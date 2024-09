Un membre d’un groupe extrémiste anti-gouvernemental condamné pour port d’armes à feu

ALBANY – Un criminel reconnu coupable et membre d’un groupe extrémiste antigouvernemental qui a participé à des discussions en ligne pour kidnapper et attaquer des fonctionnaires fédéraux le jour de Thanksgiving 2022 a été condamné à une peine de prison pour possession illégale d’armes à feu lors d’un voyage en Géorgie.

Joshua Colston, 50 ans, de Corinth, Mississippi, a été condamné à 48 mois de prison suivis de trois ans de libération surveillée par le juge de district américain Leslie Gardner le 15 août. Colston avait déjà plaidé coupable d’un chef d’accusation de possession d’une arme à feu par un criminel condamné le 18 octobre 2023. Il n’y a pas de libération conditionnelle dans le système fédéral.

« Protéger nos communautés contre toutes les menaces est la priorité absolue de notre bureau et des forces de l’ordre à tous les niveaux », a déclaré le procureur américain Peter D. Leary dans un communiqué de presse. « Les criminels condamnés pour port d’armes illégales seront poursuivis au niveau fédéral lorsqu’ils seront arrêtés avec des armes dans le Middle District de Géorgie. »

« Grâce au travail acharné et à la collaboration de nos partenaires chargés de l’application de la loi, Colston passera du temps derrière les barreaux où il ne pourra pas mettre à exécution ses plans extrémistes visant à nuire aux membres de notre communauté », a déclaré Rich Bilson, agent résident principal du bureau du FBI d’Atlanta à Albany. « Le FBI est déterminé à tenir les criminels condamnés pour possession illégale d’armes à feu responsables de leurs crimes. »

Selon les documents judiciaires et d’autres informations présentées au tribunal, le FBI a appris que Colston et d’autres personnes avaient participé à des discussions sur un canal de discussion Zello intitulé « NCM Leadership ». Zello est une application push-to-talk cryptée utilisée sur les téléphones portables. « NCM » signifie National Constitutional Militia, une organisation extrémiste anti-gouvernementale. Colston et d’autres membres du NCM ont discuté d’un plan visant à kidnapper ou à attaquer des élus fédéraux le jour de Thanksgiving 2022. En fin de compte, le plan du jour de Thanksgiving n’a jamais été élaboré en raison du manque de ressources du groupe et de la mauvaise santé de ses membres.

Le 14 décembre 2022, des agents du FBI ont placé Colston en garde à vue à Fitzgerald, où il s’était rendu pour acheter des chevaux. Il a déclaré aux agents qu’il prévoyait de voyager à cheval à travers le pays pendant plusieurs années et qu’il se préparait à « sortir du réseau ». Colston, qui a déjà été condamné pour des crimes, a été trouvé en possession illégale de cinq armes à feu : un pistolet semi-automatique de 9 mm, un pistolet semi-automatique de calibre 40, un fusil semi-automatique de calibre 22, un fusil de chasse semi-automatique et un fusil à levier de calibre 44. Le fusil semi-automatique a été déclaré volé dans le comté d’Alcorn, dans le Mississippi.

En plus des armes à feu, Colston avait dans son véhicule un gilet pare-balles et plus de 3 500 cartouches, dont des balles perforantes. Le FBI pensait que Colston avait suivi une formation en explosifs. Colston a déjà été condamné au Texas pour vol et méfait criminel. Il est illégal pour un criminel condamné de posséder des armes à feu.

Cette affaire a été enquêtée par le FBI et le bureau du shérif du comté de Ben Hill. Le chef adjoint de la police criminelle, Will Keyes, a poursuivi l’affaire pour le compte du gouvernement avec l’aide de la section antiterroriste de la division de la sécurité nationale.