Un ancien membre évadé de la célèbre secte Gloriavale a levé le voile sur la secte religieuse secrète et le bilan dévastateur qu’elle a coûté à sa vie.

Linda Feary était perdue et questionnait Dieu lorsqu’elle est tombée sur des prédicateurs de Gloriavale sur la place de la cathédrale de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 1975.

Immédiatement prise par leur mode de vie communautaire, la mère célibataire de deux enfants a déménagé sa famille dans l’enceinte de 120 personnes de Cust, un village rural du nord de Canterbury, estimant que cela aurait une influence positive pour son fils de 13 ans et sa fille de 11 ans. .

Au début, s’occuper de la ferme autosuffisante et pratiquer les enseignements du Nouveau Testament de la communauté chrétienne de Springbank – comme on l’appelait alors – s’alignait sur le nouveau chapitre qu’elle cherchait.

Linda Feary (photo) était une mère célibataire de deux enfants lorsqu’elle a rencontré des prédicateurs de Gloriavale en 1975

Mais bientôt, plusieurs incidents alarmants ont suscité des inquiétudes.

La famille travaillait laborieusement de longues heures non rémunérées, les dirigeants punissaient durement son fils et le père de la famille avec laquelle ils vivaient avait tenté de persuader sa fille de se doucher avec lui.

Dans les années 1980, le mirage avait commencé à se dissiper alors que le groupe descendait sur une sombre voie sexualisée en s’engageant dans l’inceste, les agressions sexuelles, la maltraitance des enfants, l’intimidation et le travail forcé.

« Les choses sont devenues sexualisées, immorales », a déclaré Mme Feary au NZ Herald.

«Il est arrivé au stade où l’on parlait de sexe à chaque repas.

C’était le sujet principal – il n’y avait pas de place pour Dieu. C’était presque comme une compétition pour savoir qui pouvait faire sortir le plus d’enfants.

Mme Feary a déclaré que les membres de la communauté avaient commencé à se livrer à des activités illégales à la demande du fondateur australien Neville Cooper, connu par ses adeptes sous le nom de « chrétien d’espoir ».

L’inceste est devenu endémique avec les filles censées prendre un bain ou une douche avec leur père, les enfants ont été encouragés à regarder leurs parents avoir des relations sexuelles et l’échange de femme a été encouragé, a-t-elle déclaré.

Hopeful Christian (photo), anciennement connu sous le nom de Neville Cooper, était le fondateur de Gloriavale Christian Community

Mme Feary a déclaré que les épouses n’étaient pas autorisées à refuser les demandes de sexe de leur mari, rappelant un incident où une femme enceinte de sept mois avait été punie lorsqu’elle avait demandé un bref repos avant les rapports sexuels après une longue journée de travail.

Elle a été obligée de dormir par terre sans literie jusqu’à ce qu’elle s’engage à obéir à son mari, a déclaré Mme Feary.

Cooper a rapidement commencé à encourager la masturbation, a déclaré Mme Feary, en particulier chez les jeunes filles.

Mme Feary affirme que Cooper les appellerait à son lit pour leur apprendre à se masturber et s’occuperait également physiquement des mariées avant leur nuit de noces.

Mme Feary a déclaré qu’elle avait également été maltraitée pour son surpoids, avoir été publiquement honteuse et sa nourriture rationnée.

Et quand son fils a été jugé méchant, il a été puni en étant forcé de porter de la laine par temps chaud ou des vêtements fins quand il faisait froid.

À l’âge de 15 ans, Mme Feary a déclaré qu’il travaillait jusqu’à 20 heures par jour dans la boucherie de moutons, la plomberie, la menuiserie, la pose de canalisations et la décoration intérieure.

Gloriavale a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Daily Mail Australia.

Le groupe Gloriavale continue de fonctionner aujourd’hui dans un nouvel emplacement

Linda Feary (à gauche) lors d’une expédition de chasse avec sa sœur et une amie de longue date de la famille

Linda Feary, aujourd’hui âgée de 79 ans (photo), a déclaré que la décision de rejoindre la commune était une « erreur stupide » qui a coûté à sa famille

Elle a remarqué que son fils devenait de plus en plus sombre et distant, à une occasion, il s’est enfui mais est finalement revenu.

Quand il s’est finalement échappé en 1983, il a coupé tous les liens avec elle, Mme Feary affirmant que les dirigeants le rempliraient de pensées négatives sur sa mère.

Mme Feary apprendrait des années plus tard qu’il avait été violé par quatre ou cinq hommes dans la commune à l’âge de 13 ans.

Sa fille a fui la commune en 1991, huit ans après son fils, laissant Mme Feary seule sur l’enceinte.

L’année suivante, lorsque les chefs de groupe ont décidé de déplacer la commune dans une propriété isolée à Haupiri, sur la côte ouest de l’île du Sud, où elle est maintenant basée, Mme Feary a eu peur de devenir plus isolée.

Lorsqu’elle a tenté de dénoncer la décision, Mme Feary a déclaré qu’on lui avait dit que la chose la plus gentille qu’elle pouvait faire pour ses enfants n’était pas là: une insinuation selon laquelle elle devrait se suicider.

Elle s’est précipitée dans sa chambre avec des intentions suicidaires, mais après avoir «parlé à Dieu», elle a décidé qu’il était temps de s’échapper.

Environ 550 personnes vivent à Gloriavale, qui suivent une interprétation stricte du Nouveau Testament

La communauté chrétienne Gloriavale est maintenant basée à Haupiri sur la côte ouest de l’île du Sud

Elle a commencé à marcher sur la route, hors de la ferme, quand un break avec d’anciens membres de Gloriavale s’est arrêté à côté d’elle.

Ils lui ont dit de monter dans la voiture et elle a emménagé avec eux dans une caravane et n’est jamais revenue.

Avec le recul, Mme Feary, aujourd’hui âgée de 79 ans et vivant sur l’île du Nord, a déclaré que rejoindre la commune était une « erreur stupide » qui a détruit sa famille.

Le porte-parole de Gloriavale, Fervent Stedfast, a précédemment déclaré que les allégations d’agression sexuelle et la suggestion d’un prédateur sexuel vivant au sein de la communauté étaient « absurdes ».

Environ 550 personnes vivent maintenant à Gloriavale, où les adeptes se soumettent à l’interprétation du Nouveau Testament.

Daily Mail Australia ne suggère pas que des membres actuels soient impliqués dans des activités illégales.

Cooper a été reconnu coupable d’abus sexuels en 1995 et a passé 11 mois en prison. Il est décédé à l’âge de 90 ans, en 2018.

Ils portent des vêtements standardisés – les femmes en longues robes bleues et se couvrent souvent les cheveux de foulards, tandis que les hommes portent des cravates, des pantalons bleu foncé et une chemise à manches bleu clair.