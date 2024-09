Un mémo déclassifié d’un décrypteur américain fait la lumière sur l’affaire d’espionnage d’Ethel Rosenberg pendant la guerre froide

WASHINGTON — Un haut responsable du décryptage du gouvernement américain qui a décrypté les communications secrètes soviétiques pendant la guerre froide a conclu que Ethel Rosenberg Elle était au courant des activités de son mari mais « ne s’est pas livrée elle-même à ce travail », selon une note récemment déclassifiée qui, selon ses fils, prouve que leur mère n’était pas une espionne et devrait conduire à son exonération dans la sensationnelle affaire d’espionnage atomique des années 1950.

L’évaluation, jusqu’alors inédite, écrite quelques jours après l’arrestation de Rosenberg et montrée à l’Associated Press, ajoute aux questions sur l’affaire criminelle contre Rosenberg, qui, avec son mari, Julius, a été mise à mort en 1953 après avoir été reconnue coupable de complot visant à voler des secrets sur la bombe atomique pour l’Union soviétique.

Le couple a clamé son innocence jusqu’au bout, et leurs fils, Robert et Michael Meeropol, ont travaillé pendant des décennies pour établir que leur mère était faussement impliquée dans des affaires d’espionnage. Les frères considèrent que cette note est une preuve irréfutable et exhortent le président Joe Biden à publier une proclamation officielle affirmant qu’elle a été condamnée et exécutée à tort.

Les historiens considèrent depuis longtemps Julius Rosenberg comme un espion soviétique. Mais les questions sur le rôle d’Ethel Rosenberg sont en suspens depuis des années, divisant ceux qui sont du côté des Meeropol et qui affirment qu’elle n’a joué aucun rôle dans l’espionnage, d’autres qui soutiennent qu’il existe des preuves qu’elle a soutenu les activités de son mari.

La note manuscrite de Meredith Gardner, linguiste et décrypteuse de codes pour ce qui deviendra plus tard la National Security Agency, cite des communications soviétiques décryptées pour conclure qu’Ethel Rosenberg était au courant du travail d’espionnage de Julius « mais qu’en raison d’une maladie, elle ne s’est pas engagée elle-même dans ce travail ».

Ethel Rosenberg a été jugée avec son mari des mois après la rédaction du mémo, malgré l’évaluation de Gardner, qui, selon les Meeropol, aurait été à la disposition des responsables du FBI et du ministère de la Justice enquêtant et poursuivant l’affaire.

« Cela met les choses au clair des deux côtés de l’Atlantique. En d’autres termes, le KGB et la NSA ont fini par convenir qu’Ethel n’était pas une espionne », a déclaré Robert Meeropol dans une interview. « Nous nous trouvons donc dans une situation où une mère de deux jeunes enfants a été exécutée en tant que maître-espionne atomique alors qu’elle n’était pas du tout une espionne. »

Les Meeropols ont récemment obtenu le mémo du 22 août 1950 de la NSA grâce à une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information et l’ont fourni à l’AP.

« Ce document, qui met en parallèle le travail de mon père avec le fait qu’elle ne fasse pas ce travail, me semble tout à fait pertinent », a déclaré Michael Meeropol.

Le document a été rédigé plus d’une semaine après l’arrestation d’Ethel Rosenberg – son mari avait été arrêté un mois plus tôt – probablement pour résumer ce que l’on savait d’un réseau d’espionnage soviétique opérant aux États-Unis au plus fort de la guerre froide et associé au développement de la bombe atomique.

Il fait référence à Julius Rosenberg, qui travaillait comme ingénieur civil, sous ses noms de code soviétiques — d’abord « Antenna » puis « Liberal » — et le caractérise comme un agent recruteur des services de renseignements soviétiques.

Dans un paragraphe séparé intitulé « Mme Julius Rosenberg », Gardner décrit un message décodé disant qu’Ethel Rosenberg était une « membre du parti » et une « épouse dévouée » qui connaissait le travail de son mari mais ne s’y engageait pas.

Harvey Klehr, un historien aujourd’hui retraité de l’Université Emory, a déclaré cette semaine que, malgré le mémo, sa position est qu’Ethel Rosenberg a conspiré pour commettre des actes d’espionnage même si elle ne s’est pas espionnée elle-même ou n’a pas eu accès à des informations classifiées.

« Ethel n’était peut-être pas une espionne – c’est-à-dire qu’elle n’a peut-être pas réellement transmis d’informations classifiées – mais elle était une participante active au réseau d’espionnage de son mari, pas seulement quelqu’un qui se trouvait être d’accord avec son mari sur la politique », a écrit Klehr dans un article de 2021 pour Mosaic Magazine.

