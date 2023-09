Un membre du Parlement britannique soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine – Sunday Times

L’homme, qui a été arrêté et libéré sous caution, aurait été lié à de hauts députés conservateurs.

Un chercheur travaillant pour la Chambre des communes britannique et un deuxième homme ont été arrêtés en mars, soupçonnés d’espionnage pour le compte de la Chine, a rapporté samedi le Sunday Times.

Le chercheur aurait travaillé sur la politique internationale et aurait eu des liens avec plusieurs « hauts députés conservateurs » dont certains avaient accès à « informations classifiées ou hautement sensibles ». Parmi les contacts de l’homme figuraient le ministre d’État chargé de la Sécurité, Tom Tugendhat, et Alicia Kearns, présidente de la commission parlementaire des affaires étrangères.

Dans une brève déclaration, le service de police métropolitain a confirmé qu’un homme dans la trentaine avait été arrêté dans l’Oxfordshire et qu’un homme dans la vingtaine avait été arrêté à Édimbourg en vertu de la loi sur les secrets officiels. « Des perquisitions ont également été effectuées dans les deux propriétés résidentielles, ainsi qu’à une troisième adresse dans l’est de Londres », a déclaré le Met. Les deux suspects ont depuis été libérés sous caution jusqu’à fin octobre.

Le commandement antiterroriste du Met, qui s’occupe des crimes liés à l’espionnage, enquête sur l’affaire.

« Même si je reconnais l’intérêt public, nous avons tous le devoir de veiller à ce que le travail des autorités ne soit pas compromis. » » a déclaré Kearns, refusant de commenter la question en détail.

En savoir plus Les responsables britanniques mettent en garde contre les « femmes glamour » en Chine – médias

Une source proche de Kearns a déclaré à PA Media que si les allégations étaient vraies, ce serait un « grave escalade » avec Pékin.

Les tensions entre la Chine et l’Occident se sont accrues ces dernières années, les chefs du MI5 et du FBI faisant une déclaration commune en juillet 2022, appelant Pékin « la plus grande menace à long terme. » Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a adopté une note plus conciliante lors de sa visite à Pékin à la fin du mois dernier, soulignant que la Grande-Bretagne avait besoin d’un « des relations de travail pragmatiques et sensées avec la Chine ». Il a également critiqué les appels à un désengagement total de la Chine.

Pékin a nié à plusieurs reprises les allégations d’espionnage, accusant l’Occident de mener une campagne mondiale de diffamation et l’exhortant à y renoncer. « sa mentalité de guerre froide ».

« Nous sommes toujours fermement opposés aux activités d’espionnage. Nous espérons que les parties concernées cesseront de salir la Chine avec des accusations infondées. » La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré en juin.