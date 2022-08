Un membre présumé des “Beatles” de l’EI accusé de terrorisme au Royaume-Uni

LONDRES (AP) – Un membre présumé d’une cellule de prise d’otages du groupe État islamique surnommé “The Beatles” a été inculpé d’infractions de terrorisme en Grande-Bretagne jeudi après avoir été expulsé de Turquie.

Les militants surnommés “The Beatles” par leurs otages en raison de leurs accents britanniques, détenaient environ deux douzaines d’Occidentaux il y a dix ans, lorsque l’EI contrôlait une large bande de Syrie et d’Irak. Plusieurs des captifs ont été tués dans d’horribles décapitations, dont les Américains James Foley et Steven Sotloff et les Britanniques David Haines et Alan Henning.

Aine Davis, 38 ans, a été arrêtée mercredi soir à l’aéroport de Luton au nord de Londres après son arrivée sur un vol en provenance de Turquie et accusée d’infractions à la loi sur le terrorisme, a annoncé le service de police métropolitain.

Davis doit comparaître jeudi devant un tribunal de Londres. Le Crown Prosecution Service a déclaré que les accusations concernaient des infractions de terrorisme en 2014 et la possession d’une arme à feu dans un but lié au terrorisme.

Davis a été arrêté à Turley en 2015 et condamné en 2017 pour appartenance au groupe État islamique. Lors de son procès là-bas, il a nié être l’un des “Beatles”.

Les quatre membres présumés du groupe se connaissaient dans l’ouest de Londres avant de se rendre au Moyen-Orient et de rejoindre l’EI. Mohammed Emwazi, qui a procédé aux exécutions et était surnommé « Jihadi John », a ensuite été tué dans une frappe de drone.

Deux autres, Alexanda Kotey et El Shafee Elsheikh, ont été capturées par les forces kurdes soutenues par les États-Unis en 2018 et sont emprisonnées aux États-Unis.

The Associated Press