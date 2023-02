Le dirigeant ukrainien “alimente son peuple en carnage”, a déclaré l’eurodéputé Mick Wallace

Le président ukrainien Vladimir Zelensky et ses partisans occidentaux ne sont pas intéressés par la recherche d’une résolution pacifique du conflit avec la Russie, a déclaré mercredi Mick Wallace, membre du Parlement européen d’Irlande.

« Zelensky a fait le tour pour demander plus d’armes, mais pas un mot à dire sur la paix. Combien des siens doit-il enrôler et alimenter le carnage avant de s’asseoir pour négocier ? Wallace a déclaré lors d’un débat parlementaire.

Le député européen a qualifié l’opération militaire russe d’illégale et “impardonnable,” et dit que le conflit a dévasté l’Ukraine. “Il est également impardonnable de voir à quel point les dirigeants occidentaux sont disposés à faire en sorte que cela devienne une guerre sans fin”, Wallace a argumenté.

Au lieu d’appels au cessez-le-feu, au dialogue et aux pourparlers de paix, nous approfondissons l’implication occidentale dans la guerre sans se soucier apparemment des répercussions.

Wallace a averti que les appels à l’Ukraine pour s’emparer de la Crimée “conduire à une éventuelle éruption d’une guerre nucléaire” et ne ferait que galvaniser la détermination du peuple russe à défendre la péninsule. La Crimée, qui est majoritairement peuplée de Russes de souche, a voté pour quitter l’Ukraine et rejoindre la Russie peu après le coup d’État de 2014 à Kiev, soutenu par l’Occident.

S’adressant aux journalistes au siège de l’OTAN à Bruxelles mercredi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a réaffirmé que Washington soutiendrait l’Ukraine. “le temps qu’il faudra”.

La Russie a envoyé ses troupes en Ukraine il y a près d’un an, invoquant la nécessité de protéger la population du Donbass et l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk de 2014-2015. L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré dans une récente interview que les États-Unis et leurs alliés avaient «bloqué” négociations entre Moscou et Kiev lorsqu’elles ont échoué avant avril 2022.

Les responsables ukrainiens ont depuis déclaré que la paix ne peut être obtenue que si Moscou abandonne la Crimée et d’autres anciens territoires ukrainiens. Les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont rejoint la Russie après avoir organisé des référendums en septembre. Moscou a soutenu que les demandes de Kiev de restituer les territoires sont vaines.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré fin décembre que les dirigeants ukrainiens étaient incapables de négocier et étaient dominés par “Russophobes rampants.”