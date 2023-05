Un membre du Temple de la renommée rejoint les Vikings – Shaw Local

Rob Wicinski avait beaucoup à digérer du football genevois lorsqu’il a repris le programme en 1999.

Une vérité qui n’a pas tardé à être saisie : la place centrale de Jerry Auchstetter dans l’histoire des Vikings.

« Je savais qu’il y avait une tradition ici, et je savais que l’entraîneur Auchstetter était au milieu de ça », a déclaré Wicinski. « Dès le premier jour, je l’ai contacté. »

Bien que les conversations au fil des ans aient été pour la plupart informelles – un «dialogue entre amis», a déclaré Wicinski – la possibilité que le Temple de la renommée de Genève rejoigne l’équipe d’entraîneurs de Wicinski a traversé l’esprit des deux hommes.

Enfin, c’est arrivé. Vendredi, Auchstetter, 71 ans, fera son retour sur la touche des Vikings au sein de l’équipe d’entraîneurs de Genève pour le match d’ouverture de l’équipe à Dundee-Crown.

D’après le son, Auchstetter combattra tous les papillons d’un nouveau venu universitaire de 16 ans.

« Je ne le saurai pas avant que cela ne se produise, mais j’ai le sentiment qu’il va y avoir de l’excitation », a déclaré Auchstetter mercredi. « Je vais probablement m’éclairer un peu et être assez excité d’être là-bas avec cette équipe. »

Auchstetter a été entraîneur de Genève 142-35-1 de 1967 à 1985, dont trois saisons de 11 victoires. Auchstetter est revenu pour prendre la relève de l’entraîneur genevois blessé Larry Davis après les deux premiers matchs de la saison 1992, et est resté pendant la saison 1993 avant de se retirer une deuxième fois.

Depuis lors, Auchstetter a été enclin à relancer sa carrière d’entraîneur, mais les circonstances – à savoir son travail pour une entreprise de construction et la carrière naissante d’entraîneur de son fils, Steve à Kaneland – signifiaient que le moment n’était pas propice.

Maintenant, ces obstacles ont disparu et malgré les séquelles tenaces d’une arthroplastie du genou, il est ravi d’être de retour.

« Je suis juste honoré d’en faire partie maintenant dans le petit rôle que je joue », a déclaré Auchstetter. « Au moins, je suis impliqué. Je ne vais pas faire la différence. Que j’y sois ou pas, ils vont faire une bonne saison. Le petit rôle que je joue maintenant, c’est juste amusant pour moi.

Wicinski appelle Auchstetter un « entraîneur de contrôle de la qualité », affirmant qu’il travaille dans un rôle de grande envergure qui mettra l’accent sur la ligne offensive. Peut-être le meilleur de tous, a déclaré Wicinski, Auchstetter fournit « une épaule sur laquelle pleurer » et comprend parfaitement les défis de la direction d’un programme.

Le temps qui s’est écoulé depuis son dernier entraînement n’a pas érodé la capacité d’Auchstetter à se connecter avec les enfants, a déclaré Wicinski.

« Le coaching du coaching et le charisme du charisme », a déclaré Wicinski.

Auchstetter a déclaré que les enfants d’aujourd’hui lui rappellent ceux qu’il avait l’habitude d’entraîner, dont deux – Jeff Ainsworth et Kevin Bell – sont actuellement des assistants dans le programme. Le jeu, lui aussi, n’a pas beaucoup changé – à l’exception de programmes d’été plus étendus et, dans le cas de Genève, d’une liste beaucoup plus importante.

« Tout le monde dit que le jeu vous dépasse et qu’il y a des parties du jeu qui m’ont probablement dépassé, mais il y a des choses dans le football qui ne changeront jamais », a déclaré Auchstetter. «Les principes de base du blocage et du tacle … Je ne vois pas vraiment beaucoup de changement, pour vous dire la vérité. Je pense que l’entraîneur fait beaucoup des mêmes choses que moi.

L’ère Auchstetter du XXIe siècle est ouverte. Il prend les choses une année à la fois – parlé comme un vrai coach.

« Je n’ai pas oublié comment dire cela », a déclaré Auchstetter.

– Jay Schwab est rédacteur sportif du Kane County Chronicle. Il peut être joint au 630-845-5382 ou [email protected].