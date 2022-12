Un membre élu du Congrès de New York admet avoir menti sur ses antécédents universitaires et professionnels

George Santos, le membre élu du Congrès républicain de New York au centre d’une tempête sur son curriculum vitae apparemment fabriqué, a admis qu’il avait menti sur son expérience professionnelle et ses études universitaires lors de sa campagne réussie à la Chambre des États-Unis.

Santos s’est présenté pour la première fois au Congrès en 2020. En novembre de cette année, il a été élu pour représenter certaines parties du nord de Long Island et du nord-est du Queens.

Ses exagérations ont d’abord été identifiées par le New York Times, qui a remis en question les allégations selon lesquelles il aurait travaillé dans deux grandes banques de Wall Street ; avait obtenu des diplômes en finance et en économie de deux collèges de New York; qu’il était juif; et que quatre employés de son entreprise ont été tués dans la fusillade de la discothèque Pulse à Orlando, en Floride, en juin 2016.

Lundi, Santos a déclaré au New York Post: « Mes péchés ici embellissent mon CV. Je suis désolé.”

Santos, 34 ans, a également déclaré qu’il “a fait campagne en parlant des préoccupations des gens, pas de mon CV… J’ai l’intention de tenir les promesses que j’ai faites pendant la campagne”.

Mais il a reconnu qu’il « n’était diplômé d’aucun établissement d’enseignement supérieur. Je suis gêné et désolé d’avoir embelli mon CV. Je reconnais cela. … On fait des conneries dans la vie ».

Les démocrates, dont la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont suggéré que Santos était inapte à siéger au Congrès. Certains l’ont appelé à démissionner de son siège avant de le prendre.

Ted Lieu, un démocrate californien, dit sur Twitter: “George Santos, qui a maintenant reconnu ses énormes mensonges, devrait démissionner. S’il ne le fait pas, alors [Kevin McCarthy, the Republican House leader] devrait appeler à un vote pour l’expulser.

Joaquin Castro, du Texas, a déclaré que permettre à Santos d’entrer en fonction créerait un dangereux précédent.

“Nous avons vu des gens falsifier leur CV, mais c’est de la fabrication totale”, Castro m’a ditsuggérant que Santos “devrait également faire l’objet d’une enquête par les autorités”.

Hakeem Jeffries, le nouveau leader démocrate à la Chambre, a m’a dit Santos “semble être une fraude complète et totale”.

Les responsables républicains ont commencé à répondre publiquement aux remarques de Santos mardi. Joe Cairo, président du GOP du comté de Nassau à Long Island, a déclaré que le membre du Congrès avait « brisé la confiance du public » mais « doit faire la volonté du public à Washington ».

Santos, a déclaré Le Caire, “a beaucoup de travail à faire pour regagner la confiance des électeurs et de tous ceux qu’il représente au Congrès”.

Santos a déclaré qu’il travaillait pour Citigroup et Goldman Sachs. Aucune des deux sociétés n’a pu trouver d’enregistrements pertinents. Santos a déclaré au Post qu’il “n’avait jamais travaillé directement” pour l’une ou l’autre des entreprises et avait utilisé un “mauvais choix de mots”. Il a dit que LinkBridge, une société d’investissement dont il était vice-président, faisait affaire avec les deux.

Le Times a également découvert des archives judiciaires brésiliennes montrant que Santos avait déjà été accusé de fraude pour avoir utilisé un chéquier volé.

“Je ne suis pas un criminel ici – ni ici ni au Brésil ni dans aucune autre juridiction du monde”, a déclaré Santos au Post. “Absolument pas. Cela ne s’est pas produit.

Santos a déclaré qu’il avait connu des difficultés financières qui l’avaient laissé redevable aux propriétaires et aux créanciers.

Autre média, le site juif américain The Forward, interrogé une affirmation sur le site Web de Santos selon laquelle ses grands-parents « ont fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution » pendant la seconde guerre mondiale.

“Je n’ai jamais prétendu être juif”, a déclaré Santos. “Je suis catholique. Parce que j’ai appris que ma famille maternelle était d’origine juive, j’ai dit que j’étais “juive”.

Le Caire a déclaré: “Les dommages que ses mensonges ont causés à de nombreuses personnes, en particulier à celles qui ont été touchées par l’Holocauste, sont profonds.”

Le Bête quotidienne a rapporté que Santos, qui s’est identifié comme homosexuela divorcé d’une femme en septembre 2019.

“Bien que le mariage passé ne soit pas nécessairement en contradiction avec sa sexualité”, a noté le site, Santos n’a jamais reconnu cette relation et sa biographie dit qu’il vit avec son mari, Matt, et quatre chiens.

“Je suis sorti avec des femmes dans le passé. J’ai épousé une femme. Ce sont des choses personnelles », a déclaré Santos au Post, ajoutant qu’il était« d’accord avec ma sexualité. Les gens changent”.

Révisant les affirmations selon lesquelles une entreprise pour laquelle il travaillait “a perdu quatre employés” dans la fusillade de la discothèque Pulse, Santos a déclaré que les quatre étaient en train d’être embauchés.