Un membre haut placé du groupe Wagner demande l’asile en Norvège

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Un homme russe qui serait un ancien membre de haut rang du sous-traitant militaire privé russe Wagner Group, a demandé l’asile en Norvège, ont annoncé lundi les autorités.

La Direction norvégienne de l’immigration, également connue sous son acronyme norvégien UDI, a confirmé à l’Associated Press qu’Andrey Medvedev s’était réfugié en Norvège.

“Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’UDI ne peut pas commenter davantage cette affaire”, a déclaré l’UDI dans un e-mail à l’AP.

L’avocat norvégien de Medvedev, Brynjulf ​​Risnes, n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

L’affaire a été confiée à la police norvégienne de l’immigration et l’homme a été transféré à Oslo, où il a été placé dans un centre pour contrevenants aux lois sur l’immigration. La police norvégienne a refusé de commenter l’affaire.

La semaine dernière, la police de l’Arctique norvégien a déclaré qu’une personne était entrée illégalement depuis la Russie en traversant la frontière des deux pays, longue de 198 kilomètres (123 miles).

L’homme, qui n’a été identifié par les autorités que comme un étranger, a été arrêté par des gardes-frontières et l’arrestation n’a pas été dramatique, a indiqué la police. L’homme se serait rendu dans une maison privée dans la zone frontalière et aurait demandé de l’aide. La police a déclaré avoir été avertie jeudi soir par des gardes-frontières russes qui ont découvert des traces dans la neige pouvant indiquer que quelqu’un avait franchi illégalement la frontière.

On pense que cette personne était identique à Medvedev, qui, selon l’agence de presse norvégienne NTB lundi, est en fuite depuis qu’il a fait défection du groupe Wagner le 6 juillet. Il aurait déclaré à un groupe russe de défense des droits de l’homme qu’il était prêt à tout ce qu’il sait sur le groupe Wagner, ses activités et son propriétaire Yevgeny Prigozhin, un millionnaire lié au président russe Vladimir Poutine.

Le groupe Wagner comprend un grand nombre de condamnés recrutés dans les prisons russes qui ont mené des attaques en Ukraine. Le groupe est devenu de plus en plus influent en Afrique, où il a poussé la désinformation russe, noué des alliances avec des régimes et obtenu l’accès au pétrole, au gaz, à l’or, aux diamants et aux minéraux précieux.

The Associated Press