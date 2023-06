Un membre exonéré de « Central Park Five » prend la tête de la primaire du conseil municipal de New York

NEW YORK (AP) – Yusef Salaam, qui, enfant, faisait partie d’un groupe d’adolescents accusés à tort, condamnés et emprisonnés pour le viol d’une femme faisant du jogging à Central Park, a pris une avance décisive mardi lors d’une primaire démocrate pour un conseil municipal. siège à New York.

Salaam fait face à deux politiciens vétérans, les membres de l’Assemblée de New York Al Taylor, 65 ans, et Inez Dickens, 73 ans, dans la course pour un siège représentant une partie de Harlem. La socialiste démocrate sortante Kristin Richard Jordan a abandonné la course en mai mais est restée sur le scrutin.

Le concours se déroulait plus de deux décennies après que Salaam et quatre autres hommes – connus sous le nom de Central Park Five – aient été disculpés par des preuves ADN dans l’un des crimes les plus notoires et racistes de la ville.

L’Associated Press n’a pas déclaré de vainqueur dans la course et le résultat de l’élection pourrait ne pas être certain pendant des jours en raison des règles de vote par classement de New York. Ce système entre en jeu si aucun candidat ne revendique plus de 50 % du total des voix.

Il n’était pas clair tôt mercredi si Salaam resterait au-dessus de ce seuil. Avec environ 95% des voix comptées, Salaam a obtenu un peu moins de 51% des voix, Dickens étant sensiblement à la deuxième place.

Salaam a néanmoins déclaré la victoire dans un discours prononcé devant ses partisans mardi soir.

« Ce qui s’est passé dans cette campagne m’a redonné confiance en sachant que j’étais né pour ça », a-t-il déclaré.

Salaam a comparé son emprisonnement de jeunesse à un «enlèvement», mais il a également qualifié ses près de sept ans de prison de cadeau qui lui a permis de voir un système de justice pénale racialement injuste du «ventre de la bête».

« Je suis ici parce que, Harlem, tu as cru en moi », a-t-il déclaré.

Dickens a concédé mardi soir, mais a promis de « continuer à se battre pour ce dont ma communauté a besoin ».

Si Salaam devait l’emporter à la primaire, cela lui assurerait pratiquement une victoire aux élections générales dans un district peu susceptible d’élire un républicain. C’est la première fois qu’il sollicite une fonction publique.

Alors que les trois candidats se concentraient sur la promotion de logements abordables, le contrôle de la gentrification et la réduction de la pauvreté à Harlem, Salaam a capitalisé sur sa célébrité dans des quartiers qui considèrent les Central Park Five – également appelés les Exonerated Five – symboles vivants des injustices subies par les résidents noirs et latinos. qui représentent environ les trois quarts de la population du district.

Salaam avait 15 ans lorsqu’il a été arrêté en 1989 et accusé, avec quatre autres adolescents noirs et bruns – Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana et Korey Wise – d’avoir battu et violé une femme à Central Park.

Les membres du groupe ont purgé entre cinq et 12 ans de prison avant que les procureurs n’acceptent de réexaminer l’affaire. Des preuves ADN et des aveux ont finalement lié un violeur et meurtrier en série à l’attaque. Les condamnations ont été annulées en 2002 et la ville a finalement accepté dans un règlement judiciaire de payer 41 millions de dollars aux hommes exonérés.

« Quand les gens me regardent et qu’ils connaissent mon histoire, ils résonnent avec elle », a déclaré Salaam à l’Associated Press dans une interview avant les élections. « Mais maintenant, nous voici 34 ans plus tard, et je suis capable d’utiliser cette plate-forme que j’ai et de réorienter la douleur, d’aider les gens alors que nous sortons du désespoir. »

Les règles de vote par choix classé de la ville de New York permettent aux électeurs de classer les candidats par ordre de préférence. En raison de la complexité du système, il est devenu difficile de prévoir un gagnant.

Si un candidat est le premier choix d’une majorité d’électeurs – plus de 50% – cette personne remporte la course, tout comme lors d’une élection traditionnelle. Mais si ce seuil n’est pas atteint, le gagnant éventuel sera déterminé par un vote par choix classé. Cela signifie que le décompte des voix est effectué par tours. Le candidat avec le plus petit nombre de votes de premier choix est éliminé et les votes de cette personne sont redistribués aux seconds choix de ces électeurs.

Cette analyse ne peut être effectuée tant que tous les bulletins de vote par correspondance n’ont pas été reçus, un processus qui devrait prendre environ une semaine.

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press