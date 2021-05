Un membre du personnel de l’hôpital du Bihar conduit une moto dans un couloir gorgé d’eau pour atteindre un patient après de fortes pluies

Avec de fortes précipitations à la suite du cyclone Yaas au Bihar, plusieurs hôpitaux et centres médicaux clés ont signalé un engorgement important. Les images d’un tel hôpital à Katihar sont devenues virales où un membre du personnel de l’hôpital peut être vu en train de faire du vélo dans le couloir du bâtiment pour atteindre un patient à travers les couloirs gorgés d’eau tandis que les lits des patients étaient immergés à moitié dans l’eau après les pluies incessantes de la semaine dernière.

Les images ont été capturées par l’agence de presse ANI à l’hôpital Sadar de Katihar, où tous les services, ainsi que l’OPD, étaient inondés. Malgré les difficultés posées par l’engorgement important, le personnel hospitalier continue cependant d’apporter autant d’aide et d’assistance aux patients.

L’hôpital Sadar de Katihar n’est pas le seul hôpital du Bihar à avoir été inondé. Dans un système de santé débordé au milieu de la deuxième vague de Covid-19, les locaux du plus ancien hôpital du Bihar, le Darbhanga Medical College & Hospital (DMCH), ont été vus dans un état déplorable avec des zones inondées et polluées et des porcs errant à l’intérieur du campus. L’ancien député Pappu Yadav a tweeté une image d’un hôpital gorgé d’eau à Darbhanga, dans le Bihar, le qualifiant d’« hôpital flottant ».

Le docteur Ashutosh Kumar, qui sert dans le service des soins intensifs de Covid, a déclaré à l’agence de presse ANI que les médecins et les infirmières sont à la merci de Dieu avec de fortes chances d’infection par les ordures et l’engorgement des locaux, mais ils sont impuissants. Racontant l’épreuve, il a ajouté que la route menant à la nouvelle auberge des infirmières, en particulier pour celles qui servent dans les services de Covid, est endommagée et inondée.

