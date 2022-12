Un membre élu du Congrès américain admet avoir menti sur son CV

Le nouveau représentant de New York. a insisté sur le fait qu’il n’était “pas un criminel” tout en reconnaissant qu’il avait “embelli” les affirmations sur son passé

Le député républicain élu George Santos a reconnu avoir fabriqué des détails sur son travail et son expérience scolaire pendant la campagne électorale, acceptant qu’il ait menti sur sa carrière après que le New York Times a révélé plusieurs incohérences dans des déclarations passées.

S’adressant au New York Post pour une interview lundi, Santos a avoué qu’il avait inventé des détails majeurs sur sa vie, notamment des affirmations selon lesquelles il travaillait pour les sociétés financières Goldman Sachs et Citigroup, et qu’il était diplômé du Baruch College, où il a déclaré avoir obtenu un diplôme. en 2010.

“Mes péchés ici embellissent mon CV,” a-t-il déclaré au point de vente, ajoutant « Je ne suis diplômé d’aucun établissement d’enseignement supérieur. Je suis gêné et désolé d’avoir embelli mon CV. Je le reconnais… Nous faisons des choses stupides dans la vie.

Le député élu de 34 ans a soutenu que la confusion au sujet de ses antécédents professionnels était due à un “mauvais choix de mots” de sa part, cependant, déclarant maintenant que s’il n’a jamais travaillé pour Goldman ou Citigroup, il a fait affaire avec une autre société qui traitait avec ces entreprises. « Je serai plus clair à ce sujet. C’était mal dit” il a continué.

Prévu pour être le premier républicain ouvertement gay à la Chambre, Santos a remporté un siège au Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre, se présentant sans opposition pour représenter les régions du Queens et de Long Island. Bien qu’il ait semblé faire l’objet d’un examen minutieux pendant la course, un article du Times publié la semaine dernière indiquait le CV de Santos “peut être en grande partie de la fiction” le journal n’ayant pas réussi à corroborer un certain nombre d’affirmations faites pendant la campagne électorale.

En plus de sa carrière et de ses diplômes, Santos a également été accusé d’avoir menti sur son propre héritage, ayant précédemment prétendu être à la fois un “Juif non pratiquant” ainsi qu’un catholique. Malgré ces commentaires, il a déclaré au Post qu’il “n’a jamais prétendu être juif” et est “clairement catholique” attribuant à nouveau le problème au choix des mots.

“Parce que j’ai appris que ma famille maternelle était d’origine juive, j’ai dit que j’étais” juif “” Santos a ajouté.

Le nouveau législateur a également admis qu’il n’était pas honnête de posséder plus d’une douzaine de propriétés à New York, affirmant à la place qu’il vivait actuellement avec sa sœur et ne possédait aucun bien immobilier. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais fait face à des accusations criminelles, niant une allégation contenue dans le rapport du Times, qui suggérait que Santos avait avoué vol et fraude alors qu’il vivait au Brésil à l’adolescence.

«Je ne suis pas un criminel ici – ni ici ni au Brésil ni dans aucune juridiction du monde. Absolument pas. Cela ne s’est pas produit », il a dit.

Même après avoir dévoilé ses nombreux mensonges au public électoral, Santos a continué à exprimer l’espoir que “cette [controversy] ne m’empêchera pas d’avoir un bon succès législatif », jurant d’être un “efficace” et “bien” législateur.