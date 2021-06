Un membre du gang de toilettage de Rochdale qui a eu une fille de 13 ans, une adolescente enceinte et victime de la traite dit « nous n’avons pas commis un si gros crime »

Un MEMBRE du tristement célèbre gang de toilettage de Rochdale qui a mis enceinte une fille de 13 ans et a fait le trafic d’une fille de 15 ans affirme qu’il n’a pas «commis un si gros crime».

Cela survient alors qu’Adil Khan, 51 ans, et Qari Abdul Rauf, 52 ans, ont appris qu’ils devaient être renvoyés au Pakistan pour le bien public après avoir tous deux fait partie d’un gang reconnu coupable d’un catalogue d’infractions sexuelles graves contre des jeunes filles.

Adil Khan, 51 ans, a mis enceinte une fille de 13 ans Crédit : PA : Association de la presse

Tous deux font appel de l’ordonnance d’expulsion qui leur a été signifiée en juillet dernier, Khan citant ses droits humains comme raison de ne pas être expulsé du Royaume-Uni.

Khan a déclaré mardi lors d’une audience devant un tribunal de l’immigration qu’il avait renoncé à sa citoyenneté pakistanaise, ce qui le rendrait « apatride » et constituerait un obstacle à l’expulsion.

Khan a mis une fille de 13 ans enceinte mais a nié être le père, puis a rencontré une autre fille de 15 ans et l’a trafiquée avec d’autres en utilisant la violence lorsqu’elle s’est plainte.

Il a été condamné à huit ans en 2012 et libéré sous licence quatre ans plus tard.

Lors d’une audience du tribunal de l’immigration mardi à Londres, Khan s’est plaint de la couverture médiatique de l’affaire.

S’exprimant via une liaison vidéo et via un traducteur Mirpuri, il a déclaré: « Les journalistes ont fait de notre vie un enfer.

« Nous ne sommes pas un si gros criminel. Nous n’avons pas commis un si gros crime.

Khan et Qari Abdul Rauf, 52 ans, font maintenant appel de la décision de l’actuel ministre de l’Intérieur Priti Patel de les expulser Crédit : PA : Association de la presse

« Je suis innocent. Je ne commets aucun crime.

« Les journalistes ont fait de nous de grands criminels.

Khan, Rauf et deux autres faisaient partie des neuf hommes asiatiques reconnus coupables d’infractions sexuelles contre des filles vulnérables en 2012.

Pendant deux ans à partir du début de 2008, des filles aussi jeunes que 12 ont été forcées d’alcool et de drogues et de viols collectifs dans des pièces au-dessus de magasins de plats à emporter et transportées dans différents appartements dans des taxis où de l’argent a été payé pour utiliser les filles.

La police a déclaré que jusqu’à 47 filles avaient été soignées.

Khan et Rauf faisaient partie des quatre membres du gang ayant la double nationalité britannique et pakistanaise, donc susceptibles d’être déchus de la nationalité britannique et expulsés, après que la ministre de l’Intérieur de l’époque, Theresa May, a décidé qu’il serait « favorable au bien public » de priver les quatre de le droit de rester au Royaume-Uni.

Le couple, avec un autre homme Abdul Aziz, a ensuite combattu et perdu une longue bataille juridique contre l’ordonnance de privation, perdant une décision finale de la Cour d’appel en 2018.

Mais l’échec de l’expulsion de l’un des quatre, près d’une décennie après leur condamnation, a suscité la colère à Rochdale, où les victimes vivaient aux côtés de leurs bourreaux et a suscité des critiques publiques contre un certain nombre de secrétaires à domicile.

Khan et Rauf font maintenant appel de la décision de l’actuel ministre de l’Intérieur, Priti Patel, de les expulser.

Cathryn McGahey QC, représentant le ministère de l’Intérieur, a déclaré au tribunal: « Les faits soutenant la privation sont accablants. »

Le tribunal a entendu que les motifs de Khan pour faire appel contre l’expulsion sont fondés sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, son droit à une vie privée et familiale.

Son autre motif d’appel a été cité comme « apatridie » après avoir renoncé à sa nationalité pakistanaise en septembre 2018 afin qu’il ne puisse pas y être renvoyé.

Mais cela n’est arrivé qu’un mois après avoir appris qu’une décision avait été prise de l’expulser du Royaume-Uni.

Rauf, un père de cinq enfants, a trafiqué une fille de 15 ans à des fins sexuelles, la conduisant dans des zones isolées pour avoir des relations sexuelles avec elle dans son taxi et la transporter dans un appartement à Rochdale où lui et d’autres ont eu des relations sexuelles avec elle.

Il a été emprisonné pendant six ans et libéré en novembre 2014 après avoir purgé deux ans et six mois de sa peine.

Une nouvelle audience d’expulsion impliquant à la fois Khan et Rauf est prévue pour le 1er juillet.