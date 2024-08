Un membre du personnel du refuge Consuelo’s Place honoré par la Croix-Rouge pour son aide vitale à une cliente

26 août — Melissa Samaniego était calme aux premières heures du 19 mai lorsqu’un résident du refuge Consuelo’s Place, situé au centre-ville, s’est précipité à la réception, où elle travaillait de nuit.

La femme a crié que son partenaire ne répondait pas dans leur chambre.

Après avoir appelé le 911, Samaniego a administré à l’homme un médicament anti-overdose, la nalaxone, puis a commencé à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire. Elle avait administré une deuxième dose de naloxone au moment où le personnel d’urgence est arrivé au refuge pour sans-abri, et l’homme avait repris connaissance.

« Et maintenant, je transpire », a déclaré Samaniego en riant lundi matin, alors qu’elle était honorée par la Croix-Rouge américaine pour ses actions ce jour-là. Elle a reçu le prix de sauvetage de la Croix-Rouge, la plus haute distinction de l’organisation pour les intervenants professionnels.

Bien que plus mal à l’aise sous les projecteurs que sous la pression, Samaniego, 26 ans, a déclaré qu’elle était honorée d’être reconnue et espérait que son histoire aiderait à encourager davantage de personnes à se former à la réanimation cardio-pulmonaire.

Employée de Consuelo’s Place depuis quatre ans, elle avait suivi une formation de recertification en RCR juste un mois avant l’incident.

Kathy Segura-Salas, directrice exécutive de la Croix-Rouge pour le Nouveau-Mexique, a déclaré que c’était la première fois en 23 ans au sein de l’organisation qu’elle décernait le prix le plus prestigieux à Santa Fe.

Samaniego, originaire de Santa Fe, a déclaré qu’elle était fière de représenter sa ville natale sous un jour positif. « Je suis heureuse de pouvoir lui donner la reconnaissance qu’elle mérite », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de travailleurs ici qui font de gros efforts. »

Le maire Alan Webber, qui a assisté à la cérémonie lundi, a décrit Samaniego comme un héros.

« Vous avez sauvé quelqu’un qui, autrement, n’aurait pas survécu, et c’est incroyable », a déclaré Webber.

La partenaire de l’homme dont Samaniego a sauvé la vie a également pris brièvement la parole lors de la cérémonie.

« Merci d’être là », dit-elle avant de serrer Samaniego dans ses bras en larmes.

Samaniego travaille à Consuelo’s Place depuis son ouverture en tant que refuge d’urgence pendant la pandémie de COVID-19, et a auparavant travaillé à la Casa Familia de St. Elizabeth Shelters, un refuge pour femmes et familles, et au refuge communautaire interconfessionnel de Pete’s Place.

Elle a déclaré qu’elle avait déjà administré les premiers soins d’urgence, mais que c’était la première fois qu’elle recevait une récompense.

Samaniego est un défenseur de la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.

« Je pense que tout le monde devrait être formé à la réanimation cardiopulmonaire », a-t-elle déclaré. « On ne sait jamais quand il faudra passer à l’action. »

La directrice de Consuelo’s Place, Michele Williams, a déclaré que le refuge, qui accueille 80 à 90 clients à la fois, est habitué à fournir des soins médicaux et que tous les employés reçoivent une formation en RCR. Cependant, Samaniego a été le premier à utiliser cette pratique pour sauver une vie.

« Nous avons toujours des équipements médicaux ici parce qu’environ la moitié de notre population a plus de 55 ans », a déclaré Williams. « Les sans-abri et les personnes de plus de 55 ans ont généralement des besoins médicaux assez élevés. »

Elle a déclaré que l’homme qui a failli y perdre la vie luttait contre la dépendance depuis « très longtemps ». Bien que le personnel du refuge ne soit pas certain de son état de santé, ils pensent qu’il est lié à une surdose d’opioïdes car il a réagi à la nalaxone administrée par Samaniego, a-t-elle ajouté.

Les résidents ne sont pas autorisés à posséder des substances illégales dans les locaux du refuge, a-t-elle noté.

Williams, qui avait nominé Samaniego pour le prix de la Croix-Rouge, a déclaré : « Elle connaît tout le monde par son nom et quelque chose de personnel ou d’unique chez chacun de ses clients. … C’est une personne très attentionnée et très attentive à tout le monde. »

Les actions de Samaniego pendant l’urgence témoignent de qui elle est en tant que personne et en tant qu’employée, a ajouté Williams.

« Nous savons comment tout le monde se comporte dans un environnement de travail normal ; on ne sait jamais comment quelqu’un va réagir sous le stress », a-t-elle déclaré. « Et elle était une rock star. »