoles secondaires et secondaires», a déclaré Sarmast.

Le ministère de l’Éducation a dû faire face à d’autres faux pas récemment. En décembre, il a été attaqué après avoir suggéré que les enfants de la première à la troisième année devraient être enseignés dans les mosquées. Après qu’une fureur a éclaté, le ministère a été contraint de se corriger, affirmant qu’il faisait référence aux zones rurales où il n’y a pas de bâtiments scolaires, les mosquées sont donc la seule option pour certains des plus pauvres du pays.

Les écoles liées aux mosquées sont connues sous le nom de madrassas et sont souvent fréquentées par les plus pauvres du pays. Le ministère de l’Intérieur se préparait en janvier à enregistrer des milliers de madrassas opérant dans le pays.

Se concentrant principalement sur l’éducation religieuse plutôt que sur la langue, les arts libéraux et la science, les madrassas sont dirigées par des clercs purs et durs. Ils ont également été accusés de propager le jihad ou la guerre sainte et de répandre l’intolérance entre les deux grandes sectes de l’islam, les musulmans sunnites et chiites.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Tameem Akhgar et Ahmad Seir à Kaboul, en Afghanistan, ont contribué à ce rapport.