Un mémo du comté de Los Angeles répond à la poussée de Covid-19

Ce que la note reflétait réellement, cependant, était un effort pour éviter que les salles d’urgence surchargées n’aient à consacrer du temps et des ressources à des patients qui étaient déjà au-dessus de leur aide. Et plutôt qu’un dernier recours, c’était en fait un changement relativement petit par rapport à la politique antérieure du comté , qui décourageait déjà le personnel des urgences d’emmener à l’hôpital la plupart des patients dont les battements cardiaques ne pouvaient pas être rétablis là où ils avaient été trouvés.

«Les personnes que j’ai vues les plus bouleversées étaient des Noirs et des Brunes», a déclaré Mme Dickerson, qui a dit qu’elle devait expliquer à ses parents que «c’est ce que nous faisons déjà». Elle a dit qu’elle avait lu des messages de personnes exprimant des craintes que «les médecins allaient simplement laisser les gens sur le sol» et que «EMS était celui qui décidait qui vivrait et qui mourrait, qui en valait la peine.»