Un membre sortant du conseil d’administration du comté de Kane se présentera à la mairie de Campton Hills – Shaw Local

Lundi était le dernier jour pour que les candidats déposent des documents de candidature pour les prochaines élections municipales à Aurora, Elgin, Campton Hills, Elburn et North Aurora.

L’un de ces candidats est Barb Wojnicki, membre du conseil d’administration du comté de Kane, qui cherche à devenir président du village de Campton Hills. Son mandat au conseil de comté se termine cette semaine.

Lundi après-midi était la date limite pour que les candidats déposent des pétitions pour participer à l’élection primaire du 23 février pour les villes et villages qui peuvent avoir des primaires. Pour les autres villes et villages, les pétitions seront déposées du 12 au 19 décembre.

Voici ce qui se passe d’autre.

Collines de Campton

À Campton Hills, Wojnicki défiera le président du village, Mike Tyrrell.

Neuf personnes se présentent pour trois sièges au conseil d’administration du village : les titulaires Wendy White Eagle, Susan George et Charles Cappell et les challengers Nick Boatner, Janet Burson, Rob Klinkey, Tim Morgan, Michael Warick et Geri Wilson.

Le nombre de déclarants doit être au moins quatre fois le nombre de sièges disponibles plus un pour déclencher une primaire.

Elburn

À Elburn, où trois postes d’administrateur sont disponibles lors des élections de printemps, Chris Hansen a déposé ses pétitions de candidat lundi. Parce qu’une seule personne a déposé, il n’y a pas besoin d’une primaire de février.

Elburn accepte également les pétitions du 12 au 19 décembre.

Les sièges détenus par William Grabarek, Sue Filek et Chris Mondi sont à pourvoir.

Aurore Nord

À North Aurora, trois personnes ont demandé trois sièges au conseil d’administration du village.

Les titulaires Mark Guethle et Laura Curtis se présentent à nouveau. L’autre déclarant est Jason Christiansen.

L’administrateur Mark Carroll ne cherche pas à être réélu.

Parce que seulement trois personnes courent, il n’y a pas besoin de primaire.

Aurore

L’échevin en général Sherman Jenkins a demandé sa réélection. Il affrontera John Laesch et Mansa Latham Williams.

L’échevin Emmanuel S. Llamas du quartier 1 est sans opposition dans sa candidature à la réélection.

Olynda M. De Hoyos a postulé pour le siège du quartier 3, tout comme le titulaire Ted Mesiacos.

David Cannon se présente contre le titulaire du quartier 5, Carl Franco.

Le quartier 6 pourrait finir par avoir une primaire, à condition que personne ne soit expulsé du scrutin lors d’un défi de pétition. Le titulaire Michael Saville est défié par Matthew Orr, Matt Harrington, Nicole Mullins et Benjamin Marcum.

Les contestations de pétition doivent être déposées auprès du greffier de la ville avant 17 h le 5 décembre.

Et dans le quartier 8, Alderman Patty Smith affrontera Gautam Bhatia.

Elgin

Les titulaires du Conseil Rose Martinez, Tish Powell et John Steffen se sont portés candidats à la réélection. Rejoindre la course sont Anthony Ortiz, Diana Alfaro, Karin Jones, Christina “Tia” Aagesen, Ismael Cordova, Marcus E. Banner et Mark W. Smith.

Le titulaire Toby Shaw ne se présente pas.

Il n’y a pas besoin de primaire.

