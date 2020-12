BEYROUTH, Liban – Un tribunal soutenu par les Nations Unies à La Haye a condamné vendredi un membre du groupe militant du Hezbollah à la prison à vie après l’avoir condamné par contumace pour avoir conspiré dans l’attentat à la voiture piégée de 2005 qui a tué l’ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri .

L’accusé, Salim Ayyash, a été reconnu coupable en août de cinq chefs d’accusation liés à l’attaque et vendredi, le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour chacun d’entre eux, à purger simultanément. Mais la sentence était tout à fait symbolique car M. Ayash, dont on ne sait toujours pas où il se trouve, a été jugé par contumace. Cela signifie que s’il est appréhendé, il devra être jugé à nouveau.

La condamnation était une note finale en sourdine à un effort vaste et coûteux pour amener les auteurs de l’assassinat politique le plus important de l’histoire moderne du Liban à rendre des comptes. Mais après des millions de dollars dépensés pour enquêter et juger les auteurs présumés du crime de 15 ans, pas une seule personne n’a été punie.

La juge Janet Nosworthy a annoncé la condamnation lors d’une session tenue en partie virtuellement à cause du coronavirus, affirmant que les graves crimes de M. Ayyash méritaient une punition sévère.