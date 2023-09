Un membre du conseil scolaire d’Oswego remet en question le calendrier de l’État en matière de normes d’enseignement adaptées à la culture – Shaw Local

Lors d’une réunion du conseil scolaire du district scolaire 308 d’Oswego le 8 février, Brent Lightfoot, membre du conseil d’administration, a remis en question le timing du conseil scolaire de l’État de l’Illinois pour publier des normes d’enseignement adaptées à la culture pour les enseignants des écoles publiques de l’État, au milieu de la pandémie continue de COVID-19 et du besoin d’élèves. pour progresser académiquement.

Le 16 février, la Commission mixte de l’État sur les règles administratives se réunira pour approuver ou rejeter les normes proposées.

Dans un communiqué publié le 1er février, l’ISBE a déclaré que « les normes soutiennent les éducateurs de toutes races et ethnies et les aideront à mieux impliquer les étudiants de tous horizons ».

Les normes comprennent des dispositions qui appellent les enseignants à une plus grande conscience de soi et à une plus grande attention aux relations avec les autres.

« Les enseignants et les dirigeants culturellement sensibles réfléchissent et acquièrent une compréhension plus profonde d’eux-mêmes et de la manière dont ils impactent les autres, conduisant à un développement des élèves plus cohérent et plus productif en ce qui concerne le développement académique et socio-émotionnel de tous les élèves », indiquent les normes.

Les normes appellent également à la reconnaissance des systèmes d’oppression dans la société, en lisant : « Les enseignants et les dirigeants culturellement sensibles comprennent qu’il existe des systèmes dans notre société qui créent et renforcent les inégalités, créant ainsi des conditions d’oppression. Les éducateurs travaillent activement contre ces systèmes dans leur rôle quotidien dans les établissements d’enseignement.

Au cours de la réunion, Lightfoot a déclaré qu’il ne donnerait pas d’opinion sur les normes, mais qu’il contacterait les législateurs de son État.

«J’encouragerais les gens de la communauté. Si vous êtes pour, super, faites-le savoir aux gens. Si vous ne l’aimez pas, parfait, faites-le savoir aux gens », a déclaré Lightfoot.

« Mon seul commentaire que je ferai est que je trouve intéressant que le Conseil de l’Éducation de l’État se concentre sur cela en ce moment, alors que le reste d’entre nous se concentre sur des choses très différentes », a-t-il déclaré. « Amener les enfants dans les bâtiments, les amener à apprendre et à se concentrer sur des choses comme comment dépasser la norme de l’État de 30 % atteint et dépasse au niveau du lycée, ou 50 % atteint et dépasse en lecture et en mathématiques au premier cycle du secondaire ou 70 ans. % atteint et dépasse à l’école primaire.

« Je pense que c’est sur cela que nous devons nous concentrer. »

Les informations fournies par l’ISBE et l’Illinois Education Association, le syndicat des enseignants de l’État, indiquent que les normes n’affecteraient pas directement le programme scolaire de la maternelle à la 12e année. Selon l’ISBE, les normes seraient plutôt appliquées dans le cadre d’un cours suivi pendant que ceux qui étudient pour devenir enseignants sont encore à l’école.

La déclaration de l’ISBE a également souligné que plus de 52 % des étudiants de l’Illinois s’identifient comme étudiants de couleur, les étudiants apprenant l’anglais constituant le groupe d’étudiants « à la croissance la plus rapide » de l’État.

« La capacité d’atteindre des étudiants issus de différents horizons culturels est aujourd’hui une compétence essentielle pour réussir en tant qu’enseignant dans l’Illinois », indique le communiqué.

Une fiche d’information publiée par l’AIE à l’appui des normes a expliqué plus en détail ce qu’elles signifieraient.

Les normes, selon l’AIE, sont « conçues pour aider à préparer les éducateurs à cette diversité croissante. Les programmes de préparation des éducateurs des collèges et des universités intégreront ces normes dans leur contenu de cours et leurs expériences sur le terrain, offrant ainsi des opportunités de développement professionnel cruciales aux futurs éducateurs.

« Lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, ces normes amélioreront la capacité d’un éducateur à comprendre et à s’identifier à l’enfant dans son ensemble, ce qui est déjà une attente des membres du personnel certifiés. »

Le Dr Carmen I. Ayala, surintendante de l’éducation de l’État, a déclaré dans la déclaration de l’ISBE du 1er février : « Un enseignement et une direction adaptés à la culture m’ont aidé à améliorer les compétences en lecture et en mathématiques de chacun de nos groupes d’étudiants lorsque j’étais surintendante de district et pour atteindre une croissance à deux chiffres parmi mes étudiants de couleur.

« La réactivité culturelle englobe toutes les expériences que nos éducateurs, nos élèves et nos familles apportent en classe. … Alors que nous aidons les élèves à se remettre de la perte d’apprentissage due à la pandémie, il ne pourrait être plus important de donner à nos enseignants la possibilité de se renseigner sur des stratégies efficaces, équitables et fondées sur la recherche, comme la réactivité culturelle.

« Chaque élève mérite de se sentir accueilli, inclus et accepté à l’école », a déclaré Ayala. « Les élèves sont plus engagés lorsqu’ils voient leur culture représentée dans ce qu’ils apprennent à l’école. »

La déclaration de l’ISBE précise également que l’organisation « offrira un développement professionnel facultatif sur les normes aux éducateurs actuels. Les éducateurs et les districts scolaires conservent un contrôle local sur le développement professionnel qu’ils choisissent.

Selon les données nationales de l’ISBE pour l’année scolaire 2019-2020, 8 % des élèves du district 308 apprennent l’anglais. Sur les plus de 17 000 étudiants du district, 23,3 % sont hispaniques, 9,2 % sont noirs, 7,5 % sont asiatiques, 4,9 % sont de deux races ou plus et 0,2 % sont amérindiens.

Le district compte plus de 1 100 enseignants, selon les mêmes données, et 1,4 % de ces enseignants sont noirs, 5,8 % sont hispaniques, 1,6 % sont asiatiques et 0,7 % sont de deux races ou plus.

Si elles sont approuvées par la commission mixte de l’État, les normes n’entreront en vigueur qu’en octobre 2025, « donnant aux programmes de préparation des éducateurs suffisamment de temps pour intégrer les normes », selon l’ISBE.