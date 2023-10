Un membre du conseil scolaire de l’Arizona poursuit le district en justice pour lui interdire de lire les Écritures bibliques pendant les réunions

Une membre du conseil scolaire de l’Arizona a déclaré qu’elle n’était plus autorisée à lire la Bible pendant les réunions du conseil après qu’on lui ait dit que c’était illégal de le faire, selon une plainte fédérale qu’elle a déposée.

Heather Rooks a lu un verset à chaque réunion du conseil d’administration du district scolaire unifié de Peoria afin de se préparer à ses fonctions, ont déclaré ses avocats dans un communiqué de presse.

Mais en juillet, elle s’est sentie « obligée d’arrêter » après que le conseil lui ait envoyé une lettre déclarant que réciter ces versets violait les règles. Clause d’établissementqui « interdit au gouvernement d’établir une religion ».

Elle poursuit maintenant le district scolaire unifié de Peoria, alléguant que citer n’importe quel texte lors d’une réunion publique est une liberté d’expression protégée.

« Heather prend au sérieux ses responsabilités au service des parents et des élèves de sa communauté et cite les versets de la Bible comme une source de courage et de force pour accomplir ces tâches », a déclaré l’avocat Andy Gould du First Liberty Institute dans un communiqué. déclaration. « Comme tant de dirigeants publics dévoués tout au long de notre histoire, Heather peut très certainement utiliser des citations inspirantes de sources et de personnalités religieuses, historiques et philosophiques comme source d’inspiration personnelle ainsi que d’encouragement pour la communauté dans son ensemble. »

Rooks récitait les versets lors d’une partie « commentaires du conseil d’administration » des réunions, ce qui permettait aux membres du conseil d’administration de faire des remarques ou de discuter de sujets qui n’étaient pas à l’ordre du jour, selon le procès.

« Au début de ses commentaires, Rooks récitait souvent un bref verset biblique, une simple citation sans élaboration ni autre commentaire », indique le procès. « Chaque fois que Rooks récitait un verset, elle choisissait le verset pour célébrer l’occasion et se fortifier pour accomplir ses fonctions officielles. »

Heather Rooks. District scolaire unifié de Peoria

Lors de sa première réunion du conseil d’administration le 12 janvier, elle a récité Josué 1:9, a remercié ses partisans et « a promis de rester ferme dans son service à la communauté », indique le procès.

Pendant des mois, elle a continué à lire des passages de la Bible lors des réunions.

La poursuite indique que Rooks n’a jamais demandé ni incité personne d’autre à reconnaître les Écritures. Après les avoir récités, elle remercierait les enseignants et les parents, reconnaîtrait les vacances à venir ou attirerait l’attention sur tout problème affectant le district, selon le procès.

À la suite d’une réunion le 9 février, le directeur juridique de Secular AZ, un groupe à but non lucratif « qui protège la séparation constitutionnelle de l’Église et de l’État », aurait déposé une plainte auprès du conseil d’administration selon laquelle la récitation de la Bible par Rooks constituait un « prosélytisme inconstitutionnel ».

En réponse à la plainte, le conseiller juridique du conseil a informé les membres du conseil dans un courrier électronique qu’ils ne pouvaient pas prier ou réciter les Écritures pendant les réunions, indique la poursuite.

Lors d’une réunion du 9 mars, Rooks a commencé à réciter 1 Corinthiens 16 : 13, ce qui a incité le président du conseil d’administration à l’interrompre « pour lui dire que « réciter les Écritures lors d’une réunion du conseil d’administration de ce côté de l’estrade va à l’encontre de la clause d’établissement » », selon le procès.

Alors que Rooks continuait à lire les Écritures, de nouvelles plaintes présumées ont été déposées contre elle. En mai, la Freedom From Religion Foundation a déclaré au conseil d’administration qu’elle devait « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que Mme Rooks et tous les autres membres du conseil d’administration respectent les droits constitutionnels de la communauté du district scolaire unifié de Peoria ».

Le groupe, qui fonctionne comme un « parapluie pour ceux qui sont libres de toute religion », a déclaré que si le conseil d’administration n’agissait pas, il pourrait être confronté à « une responsabilité inutile et des difficultés financières potentielles ».

Rooks a finalement décidé d’arrêter de réciter des versets bibliques en raison de « des mois de pression externe soutenue de la part de groupes militants extérieurs et de pression interne du Conseil lui-même », indique la plainte.

Le district scolaire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi. Le directeur exécutif de Secular AZ a déclaré dans un communiqué déclaration le 29 septembre, que le procès de Rooks était une autre « longue série de comportements d’intimidation visant à intimider le Conseil, une usurpation de l’autorité légitime et une application du dogme des nationalistes chrétiens ».

« En tant que particulier, Rooks est libre d’exercer comme elle l’entend. En tant que membre du conseil scolaire, elle doit respecter la loi », a déclaré la directrice exécutive Jeanne Casteen.

Rooks a déclaré dans une déclaration via ses avocats qu’elle pensait que « citer les Écritures à haute voix était encourageant pour moi-même et pour les nombreuses personnes présentes ».