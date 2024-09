Un membre du Temple de la renommée de la NFL, un ancien QB des Giants, critique les faux experts

Kurt Warner, membre du Temple de la renommée du football professionnel, ne semble pas être le plus grand fan des experts et analystes actuels de la NFL qui prétendent tout savoir après une longue série de matchs du dimanche.

Dans un tweet multi-tweet sur X, Kurt Warner s’est demandé comment il était possible que tant de personnes puissent être les quarterbacks du lundi matin alors qu’il n’y a pas assez de temps dans la journée pour analyser chaque match aussi rapidement.

« J’écoute des vidéos depuis 20 heures hier soir et j’ai joué 10 matchs. Comment tous ces gens peuvent-ils parler de ces joueurs et de ces équipes un lundi comme s’ils avaient regardé les matchs et pouvaient vraiment les évaluer ??? » Warner a déclaré lundi« Pouvez-vous partager votre routine pour que je puisse voir si elle est plus efficace ? »

Warner, le quarterback qui a mené les Rams au Super Bowl en 1999 et a joué pour les Giants de New York en 2004, a écrit plus tard qu’il regardait le film All-22 parce que la diffusion télévisée n’en révélait pas assez.

Et après avoir visionné la défaite 21-18 des Giants contre les Commanders de Washington dimanche, il a fait l’éloge du QB de New York Daniel Jones.

« Oui, DJ avait l’air en forme – il a peut-être été le meilleur QB play-to-play cette semaine – même si Kyler a été assez impressionnant avec autant de jeux explosifs ! » il a écrit en réponse à une question sur les Giants.

Jones a complété 16 de ses 28 passes pour 178 yards, deux touchdowns et aucune interception. Bien que Jones ait montré des progrès par rapport à la semaine 1 à la semaine 2, sa performance la plus récente a eu lieu contre une défense secondaire poreuse.

