Un membre du conseil scolaire de SC pose avec l’animateur d’InfoWars qui a remis en question la fusillade à l’école de Sandy Hook

Les parents d’un district scolaire des Midlands sont inquiets après qu’un membre du conseil scolaire a publié une photo d’elle avec un animateur d’InfoWars, le site en ligne qui a été reconnu responsable d’avoir menti sur une fusillade dans une école.

Elizabeth Barnhardt, membre du conseil scolaire de Lexington-Richland 5, a publié une photo sur sa page Facebook posant avec Owen Shroyer, un animateur du site Web populaire que les critiques et les tribunaux ont accusé de colporter des théories du complot, notamment que la fusillade de l’école primaire de Sandy Hook en 2012 était un canular.

« Quel honneur de rencontrer l’incroyable Américain et patriote Owen Shroyer de l’InfoWars War Room hier soir après son débat politique à l’USC », a écrit Barnhardt dans un message privé partagé avec The State.

Shroyer était en Colombie lundi pour participer à un débat parrainé par Uncensored America, le groupe étudiant de l’Université de Caroline du Sud qui le mois dernier a accueilli un rôti controversé du vice-président Kamala Harris qui mettait en vedette le fondateur des Proud Boys, une organisation néo-fasciste d’extrême droite qui a planifié et participé aux émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Shroyer était cité dans un procès intenté par les parents des enfants tués à Sandy Hook Elementary School pour un segment vidéo qu’il a réalisé pour InfoWars dans lequel Shroyer se demandait si le père d’une victime disait la vérité sur le fait d’avoir vu le corps de son fils après la fusillade dans une école du Connecticut en 2012, qui a également tué 20 enfants âgés de 6 à 7 ans. comme six membres du personnel scolaire.

Le propriétaire d’InfoWars, Alex Jones, a finalement été reconnu responsable de diffamation envers les familles Sandy Hookà qui un jury du Texas a accordé 45 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs.

En 2023, Shroyer lui-même a été condamné à deux mois de prison pour avoir participé aux émeutes du 6 janvier. Shroyer est entré dans une zone restreinte à l’extérieur du bâtiment du Capitole et a mené des chants à travers un mégaphone que les procureurs chargés de l’affaire ont déclaré : «a aidé à créer le 6 janvier.»

Barnhardt a déclaré à The State qu’elle ne pensait pas à la controverse juridique autour de la fusillade de Sandy Hook lorsqu’elle a assisté au débat à l’USC. « C’était un débat entre deux influenceurs en ligne, et j’étais intéressée de l’entendre », a-t-elle déclaré. Barnhardt a déclaré qu’elle « n’était pas là pour représenter le conseil scolaire et que je publiais sur ma page Facebook personnelle ».

Danielle Gray, parent de l’école secondaire de Dutch Fork, a déclaré qu’elle avait été choquée lorsqu’elle a vu mardi la publication sur Facebook de Barnhardt avec Shroyer, affirmant que cela soulevait des inquiétudes sur la façon dont les membres du conseil scolaire envisageaient la sécurité de l’école, qui a été un sujet de conversation cet automne. Course du conseil scolaire Lexington-Richland 5..

« Vous avez une femme qui se tient à côté d’un homme nommé dans un procès, qui a personnellement dit qu’il doutait que cet homme détienne son fils décédé », a-t-elle déclaré, faisant référence au père de Sandy Hook mentionné dans le segment InfoWars. « Et en disant qu’il est un patriote. Et vous êtes membre du conseil scolaire.

« C’est la personne qui est chargée de protéger mon enfant à l’école ? » dit Gray. «C’est dangereusement faux. Si cela ne déclenche pas un million de signaux d’alarme concernant la sécurité dans les écoles, je ne sais pas ce qui le fera.

Barnhardt a refusé de commenter le verdict de Sandy Hook, mais a déclaré : « Ce n’est pas Alex Jones, InfoWars ou Owen Shroyer qui sont responsables de la fusillade de Sandy Hook. »

« Je pense trop souvent maintenant que lorsque les gens entendent Sandy Hook, ils pensent à Alex Jones et non à la personne qui a commis le crime », a-t-elle ajouté.

Barnhardt n’est pas réélu avant 2026, mais a offert son soutien à Catherine Huddle et Ken Loveless lors des élections de cette année.

« Je n’ai aucune connaissance des activités personnelles de Mme Barnhardt et je ne considère pas non plus les médias sociaux présumés comme un indicateur fiable de quoi que ce soit », a déclaré Loveless dans une déclaration envoyée par courrier électronique à The State.

Huddle a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait pas vu la publication sur Facebook et qu’elle ne savait pas qui était Shroyer.

« De toute évidence, Sandy Hook a été une terrible tragédie », a déclaré Huddle. « Mme. Barnhardt et moi avons soutenu toutes les mesures de sécurité proposées par notre administration et j’ai hâte de travailler avec elle et l’ensemble de notre conseil scolaire pour garantir que la sécurité des écoles continue d’être une priorité absolue pour notre district.