Un autre historien, Mark Kramer de l’Université de Harvard, a déclaré cette semaine que l’interprétation de la communication russe était discutable et que dans tous les cas, d’autres documents contiennent des « preuves accablantes » de l’implication d’Ethel Rosenberg dans l’espionnage et de sa participation à des tâches même « si elle ne participait pas directement comme Julius Rosenberg ».

Les Meeropol contestent catégoriquement cette affirmation, insistant sur le fait que les preuves sont claires : les Soviétiques n’ont jamais considéré leur mère comme un atout et qu’elle n’a joué aucun rôle dans le recrutement d’espions ou dans l’aide à l’espionnage de son mari.

Ce mémo est la dernière information qui, selon les partisans d’Ethel Rosenberg, jette le doute sur sa condamnation pénale et sur l’image qu’en a le public. Par exemple, des câbles soviétiques déchiffrés auparavant montraient qu’elle, contrairement à son mari, n’avait pas reçu de nom de code, et un autre mémo de Gardner affirmait qu’Ethel Rosenberg « ne travaillait pas ».

Dans une interview télévisée de 2001, Le frère d’Ethel Rosenberg, David Greenglass, a reconnu avoir menti à la barre au sujet de sa sœur pour s’assurer de la clémence de son mari et éviter à sa femme d’aller en prison afin qu’elle puisse s’occuper de leurs deux enfants. Sympathisant communiste, il a été inculpé de complicité et a purgé 10 ans de prison.

En 2015, le témoignage secret de Greenglass devant le grand jury a été rendu public, contredisant les déclarations préjudiciables qu’il avait faites lors du procès des Rosenberg et qui ont contribué à obtenir leur condamnation.

Lors du procès, Greenglass a affirmé avoir transmis aux Rosenberg les données de recherche qu’il avait obtenues alors qu’il travaillait comme machiniste dans l’armée au siège du projet Manhattan à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où les premières armes atomiques ont été produites. Il a également déclaré qu’il se rappelait avoir vu sa sœur utiliser une machine à écrire portable dans l’appartement des Rosenberg pour taper des notes manuscrites à remettre aux Soviétiques.

Mais dans son témoignage devant le grand jury, qu’un juge a rendu public après la mort de Greenglass en 2014 en réponse à une demande d’historiens et d’archivistes, il n’a jamais impliqué sa sœur.

Greenglass a déclaré au grand jury que Julius Rosenberg avait insisté pour qu’il continue à servir dans l’armée afin que Greenglass puisse « continuer à lui donner des informations ». Mais lorsqu’on lui a demandé si sa sœur insistait de la même manière, il a répondu : « Je l’ai déjà dit, et je le redis, honnêtement, c’est un fait : je n’ai jamais parlé de cela à ma sœur. »

Les Meeropol pensent que le mémo récemment publié aurait presque certainement atteint les plus hautes sphères du FBI étant donné que Gardner, son auteur, travaillait en étroite collaboration avec un agent du FBI connu pour avoir transmis des informations découvertes par l’analyste de la NSA. Ils affirment que ces informations ont pu influencer la recommandation du directeur du FBI de l’époque, J. Edgar Hoover, de ne pas condamner Ethel Rosenberg à la peine de mort, même si elle l’a finalement reçue.

Robert Meeropol, 77 ans, a déclaré que la publication de cette note est le couronnement de plusieurs décennies de travail pour laver le nom de sa mère. Alors qu’ils étaient encore jeunes, les frères se sont rendus à la Maison Blanche en 1953 pour tenter en vain de convaincre le président Dwight Eisenhower d’empêcher l’exécution de leurs parents. Ils ont ensuite été adoptés.

En 2016, ils ont cité le témoignage récemment rendu public devant le grand jury pour tenter de persuader le président Barack Obama d’exonérer leur mère.

« Je suis incroyablement soulagé d’avoir pu le voir alors que je suis encore en vie, car pendant longtemps, je ne pensais pas que j’allais survivre pour le voir », a-t-il déclaré.

Michael Meeropol a déclaré qu’il se souvenait que son frère avait dit en 1973 que dans quelques années, ils allaient « faire éclater le couvercle de l’affaire ».

« De 1973 à 2024, c’est un peu plus que quelques années, mais c’est arrivé comme ça en ce qui me concerne. La publication de ce mémo, Dieu merci, fait éclater le voile sur notre mère », a déclaré Michael Meeropol.