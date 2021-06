Un mémo divulgué révèle que OnePlus a demandé à ses employés de ne répondre à aucune question liée au système d’exploitation

Il y a quelques jours, le PDG de OnePlus, M. Pete Lau, a annoncé la décision de la société de « s’intégrer davantage » avec Oppo pour « être plus efficace » et apporter « des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables » pour ses utilisateurs. Et même si M. Lau a déclaré que OnePlus « continuera à fonctionner de manière indépendante », il reste encore des questions sans réponse, l’une d’entre elles portant sur l’utilisation d’un skin personnalisé sur les smartphones de l’entreprise.

Les versions mondiales des smartphones OnePlus exécutent OxygenOS, tandis que les modèles chinois exécutaient HydrogenOS avant qu’il ne soit remplacé par ColorOS d’Oppo. Ainsi, les clients OnePlus craignaient que OxygenOS soit finalement remplacé par ColorOS en raison de l’intégration plus poussée de la société avec Oppo.

Tandis que M. Lau confirmé qu' »OxygenOS restera le système d’exploitation pour les appareils OnePlus mondiaux en dehors du marché chinois », au lieu de purifier davantage l’air en interagissant avec les clients et les médias, une note interne divulguée par Evan Blass révèle que OnePlus a demandé à ses employés de ne pas répondre » à toutes les questions relatives au système d’exploitation ou à ColorOS qui ciblent l’annonce d’intégration » et leur a demandé de donner la réponse suivante aux questions :

Nous n’avons actuellement aucune mise à jour concernant les systèmes d’exploitation. Veuillez rester à l’écoute de nos chaînes officielles.

Cela fait sourciller car si OxygenOS ne va nulle part, OnePlus aurait dû demander à ses employés de communiquer la même chose au lieu de leur demander de fournir des réponses vagues aux questions liées au système d’exploitation.

Le mémo comprend également des réponses aux questions sur la relation de OnePlus avec Oppo, le sort de ses gammes de produits actuelles, le rôle de M. Lau dans l’organisation, la future stratégie produit, etc. Vous pouvez consulter l’image du mémo divulgué ci-dessous ou Cliquez ici s’il n’est pas clairement visible sur votre appareil.





Mémo OnePlus divulgué

